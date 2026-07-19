España - Argentina, final del Mundial de fútbol en directo | Horario, alineaciones y última hora hoy en vivo
⚽ Alineación de España: 11 de gala con Lamine Yamal, Fabián Ruiz y Pedro Porro como titulares mientras que Pedri empezará desde el banquillo.
⌚ Horario: La final del Mundial empieza a las 21:00.
España y Argentina se enfrentarán a las 21:00 horas en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.
Oyarzabal es el máximo goleador de España con 5 goles en el Mundial
🔴 Alineaciones confirmadas del España - Argentina del Mundial
Alineación España: Unai Simón; Cucurella, Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
Alineación Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi, Julián Álvarez.
🔴 Hora y dónde ver el España - Argentina
El duelo podrá seguirse a las 21:00 horas en directo y en abierto a través de La 1 de TVE y RTVE Play.
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España - Argentina: goles y resultado | El show de Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini en la ceremonia de apertura
El espectáculo de la Copa del Mundo arrancó con el magnetismo inconfundible de Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams, encargados de encender la mecha en los micrófonos durante la ceremonia de apertura.
El trío de artistas han hecho vibrar los cimientos del MetLife Stadium interpretando el himno oficial de la FIFA.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Las estadísticas de Dibu Martínez y los penaltis
El guardameta de Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, cuenta con una efectividad asombrosa: ha detenido el 35% de los penaltis a los que se ha enfrentado en tandas oficiales con la Albiceleste.
Unai Simón tendrá que sacar a relucir sus reflejos, ya que el portero español ostenta un gran récord reciente en paradas desde los once metros, lo que equilibraría un hipotético desempate agónico.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El balance de la posesión de España vs. la efectividad de Argentina
Analizando el rendimiento de ambos equipos durante el torneo, el choque de estilos es total. España lidera el campeonato en posesión del balón con una media del 64% por partido y es la selección que más pases completa en el último tercio de campo.
Por su parte, Argentina destaca por su efectividad ofensiva: convierte en gol el 22% de sus tiros a puerta. Quien imponga su métrica en el MetLife se llevará la corona.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Unai Simón, a las puertas del récord de imbatibilidad nacional
Unai Simón llega a esta final tras encadenar un registro espectacular: si logra mantener la portería a cero durante los primeros 32 minutos de la primera parte, superará la marca histórica de Iker Casillas en Sudáfrica 2010.
Unai se convertiría así en el portero español con más minutos consecutivos sin encajar un gol en las eliminatorias de un Mundial.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El récord absoluto de partidos mundialistas de Messi
Lionel Messi sigue devorando la historia. Con el pitido inicial de hoy, el astro argentino estirará su propio récord mundial de partidos disputados en la Copa del Mundo, alcanzando la inalcanzable cifra de 33 encuentros.
Además, si logra marcar un gol, se convertirá en el primer futbolista de todos los tiempos en anotar en dos finales distintas de mundiales en ediciones consecutivas.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El primer gol y llevarse el Mundial, un récord casi seguro
Las estadísticas históricas de las finales de la Copa del Mundo revelan un dato demoledor: el equipo que anota el primer gol del partido termina levantando el trofeo en más del 80% de las ocasiones.
España deberá salir con los cinco sentidos activados para evitar los despistes tempranos que tanto gustan explotar a los delanteros de Argentina.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Slavko Vincic será el árbitro que impartirá justicia en el MetLife
El colegiado designado por la FIFA para dirigir esta final es el esloveno Slavko Vincic. Con una larga trayectoria en competiciones europeas y partidos de máxima presión, Vincic cuenta con la confianza del estamento arbitral.
Inolvidable su curioso pasado, habiendo sido detenido por error en una redada hace años. Sobre el césped destaca por su firmeza con las tarjetas amarillas y por dejar jugar.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Precios prohibitivos en la reventa del partido
El MetLife Stadium registrará hoy un lleno absoluto e histórico, pero asistir en directo no ha sido apto para todos los bolsillos. Las últimas localidades disponibles han alcanzado precios de entre 10.000 y 40.000 dólares.
La expectación por el España - Argentina ha desatado una auténtica locura comercial, convirtiendo este partido en el evento deportivo más cotizado de la historia reciente del fútbol.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | La Selección Española ya está aquí
El perfil de redes sociales de la Selección Española han publicado un vídeo de la llegada del equipo al estadio.
Los de De la Fuente ya están aquí. Empieza la cuenta atrás para que el balón empiece a rodar a las 21:00 horas.
España YA ESTÁ AQUÍ.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/yJN1xl2MOz— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Juventud a prueba de fuego ante el campeón
Con solo 19 años, Pau Cubarsí, el central del FC Barcelona se asienta en el once titular de una final del mundo. Luis de la Fuente ha demostrado una confianza ciega en su salida de balón y su capacidad de anticipación.
Hoy tendrá que afrontar en los duelos de uno contra uno a la agresividad de Julián Álvarez y la picardía de Messi. La compenetración con Laporte será vital para mantener la portería a cero.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El récord que Lamine Yamal puede romper hoy
Los ojos de todo el planeta están en Lamine Yamal. El jovencísimo extremo de la selección española tiene hoy la oportunidad de convertirse en el futbolista más joven de la historia en disputar y ganar una final de la Copa del Mundo.
Lamine ya ha asombrado a Europa y con su club, pero el escenario de hoy frente a Argentina es diferente. De ver puerta, romperá todos los récords de precocidad anotadora del torneo.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | La FIFA amplía el descanso a 17 minutos
El descanso de hoy durará excepcionalmente 17 minutos. La FIFA ha modificado el formato tradicional de 15 minutos para dar cabida a un monumental espectáculo musical liderado por Shakira.
Un ejército de operarios montará un escenario modular ultrarrápido sobre el césped del MetLife Stadium. El objetivo es ofrecer un show al estilo de la Super Bowl sin retrasar el regreso de los futbolistas al campo.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | | Cucurella: "Tengo ganas de que empiece ya el partido"
Marc Cucurella ha transmitido el sentir del vestuario español antes de enfrentarse a Argentina. El lateral español se mostró con ganas de que empiece el choque en Nueva Jersey: "Sabemos que tenemos una oportunidad única".
Además, desveló la consigna directa que Luis de la Fuente les ha dado en la última charla táctica dentro del vestuario: "Nos ha dicho que disfrutemos".
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Scaloni apuesta por un once más defensivo frente a España
Lionel Scaloni introduce tres novedades cruciales en la Selección Argentina respecto al partido contra Inglaterra.El regreso de Rodrigo De Paul en el centro del campo busca contrarrestar la posesión española y ayudas defensivas a Leo Messi así como Nico González por Giuliano Simeone.
Además, la entrada de Gonzalo Montiel en el lateral derecho por Nahuel Molina es una declaración de intenciones clara: Argentina quiere una defensa contundente para frenar a Lamine, Oyarzabal y Baena.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Argentina apuesta por Montiel, De Paul y Nico González como titulares
Scaloni ha apostado por el siguiente once:
Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi, Julián Álvarez.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | ¡Comienza el espectáculo previo!
Empiezan las actuaciones en el MetLife Stadium. La primera performance va a cargo del streamer 'iShowSpeed', que ya está en el centro del terreno de juego cantando la canción Champions.
Además de esta ceremonia inaugural, en el descanso actuarán artistas destacados como Shakira, Justin Bieber, BTS o Madonna.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | El cerrojo invicto a balón parado
Un dato que explica muy bien el éxito español: a lo largo de este Mundial, la selección de Luis de la Fuente no ha encajado ni un solo gol en jugadas a balón parado (córners o faltas laterales).
Esto demuestra un rigor táctico y una contundencia en los despejes nunca antes vista en La Roja. En general, la defensa hispana se ha consolidado como la mejor del torneo con tan solo un gol encajado en 7 partidos.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | La sombra del "Fideo" Di María
Aunque ya no está en el verde, el legado de Ángel Di María sigue muy presente en el vestuario argentino. El extremo, especialista en marcar en grandes finales.
Lo hizo en los Juegos Olímpicos 2008, Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial 2022. Colgó las botas internacionales pero ha estado acompañando moralmente al equipo desde la grada.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Pedro Sánchez alude a Luis Aragonés
El presidente del Gobierno ha hablado para TVE antes de la final para mandar un mensaje de apoyo a la Selección: "Como dijo Luis Aragonés, las finales no se juegan. Se ganan. Que gane el mejor y que el mejor sea España".
El máximo mandatario español también ha destacado el hecho de que La Roja vuelva a ser motivo de unión en todo el país. Incluso ha señalado el apoyo a la Selección por parte de otras naciones.
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España - Argentina: final del Mundial 2026 | Alineaciones confirmadas de España y Argentina
España: Unai Simón; Cucurella, Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi, Julián Álvarez.