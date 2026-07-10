España - Bélgica, en directo | Goles, resultado, marcador, ganador, alineaciones, fútbol hoy y última hora del partido de Cuartos de final del Mundial 2026
Sigue la última hora del partido de cuartos de Final del Mundial donde España se enfrentará a Bélgica tras superar a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
La máquina perfecta de España espera a Pedri: la revancha ante una Bélgica espoleada para cerrar una herida de 40 años
🔴Alineaciones
España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.
Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Doku, De Ketelaere y Trossard.
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España - Bélgica, Minuto 54 | La ha tenido De Cuyper
(1-1) Gran jugada de Bélgica que acaba con el tiro del lateral que se le va desviado. Muy bien De Bruyne que encuentra los espacios donde no hay.
Luis de la Fuente reacciona y hace dos cambios, salen del campo Baena y Fabián que dejan su sitio a Pedri y Ferran Torres.
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España - Bélgica, Minuto 52 | Se le va arriba Dani Olmo
(1-1) Le cayó el balón a Dani Olmo en la frontal del área pero le salió el disparo muy desviado. Está llegando muy bien España ante una Bélgica que espera para poder salir a la contra.
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España - Bélgica, Minuto 49 | Saque de esquina para los belgas
(1-1) Saque de esquina par ala selección belga que va a intentar aprovechar. Con De Bruyne como gran lanzador y grandes torres que se unen al descanso.
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España - Bélgica, Minuto 46 | Falta de Cucurella
(1-1) El colegiado pita falta a Cucurella que se plantaba solo dentro del área. Ha salido bien España en la segunda parte, con la idea clara y con confianza para marcar el segundo.
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España - Bélgica, Minuto 46 | Empieza la segunda mitad
(1-1) Arranca la segunda mitad sin cambios por parte de ninguno de los dos equipos. Pone el balón en juego España que juega en corto y buscará marcar el segundo lo antes posible.
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España - Bélgica, Minuto 45+ 5 | Se acaba la primera parte
(1-1) el colegiado pone punto y final a la primera parte que acaba con empate en el marcador. Quedan 45 minutos para que todo se decida.
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España - Bélgica, Minuto 45 | 5 minutos de añadido
(1-1) Le quedan 5 minutos a esta primera parte. Tiempo suficiente para que haya un gol más de cualquiera de los dos equipos.
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España - Bélgica, Minuto 44 | Pedro Porro arribaaa
(1-1) Se le marcha a Pedro Porro muy desviado después de tirar con su pierna menos hábil. Intenta reaccionar España después del gol de los belgas.
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España - Bélgica, Minuto 42 | Amarilla a Cubarsi
(1-1) Amarilla a Cubarsi después de caer al suelo y agarrar al belga que se iba por la banda izquierda.
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España - Bélgica, Minuto 40 | Gooool de De Ketelaere
(1-1) Gol de Bélgica que encuentra al delantero en el área pequeña después de un gran centro. El VAR está revisando un posible fuera de juego.
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España - Bélgica, Minuto 34 | Para Courtois
(1-0) Tira la falta Lamine abajo al palo de Courtois que para y el rebote no llega a ningún jugador español. La ha tenido España para marcar el segundo.
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España - Bélgica, Minuto 33 | Falta peligrosísima
(1-0) Falta muy peligrosa tras una falta a Lamine Yamal. Está en una buena posición para un zurdo.
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España - Bélgica, Minuto 31 | Castagne atendido
(1-0) Después del saque de centro Cucurella dio de manera accidentada a Castagne que ha sufrido una hemorragia y está siendo atendido.
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España - Bélgica, Minuto 29 | Gooool de Fabián
(1-0) Gooool de Fabián. Gran pase de Lamine a Pedro Porro que encuentra a Dani Olmo que hace un gran disparo que para Courtois pero el rebote le llega a Fabián que no perdona y marca el primero.
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España - Bélgica, Minuto 25 | Se reanuda el encuentro
(0-0) Veremos como sale España de esta primera pausa de hidratación. Se ha visto durante todo el Mundial que este parón puede cambiar la dinámica del encuentro.
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España - Bélgica, Minuto 22 | Pausa de hidratación
(0-0) El colegiado manda a los jugadores a los banquillos para la primera pausa de hidratación. Tres minutos para que se reanude el encuentro.
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España - Bélgica, Minuto 20 | Lamine fueraaa
(0-0) Primera ocasión de Lamine que tira desde fuera del área pero se le marcha algo desviado. Pide córner el español pero el árbitro no lo concede.
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España - Bélgica, Minuto 19 | Buena salida de los españoles
(0-0) Muy buena salida de balón de España que consigue generar espacios para Pedro Porro que busca a Lamine que tiene mala suerte, se resbala y comete falta.
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España - Bélgica, Minuto 15 | Lo que ha intentado Dani Olmo
(0-0) Gran pase de Baena a Olmo dentro del área que no consigue controlar bien el balón y ha intentado una floritura que de haberle salido hubiese tenido una gran oportunidad de marcar.
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España - Bélgica, Minuto 12 | Baena reclama penalti
(0-0) Gran pase de Oyarzabal a Baena que la pega de volea y da en la mano a Ngoy. El VAR no llama al árbitro y la jugada no llega a nada.