España - Argentina, hoy en directo | Dónde ver el partido, horario, alineaciones y última hora de la final del Mundial 2026, en vivo
España y Argentina disputan este domingo, a las 21:00 horas, la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
⭐ La guía táctica de la final en 10 gráficos: la creatividad coral de España contra el pragmatismo de la Argentina de Messi
El MetLife Stadium de Nueva Jersey acoge el partido que decidirá a la nueva campeona del mundo. España llega a la cita tras eliminar a Francia en semifinales y sueña con volver a levantar el trofeo 16 años después de su único Mundial, mientras que Argentina aspira a revalidar el título conquistado en Catar 2022 de la mano de Lionel Messi.
🔴 Dónde ver la final del Mundial entre España y Argentina
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputa este domingo 19 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) y podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE y en streaming mediante RTVE Play. También estará disponible en DAZN.
🔴 Alineaciones probables de España y Argentina
España (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
Argentina (4-4-2): Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | La Roja busca su segunda estrella
Esta será tan solo la segunda vez en toda la historia que la Selección Española disputa una final de la Copa del Mundo. La primera y única vez que tocó el cielo futbolístico fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, coronándose campeona en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Hoy, en Nueva Jersey, España quiere alcanzar de nuevo la gloria absoluta.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Los nombres propios que decidirán el título
Aunque los onces de gala definitivos siempre se guardan hasta el último momento, los protagonistas de las semifinales marcan el pulso de hoy. En la Albiceleste, Lionel Messi llega tras un partido antológico en Atlanta, donde primero asistió a Enzo Fernández para empatar y luego puso un centro de oro para el gol definitivo de Lautaro Martínez en el 92'. En el bando español, se espera que sigan siendo decisivos jugadores como Mikel Oyarzabal (de penalti) y Pedro Porro, autores de los tantos que tumbaron a Francia.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Caminos opuestos hacia la gran final
España se presenta en el MetLife Stadium tras un torneo marcado por la solidez, habiendo encajado un único gol en toda la Copa del Mundo y superando a Francia (2-0) en semifinales. Por su parte, la ruta de Argentina ha sido una auténtica montaña rusa épica: superó dos durísimas prórrogas ante Cabo Verde y Suiza, y firmó dos remontadas heroicas frente a Egipto (perdía 0-2 en el 78') e Inglaterra (caía 0-1 en el 85').
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Arranca la cobertura
Hay noches que nunca se olvidan. El 11 de julio de 2010 fue una de ellas. Casi todos recordamos dónde estábamos, con quién vimos aquella final de Johannesburgo y cómo gritamos el gol de Andrés Iniesta que convirtió a España en campeona del mundo. Dieciséis años después, la Selección vuelve a encontrarse a un paso de la gloria.
Nada de aquello fue casual. Luis Aragonés cambió para siempre la mentalidad del fútbol español, y Vicente del Bosque llevó a aquella generación hasta la cima del mundo. Ahora, Luis de la Fuente tiene la oportunidad de devolver a España a lo más alto.
A las 21:00, el MetLife Stadium de Nueva Jersey acogerá una nueva final del Mundial. España y Argentina se disputarán la corona y, desde este momento, en EL ESPAÑOL te contamos, en directo, toda la última hora, la previa, el minuto a minuto y, ojalá, el relato de una nueva gran noche para la historia del fútbol español.