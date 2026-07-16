Los futbolistas argentinos burlan las normas de la FIFA y exhiben una pancarta reclamando Las Malvinas

Había prohibido la FIFA el uso de banderas, camisetas o cualquier objeto que tuviera el dibujo de las islas Malvinas o que hicieran alusión al histórico reclamo geopolítico por la soberanía territorial y los futbolistas argentinos, como si con ellos no fuera la cosa, la exhibieron tras la victoria ante Inglaterra.

A pesar de que Scaloni había repetido una y otra vez que este enfrentamiento era únicamente un partido de fútbol, el conflicto bélico que protagonizaron ambos países en 1982 estaba muy presente en el contexto que rodeaba al encuentro.

Es por ello que los propios futbolistas de la selección albiceleste decidieron celebrar el pase a la final del Mundial con una pancarta con la que reclamaban la soberanía de las Malvinas.

🇦🇷 | Argentina players after the game with banner stating: “Las Malvinas Son Argentinas” 👀😅#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yCMGvuXmlK — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 15, 2026

"Las Malvinas son argentinas". Ese fue el mensaje que apareció sobre el césped tras la clasificación de Argentina para una nueva final del Mundial.

Una pancarta lanzada desde la grada fue recogida por Lo Celso y Lisandro Martínez, que la mostraron a la afición mientras celebraban junto al resto del equipo. Messi también se sumó a los cánticos con sus compañeros.

La reivindicación remite al conflicto de las Malvinas, cuya guerra comenzó el 2 de abril de 1982, cuando Argentina desembarcó en el archipiélago con el objetivo de recuperarlo.

La respuesta del Reino Unido fue el envío de una importante fuerza militar, dando inicio a un enfrentamiento que se prolongó durante 74 días.

El conflicto dejó un balance de 649 militares argentinos y 255 británicos fallecidos. Entre las filas argentinas había numerosos jóvenes con escasa o nula experiencia militar.

Más de cuatro décadas después, Reino Unido mantiene el control efectivo de las islas y una presencia militar permanente, mientras Argentina continúa reclamando la soberanía por la vía diplomática en foros internacionales como la ONU.

La rivalidad derivada de aquel conflicto también encontró un símbolo en el fútbol: en el Mundial de México 1986, Argentina eliminó a Inglaterra en los cuartos de final con dos goles inolvidables de Maradona, la "Mano de Dios" y el considerado "Gol del Siglo".