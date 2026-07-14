Francia - España, Mundial 2026 hoy | Dónde ver gratis el partido, horario, alineaciones y última hora de las semifinales, en directo
España busca regresar a una final del Mundial 16 años después frente a una Francia que quiere recuperar el trono del fútbol mundial.
Alerta Mbappé en Dallas: el reto para España y la mejor defensa del Mundial contra la gran estrella del torneo
⭐ La reivindicación de Lamine Yamal: "Decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí"
⭐ Luis de la Fuente busca la inspiración en Julio César para las semis ante Francia: "No hay un gran logro sin sufrimiento"
La selección española se mide este martes a Francia en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo de máxima exigencia por un billete para la final. El conjunto de Luis de la Fuente afronta una de las grandes citas de su historia ante una de las potencias del torneo.
La Roja llega al choque tras superar a Bélgica en cuartos de final, mientras que los franceses accedieron a esta ronda después de eliminar a Marruecos. El ganador del encuentro se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.
🔴 Dónde ver en directo el Francia - España
El partido entre Francia y España podrá seguirse en televisión a través de La 1 de TVE y online mediante RTVE Play. Además, el encuentro también estará disponible en DAZN y Movistar.
🔴 Alineaciones probables del Francia - España
Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Oyarzabal.
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Francia - España: goles y resultado | La Selección calienta el partido
😉 ¿Bailamos juntos una noche más, afición?#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/liZroixEXO— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
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Francia - España: goles y resultado | Francia busca su cuarta final mundialista
La selección francesa persigue su cuarta final en una Copa del Mundo. Los 'bleus' ya disputaron las finales de 1998, 2006, 2018 y 2022, levantando el trofeo en dos ocasiones.
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Francia - España: goles y resultado | Un clásico europeo con mucha historia
Francia y España vuelven a verse las caras en un gran torneo internacional. Será un nuevo capítulo de una rivalidad que ha dejado enfrentamientos memorables en Mundiales, Eurocopas y Nations League.
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Francia - España: goles y resultado | Dallas se prepara para una noche histórica
El Dallas Stadium acoge uno de los grandes partidos del Mundial 2026. El ambiente en las gradas promete ser espectacular para una semifinal entre dos gigantes del fútbol europeo.
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Francia - España: goles y resultado | Francia quiere cobrarse la revancha
Los franceses vuelven a cruzarse con España en una semifinal tras las derrotas sufridas en la Eurocopa 2024 y en la Nations League 2025. Los de Deschamps buscan cambiar la historia esta vez.
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Francia - España: goles y resultado | España llega como una de las defensas más sólidas
Un gol encajado. La selección española ha destacado durante el torneo por su firmeza atrás. La Roja se presenta en semifinales tras un Mundial en el que ha concedido muy pocas ocasiones claras a sus rivales.
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Francia - España: goles y resultado | Luis de la Fuente presume de balance ante Francia
El seleccionador español ha tenido numerosos enfrentamientos ante Francia a lo largo de su carrera. Antes de esta semifinal, acumula un balance muy favorable en eliminatorias frente a los galos.
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Francia - España: goles y resultado | Mbappé contra Lamine, el gran foco mediático
El partido reúne a dos de las grandes figuras del fútbol mundial. Kylian Mbappé, referente francés, y Lamine Yamal, líder de la nueva generación española, centran gran parte de la atención antes de la semifinal.
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Francia - España: goles y resultado | Un duelo entre dos campeonas del mundo
Se enfrentan dos selecciones con un enorme peso en la historia reciente del fútbol. Francia fue campeona en 1998 y 2018, mientras que España levantó el trofeo en 2010. Solo una de las dos seguirá soñando con la tercera estrella.
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Francia - España: goles y resultado | La Roja busca volver a una final 16 años después
España afronta una cita histórica en Dallas. La selección de Luis de la Fuente está a un solo paso de disputar su segunda final mundialista, algo que no consigue desde el título conquistado en Sudáfrica 2010.
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Francia - España, en directo hoy | España solo ha recibido un gol
España llega a la semifinal después de encajar un único gol en todo el Mundial. Mantuvo la portería a cero durante la fase de grupos y también ante Austria y Portugal. Bélgica fue la primera selección capaz de marcarle, en los cuartos de final.
La seguridad defensiva ha sido una de las bases del torneo español. Unai Simón está protegido por una línea que defiende lejos de su área y por un centro del campo que intenta recuperar rápidamente. Francia pondrá a prueba ese equilibrio con uno de los ataques más contundentes del campeonato.
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Francia - España, en directo hoy | Francia no ha encajado en las eliminatorias
El recorrido francés en las rondas de eliminación directa impresiona por su autoridad defensiva. Francia venció 3-0 a Suecia en dieciseisavos, superó 1-0 a Paraguay en octavos y derrotó 2-0 a Marruecos en cuartos de final.
Tres partidos, tres victorias y ninguna portería perforada. El dato demuestra que la potencia ofensiva no es la única fortaleza de los ‘bleus’. La estructura francesa es capaz de protegerse incluso cuando el equipo adelanta líneas, presiona al rival y acumula numerosos futbolistas de perfil ofensivo.
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Francia - España, en directo hoy | Dos victorias españolas consecutivas
España ha ganado los dos enfrentamientos más recientes contra Francia. Primero se impuso por 2-1 en la semifinal de la Eurocopa 2024 y, menos de un año después, repitió triunfo con el inolvidable 5-4 de la Nations League.
Los precedentes alimentan la confianza española, pero Didier Deschamps insiste en que el contexto ha cambiado. Francia llega a Dallas con una versión más ofensiva y una delantera en plena forma. Para los ‘bleus’, la semifinal ofrece una oportunidad inmediata de revancha en el escenario más importante.
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Francia - España, en directo hoy | El gol que cambió la Eurocopa 2024
La semifinal de la Eurocopa 2024 comenzó con ventaja francesa gracias a Randal Kolo Muani. España reaccionó con una genialidad de Lamine Yamal, que golpeó desde fuera del área y colocó el balón junto al poste. Dani Olmo completó la remontada apenas cuatro minutos después.
Con 16 años y 362 días, Lamine se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Eurocopa. Su disparo fue elegido posteriormente mejor gol del torneo. España ganó 2-1, alcanzó la final y terminó conquistando su cuarto título continental frente a Inglaterra.
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Francia - España, en directo hoy | La polémica final de 2021
Francia se impuso a España por 2-1 en la final de la Nations League de 2021. Mikel Oyarzabal adelantó a La Roja, Karim Benzema empató con un magnífico disparo y Kylian Mbappé marcó el gol decisivo en una acción que generó una larga polémica arbitral.
El delantero partía aparentemente en fuera de juego, pero el toque deliberado de Eric García permitió validar la jugada según la interpretación entonces vigente. Aquel resultado entregó a Francia su primera Nations League y dejó una de las decisiones más discutidas de la historia reciente de la selección española.
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Francia - España, en directo hoy | El gol de Pedro en Saint-Denis
En marzo de 2013, España visitó a Francia en un partido decisivo de clasificación para el Mundial de Brasil. La Roja necesitaba ganar después del empate registrado meses antes en Madrid. Pedro Rodríguez marcó el único gol en el Stade de France y permitió recuperar el liderato del grupo.
Aquella victoria resultó fundamental para asegurar posteriormente el pase directo al Mundial. Fue además una demostración de personalidad del equipo de Vicente del Bosque en territorio francés, ante un rival que competía por la primera posición y obligaba a España a jugar prácticamente una final anticipada.
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Francia - España, en directo hoy | Zidane apagó la ilusión en 2006
España llegó al Mundial de Alemania 2006 con una generación joven y ambiciosa. Tras una fase de grupos perfecta, se cruzó con una Francia veterana que había avanzado con dudas. David Villa marcó primero, pero el partido cambió cuando Ribéry encontró el empate antes del descanso.
Vieira culminó la remontada en el tramo final y Zidane firmó el 1-3 con una acción individual en el tiempo añadido. Francia alcanzaría después la final ante Italia. Ese sigue siendo el único enfrentamiento mundialista entre ambos países, hasta la semifinal que se disputa hoy en Dallas.
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Francia - España, en directo hoy | El penalti de Raúl en 2000
Los cuartos de final de la Eurocopa 2000 dejaron otro episodio inolvidable. Zinédine Zidane marcó de falta, Gaizka Mendieta empató de penalti y Youri Djorkaeff devolvió la ventaja a Francia antes del descanso. España tuvo una última oportunidad para forzar la prórroga.
Raúl González lanzó un penalti en el minuto 89, pero envió el balón por encima del larguero. Francia ganó 2-1, eliminó a España y terminó levantando el título europeo. Aquella acción persiguió durante años al delantero español, pese a ser uno de los grandes goleadores de su generación.
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Francia - España, en directo hoy | Solo hubo un precedente mundialista
Francia y España se han enfrentado muchas veces, pero únicamente una de ellas fue en una Copa del Mundo. Ocurrió en los octavos de final de Alemania 2006, cuando la selección española se adelantó con un penalti transformado por David Villa y soñó durante unos minutos con la clasificación.
Francia reaccionó con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinédine Zidane para imponerse por 1-3. Aquel encuentro fue uno de los últimos grandes recitales internacionales de Zidane, que condujo a los ‘bleus’ hasta la final. España busca hoy equilibrar ese pequeño historial mundialista.
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Francia - España, en directo hoy | Una noche especial para Francia
El calendario ha querido que Francia dispute una semifinal mundialista el 14 de julio, día de su fiesta nacional. La coincidencia añade una dimensión emocional al encuentro: mientras millones de franceses celebran la Toma de la Bastilla, la selección de Didier Deschamps intentará alcanzar su tercera final consecutiva.
Antes del comienzo se guardará además un minuto de silencio por las víctimas del atentado cometido en Niza el 14 de julio de 2016. Diez años después de aquella tragedia, que dejó 86 fallecidos y cientos de heridos, el partido incluirá este homenaje autorizado por la FIFA.