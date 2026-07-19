España - Argentina, final del Mundial de fútbol 2026, hoy en directo

El descanso durará 17 minutos, más las pausas de hidratación.

¡La ocasión más clara de la primera parte es para España ha sido de Oyarzabal! Tras el rechace de la defensa, el balón le quedó muerto a Mikel Oyarzabal dentro del área.

El delantero de La Roja armó un disparo potente y cruzado que buscaba besar las redes, pero el 'Dibu' Martínez reaccionó y detuvo el balón desde el centro de la portería.