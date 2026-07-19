España - Argentina, en directo hoy | Hora y dónde ver el partido, alineaciones y última hora de la final del Mundial de fútbol 2026, en vivo
España se medirá a la Argentina de Leo Messi en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el objetivo de conquistar otra estrella en la final del Mundial 2026.
Dieciséis años después de conquistar el Mundial de Sudáfrica, España vuelve a luchar por la gloria. El equipo de Luis de la Fuente, que eliminó a Francia en semifinales, está a un solo paso de conquistar su segunda estrella, aunque antes deberá superar a la vigente campeona: Argentina.
La albiceleste llega a la final tras vencer a Inglaterra y buscará revalidar el título logrado en Catar 2022. Liderada por Leo Messi, Argentina aspira a cerrar otra Copa del Mundo histórica con su gran referente al frente.
🔴 Alineaciones probables de España y Argentina
España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
Argentina: "Dibu" Martínez; Tagliáfico, Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nahuel Molina; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Leo Messi.
🔴 ¿Hora y dónde ver el España - Argentina?
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputa este domingo 19 de julio. El balón echará a rodar a las 21:00 horas (hora peninsular española).
El partido podrá verse en directo y en abierto por La 1 de TVE y a través de RTVE Play. Además, DAZN también ofrecerá la retransmisión en streaming, mientras que EL ESPAÑOL narrará el encuentro en directo con un minuto a minuto.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | María Becerra cantará el himno de Argentina
¡María Becerra pondrá voz al himno argentino! La estrella pop será la encargada de emocionar a la Albiceleste en la gran final. Tras adelantar su último concierto en España, la artista voló hacia Nueva York dejando pistas en sus redes sociales.
La 'Nena de Argentina' ya ha pisado el césped para las pruebas de sonido y cantará ante 82.500 espectadores justo antes del pitido inicial. ¡El espectáculo está servido!
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El último mensaje de Lamine por redes sociales
"Por ti y por la calle", ese el mensaje que ha subido Lamine Yamal en sus stories de Instagram junto a una foto suya de pequeño vestido con una chaqueta de la Torreta, su primer club.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Javier Tebas: “Si jugamos como sabemos, el árbitro pasará desapercibido”
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha hablado desde Nueva York sobre la final. Se ha mostrado confiado sobre las posibilidades de la Selección de sumar su segunda estrella en el escudo.
“Si jugamos como sabemos, el árbitro pasará desapercibido”, ha expresado justo antes de lanzar su predicción a la prensa: "Ganamos por más de un gol". Además, Tebas cree que uno de los goleadores será Dani Olmo.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Argentina se blinda para el partido
¡Máxima seguridad en Argentina para la gran final! Todo el país se blinda ante las masivas concentraciones que se esperan tras el pitido final de este duelo histórico ante España.
La capital desplegará drones, helicópteros y un fuerte dispositivo policial con vallados alrededor del icónico Obelisco para controlar todos los festejos.
El amplio operativo se extiende a las grandes provincias. Rosario, cuna de Leo Messi, reforzará su Monumento a la Bandera tras reunir a 400.000 hinchas en semifinales.
Además, Córdoba prohibirá la venta de alcohol y Mendoza suspenderá el transporte público, movilizando a miles de agentes para garantizar la seguridad.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | La Selección lanza un guiño a los Vengadores
La cuenta oficial de La Roja sigue apelando a la épica en las horas previas a la gran final. En esta ocasión, a través de un vídeo en el que combinan el monologo de Thor en el tráiler de los Vengadores: Doomsday con imágenes de Rodri, la Copa del Mundo y la generación campeona en 2010.
Capitán.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
Equipo.
Confiamos en vosotros.
𝗩𝗼𝗹𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/DgI5isTg0K
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Laporte siempre lo tuvo claro: "¿Y por qué no?"
La Selección calienta motores con un vídeo emotivo sobre la respuesta de Aymeric Laporte a la pregunta de por qué España podía ser campeona del mundo. "¿Y por qué no?", respondió el defensor del Athletic Club.
Hoy, la cuenta oficial de La Roja ha subido un vídeo en las redes sociales con varios campeones del mundo de 2010 replicando esa misma frase: Iker Casillas, Carles Puyol o Andrés Iniesta, entre otros.
Si nuestros campeones de 2010 lo tienen tan claro…— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 18, 2026
😉 ¿Y POR QUÉ NO?
¡Que se note ese hype a tope, afición!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/MBt89OQKFs
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | La Familia Real al completo blinda a la Roja en el MetLife
La expectación es máxima en los exteriores del estadio porque la Familia Real española ya ha aterrizado en Nueva York para apoyar en directo a la selección.
Cumpliendo con los estrictos protocolos de seguridad, el Rey Felipe, la Reina Letizia y la Infanta Sofía volaron en un Airbus oficial, mientras que la Princesa Leonor lo hizo en solitario a bordo del Falcon, realizando una escala técnica en las Azores.
El monarca cumple así la promesa que le hizo al vestuario de Luis de la Fuente en la fase de grupos. Junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las máximas autoridades arroparán a España en Nueva York en busca de su segunda estrella mundial.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Fabián Ruiz: "Creo que los nervios los vive más la gente de fuera que nosotros"
A pocas horas del pitido inicial, Fabián Ruiz ha puesto la nota de cordura y emoción en la previa de esta final histórica. El centrocampista andaluz ha confesado al ABC que la selección española vive en una "burbuja" de tranquilidad, alejados de los nervios que se respiran en la calle, manteniendo sus rutinas de siempre.
"Sigo siendo el mismo niño al que le encanta disfrutar con un balón", afirmó el de Los Palacios, quien desveló que su madre —a quien retiró de trabajar al fichar por el Nápoles— estará apoyándole en la grada.
Respecto al duelo con Leo Messi, con quien coincidió en el PSG, Fabián solo tuvo elogios, definiéndolo como un compañero "humilde y cercano". La receta de España para frenar a Argentina: unión grupal y la misma mentalidad que los ha traído hasta la final del Mundial 2026.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Nueva Jersey exige a la FIFA su parte del pastel
Más allá de lo deportivo, la final de hoy en el estadio MetLife arranca con una fortísima tensión en los despachos.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha exigido formalmente a la FIFA parte de los beneficios por la venta de recuerdos del España - Argentina, incluyendo el insólito negocio de vender trozos del césped de la final a precios de entre 450 y 3.000 dólares.
El estado se gastó 13 millones de dólares de los contribuyentes para adecuar el terreno de juego (habitual del fútbol americano) y las autoridades locales exigen que ese millonario gasto retorne a las arcas públicas.
Con entradas que rozan los 40.000 dólares y un transporte público que ha subido a 98 dólares, la batalla por los 11.000 millones de ingresos que espera recaudar la FIFA en este Mundial 2026 está que arde.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El himno español ya tiene banda
¡La banda sonora de la final ya tiene dueños! El quinteto valenciano Spanish Brass interpretará hoy el himno nacional sobre el césped de Nueva York. Con más de treinta años de trayectoria y el Premio Nacional de Música 2020, estos virtuosos pondrán la emoción minutos antes del duelo frente a Argentina.
Tras emocionar al estadio, la formación continuará su intensa gira. El grupo recorrerá diversos festivales españoles y llevará su talento a Alemania e Italia, antes de regresar a Estados Unidos en otoño para impartir clases y ofrecer conciertos. ¡Un preludio de puro lujo para el gran partido del año!
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Las opciones secundarias en el gol
Detrás de Messi (8) y Oyarzabal (5), hay otros jugadores que han sido cruciales para desatascar en los partidos. Por el bando sudamericano, Lautaro Martínez y Enzo Fernández suman 3 y 2 goles respectivamente. En España, Mikel Merino ha aportado 2 valiosas dianas en los minutos finales ante Portugal en octavos y Bélgica en cuartos de final.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Las fuerzas armadas, también con la Selección
¡El aliento a España llega desde todo el planeta! Las Fuerzas Armadas se han volcado en redes para animar a la Selección en esta final ante Argentina en Nueva York. Desde el Pacífico, el Atlántico y Australia, nuestros marinos y soldados envían su fuerza, algo que los jugadores ya agradecieron.
Policía Nacional y Guardia Civil también se unen al grito de apoyo. Comparten colores con los futbolistas y aprovechan la euforia previa al choque para pedir civismo. Recuerdan a toda la afición que las celebraciones deben vivirse siempre con máximo respeto, sin dañar el mobiliario urbano.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Lautaro, el héroe de las semifinales
La presencia de Argentina en esta final no se entendería sin Lautaro Martínez. El delantero fue el gran protagonista de la semifinal ante Inglaterra en Atlanta, anotando el gol definitivo en el minuto 92 tras recibir una asistencia de Lionel Messi.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Olmo y Cucurella, asistentes de lujo
A la hora de nutrir balones a los delanteros, España ha encontrado a sus mejores aliados en Dani Olmo y Marc Cucurella. Ambos futbolistas lideran la estadística interna de asistencias de la selección europea con 2 pases de gol cada uno.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | La segunda cita de España con la gloria
Esta será únicamente la segunda ocasión en la que la Selección Española juegue el partido decisivo por el título mundial. La Roja buscará repetir la hazaña histórica de Johannesburgo en 2010 y bordar la segunda estrella en el escudo.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | La séptima final albiceleste
Con este encuentro, Argentina disputará su séptima final en la historia de los Mundiales. Con esta cifra consigue igualar a Brasil en el segundo escalón histórico de selecciones con más finales jugadas, situándose ya a solo una de las ocho que ostenta Alemania.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El día en el que España tocó el cielo
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el juego "asociativo y valiente" de la selección española de fútbol que juega este domingo la final de la Copa del Mundo y que representa, asegura, los valores del país al confiar en el "talento colectivo" para ganar.
Sánchez, que presenciará en Nueva York el partido contra Argentina, destaca estos valores en una tribuna que firma este domingo en el diario El País, titulada 'El Mundial de nuestras vidas', donde destaca: "Dejamos atrás el ‘jugamos como nunca y perdimos como siempre’, para jugar y ganar como nunca".
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Adidas, la ganadora anticipada
Al margen del resultado deportivo, la final ya tiene un claro triunfador en el terreno comercial. La marca alemana Adidas será quien vista al campeón, dado que es el patrocinador técnico tanto de España como de Argentina, lo que supone una gran victoria de marketing frente a su rival Nike.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | ¿Y por qué no?
🗽 ¿Y por qué no?— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
26 camisetas. 26 personas. Una ciudad, Nueva York.
26 jugadores convocados con 50 millones de españoles viviendo la misma pasión.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/yyyGOoED7U