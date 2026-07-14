Francia - España, Mundial 2026 hoy | Dónde ver gratis el partido, horario, alineaciones y última hora de las semifinales, en directo

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La selección española se mide este martes a Francia en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo de máxima exigencia por un billete para la final. El conjunto de Luis de la Fuente afronta una de las grandes citas de su historia ante una de las potencias del torneo.

La Roja llega al choque tras superar a Bélgica en cuartos de final, mientras que los franceses accedieron a esta ronda después de eliminar a Marruecos. El ganador del encuentro se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.

🔴 Dónde ver en directo el Francia - España

El partido entre Francia y España podrá seguirse en televisión a través de La 1 de TVE y online mediante RTVE Play. Además, el encuentro también estará disponible en DAZN y Movistar.

🔴 Alineaciones probables del Francia - España

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Oyarzabal.