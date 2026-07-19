España - Argentina, hoy en directo | Dónde ver el partido, horario, alineaciones y última hora de la final del Mundial 2026, en vivo

⭐ La guía táctica de la final en 10 gráficos: la creatividad coral de España contra el pragmatismo de la Argentina de Messi

El MetLife Stadium de Nueva Jersey acoge el partido que decidirá a la nueva campeona del mundo. España llega a la cita tras eliminar a Francia en semifinales y sueña con volver a levantar el trofeo 16 años después de su único Mundial, mientras que Argentina aspira a revalidar el título conquistado en Catar 2022 de la mano de Lionel Messi.

🔴 Dónde ver la final del Mundial entre España y Argentina

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputa este domingo 19 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) y podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE y en streaming mediante RTVE Play. También estará disponible en DAZN.

🔴 Alineaciones probables de España y Argentina

España (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Argentina (4-4-2): Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.