España - Argentina, final del Mundial de fútbol 2026, hoy en directo
Final de la primera parte de la final del Mundial 2026. El descanso durará 17 minutos.
Cucurella está siendo uno de los mejores de la selección española.
El descanso durará 17 minutos, más las pausas de hidratación.
¡La ocasión más clara de la primera parte es para España ha sido de Oyarzabal! Tras el rechace de la defensa, el balón le quedó muerto a Mikel Oyarzabal dentro del área.
El delantero de La Roja armó un disparo potente y cruzado que buscaba besar las redes, pero el 'Dibu' Martínez reaccionó y detuvo el balón desde el centro de la portería.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 45+3 | ¡Nos vamos al descanso!
Intensa primera mitad en el MetLife Stadium. España dominó la posesión y gozó de las ocasiones más claras, incluyendo un disparo al poste de Marc Cucurella y un mano a mano que el 'Dibu' Martínez le sacó con reflejos felinos a Mikel Oyarzabal.
Argentina apostó por la solidez defensiva y el juego físico, pagando el precio de la amonestación a Lisandro Martínez, quien poco después tuvo que retirarse lesionado dando entrada a Nicolás Otamendi. Las espadas siguen en todo lo alto con el 0-0 inicial.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 45+3 | Recuperación de España
¡Últimos cartuchos de la primera parte! Argentina intentó sorprender con un desplazamiento en largo en busca de sus hombres de arriba.
La Albiceleste colgó un centro lejano y muy bombeado al corazón del área española, pero el envío careció de precisión y España aprovechó para recuperar el balón y la posesión.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 45 | Cuatro minutos de tiempo añadido
El cuarto árbitro levanta el cartelón electrónico y confirma que se añadirán cuatro minutos de prolongación a este vibrante primer tiempo.
Los parones por las faltas tácticas, los cambios obligados y la pausa de hidratación hacen que el colegiado Slavko Vinčić estire la primera mitad en el MetLife Stadium.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 43 | Cambio por lesión en la defensa argentina
¡Contratiempo para Scaloni! Lisandro Martínez pide el cambio con evidentes muestras de dolor tras sufrir unas molestias físicas. El central, que ya estaba amonestado, no puede continuar en el partido y el técnico ejerce la sustitución.
El veterano Nicolás Otamendi ingresa al terreno de juego a toda prisa para ocupar su lugar en la zaga central albiceleste.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 42 | ¡A punto de marcar Cucurella!
¡UYYYYY! ¡Rozando el gol España en el MetLife Stadium! Marc Cucurella la tuvo en la frontal del área grande, se acomodó el balón para su pierna izquierda y sacó un latigazo tremendo y raso.
El disparo del lateral español superó la estirada del 'Dibu' Martínez, pero la pelota se marchó cerca del poste derecho por milímetros.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 42 | Centro de Pedro Porro que no remata nadaie
Tras recibir de Oyarzabal en la zona central, el balón se abrió para la incorporación de Pedro Porro por la banda derecha.
El lateral español levantó la cabeza y metió un centro envenenado al área chica, pero faltó el acompañamiento de los delanteros de La Roja y no apareció nadie para el remate. El 'Dibu' Martínez leyó bien la trayectoria y se quedó con el esférico de forma muy cómoda
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 40 | Tarjeta amarilla para Lisandro Martínez
¡Llegó la primera amonestación del encuentro! Mikel Oyarzabal controlaba de espaldas en la medular cuando Lisandro Martínez salió de su zona con demasiada agresividad y lo derribó por detrás con una entrada muy dura.
Esta vez el árbitro Slavko Vinčić no se guardó la cartulina y le mostró la tarjeta amarilla al central argentino.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 38 | ¡Tira Oyarzabal y para el 'Dibu' Martínez!
¡La ocasión más clara de la primera parte es para España! Tras el rechace de la defensa, el balón le quedó muerto a Mikel Oyarzabal dentro del área.
El delantero de La Roja armó un disparo potente y cruzado que buscaba besar las redes, pero el 'Dibu' Martínez reaccionó y detuvo el balón desde el centro de la portería.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 38 | Centro despejado de Dani Olmo
La Roja sigue insistiendo por todos los medios en este tramo final de la primera mitad.
Dani Olmo recibió en tres cuartos de cancha, levantó la cabeza y puso un centro tenso al corazón del área de Argentina buscando sorprender a los centrales.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 37 | Despeje de la defensa argentina
Gracias a una jugada de Dani Olmo, Marc Cucurella volvió a proyectarse en ataque por el carril izquierdo e intentó inventarse una maniobra individual para romper la zaga albiceleste.
El lateral de La Roja encaró hacia el interior buscando un espacio para disparar o asistir, pero la defensa de Argentina reaccionó con mucha rapidez.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 36 | Falta de Nicolás Tagliafico
El lateral argentino vuelve a jugar con fuego en el MetLife Stadium. Nicolás Tagliafico midió mal los tiempos y terminó derribando a un jugador español con una entrada bastante agresiva en la zona de tres cuartos.
El colegiado Slavko Vinčić pitó la falta al instante para cortar la jugada y calmar las aguas.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 35 | Fuera de juego de Marc Cucurella y Argentina recupera el balón
¡Jugada anulada para el conjunto de Luis de la Fuente! España armó una buena posesión larga en campo rival y buscó la profundidad por el sector izquierdo.
Marc Cucurella se proyectó al ataque para recibir un pase bombeado a la espalda de la zaga albiceleste, pero el juez de línea levantó el banderín de inmediato.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 33 | Falta de Rodri y libre directo para Messi
Primera infracción seria de la batuta española en la medular. Rodri se vio obligado a sujetar del brazo a un centrocampista argentino para evitar que armara un contraataque peligroso tras una pérdida de balón.
El árbitro Slavko Vinčić vio el agarrón perfectamente y pitó la falta de inmediato. Messi dispone de una oportunidad para colgar el balón en área rival.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 32 | Centro bloqueado de Álex Baena
España insiste por los costados para desestabilizar la defensa rival. Álex Baena recibió libre de marca en la banda izquierda y metió un centro tenso hacia el corazón del área chica, buscando la cabeza de los atacantes españoles.
Sin embargo, la defensa argentina reaccionó a tiempo y bloqueó el envío con solvencia, alejando el peligro de inmediato
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 31 | Pase impreciso de Lamine Yamal
¡Se le ha escapado una buena oportunidad a La Roja! Lamine Yamal condujo en diagonal y vio el desmarque de Dani Olmo al espacio, intentando asistir al mediapunta con un pase filtrado entre la defensa de Argentina.
Sin embargo, el golpeo del joven extremo español salió con demasiada fuerza y el balón se perdió directamente por la línea de fondo.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 29 | Falta de Nicolás Tagliafico
Otra vez el colegiado esloveno Slavko Vinčić tiene que intervenir para frenar el juego. Nicolás Tagliafico se vio desbordado por la velocidad de su par y no dudó en frenarlo con un agarrón de la camiseta bastante evidente.
El lateral de la Albiceleste vuelve a jugar al límite de la falta reglamentaria para que España no progrese por la banda.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 27 | Se reanuda el partido
Se termina el breve descanso y el balón vuelve a rodar sobre el césped del MetLife Stadium en Nueva Jersey. Tras refrescarse y escuchar los ajustes tácticos de sus entrenadores, los 22 futbolistas regresan a sus posiciones con las pilas cargadas.
Nos metemos de lleno en el tramo final de esta disputada primera parte.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 25 | Llega la pausa de hidratación
El árbitro detiene el partido y decreta la pausa de hidratación en el MetLife Stadium. Hace mucho calor en Nueva Jersey y la intensidad física de estos primeros veinticinco minutos está siendo tremenda.
El encuentro sigue muy igualado, con mucha pelea en el medio y ocasiones para ambos.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 23 | Córner provocado por Marc Cucurella
¡La tuvo España para abrir el marcador! Marc Cucurella firmó una gran cabalgada por el carril izquierdo, pisó el área rival y se plantó en una posición inmejorable.
Sin embargo, falló en el último toque y su pase final no fue preciso, permitiendo que la zaga argentina interceptara el balón a tiempo.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Minuto 22 | Fuera de juego de Julián Álvarez
¡Réplica inmediata en las áreas y otro fuera de juego! Esta vez fue Argentina la que buscó sorprender con un pase en profundidad para Julián Álvarez.
El delantero argentino se precipitó en su desmarque y el asistente levantó el banderín sin dudarlo. El árbitro pitó el libre indirecto a favor de España, que recupera el balón.