España - Argentina, final del Mundial de fútbol en directo | Horario, alineaciones y última hora hoy en vivo

España y Argentina se enfrentarán a las 21:00 horas en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

Oyarzabal es el máximo goleador de España con 5 goles en el Mundial

🔴 Alineaciones confirmadas del España - Argentina del Mundial

Alineación España: Unai Simón; Cucurella, Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Alineación Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi, Julián Álvarez.

🔴 Hora y dónde ver el España - Argentina

El duelo podrá seguirse a las 21:00 horas en directo y en abierto a través de La 1 de TVE y RTVE Play.