España - Argentina, en directo hoy | Hora y dónde ver el partido, alineaciones y última hora de la final del Mundial de fútbol 2026, en vivo

Dieciséis años después de conquistar el Mundial de Sudáfrica, España vuelve a luchar por la gloria. El equipo de Luis de la Fuente, que eliminó a Francia en semifinales, está a un solo paso de conquistar su segunda estrella, aunque antes deberá superar a la vigente campeona: Argentina.

La albiceleste llega a la final tras vencer a Inglaterra y buscará revalidar el título logrado en Catar 2022. Liderada por Leo Messi, Argentina aspira a cerrar otra Copa del Mundo histórica con su gran referente al frente.

🔴 Alineaciones probables de España y Argentina

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Argentina: "Dibu" Martínez; Tagliáfico, Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nahuel Molina; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Leo Messi.

🔴 ¿Hora y dónde ver el España - Argentina?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputa este domingo 19 de julio. El balón echará a rodar a las 21:00 horas (hora peninsular española).

El partido podrá verse en directo y en abierto por La 1 de TVE y a través de RTVE Play. Además, DAZN también ofrecerá la retransmisión en streaming, mientras que EL ESPAÑOL narrará el encuentro en directo con un minuto a minuto.

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