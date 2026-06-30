Mazraoui (28), futbolista marroquí: "Quiero memorizar el Corán y ser imán, después del Mundial me podría retirar"

No todos los futbolistas sueñan con levantar más títulos, firmar un gran contrato o apurar su carrera hasta los 40 años. Noussair Mazraoui, uno de los laterales más cotizados del fútbol europeo, asegura que su mayor objetivo está fuera de los terrenos de juego.

A sus 28 años, el internacional marroquí ha revelado que estudia retirarse después del Mundial para memorizar el Corán y convertirse en imán de una mezquita, una decisión tan inusual como coherente con la importancia que la religión ha tenido siempre en su vida.

"Podría decidir retirarme después de la Copa del Mundo. La vida es corta. Quiero memorizar el Corán y convertirme en imán de una mezquita algún día", ha asegurado el lateral del Manchester United.

Con esas palabras, pronunciadas tras el segundo partido de Marruecos en el Mundial, Mazraoui sorprendió al mundo del fútbol al abrir la puerta a una retirada prematura para emprender un camino completamente distinto al que suelen recorrer las grandes estrellas del deporte.

Aunque el defensa no confirmó que vaya a abandonar definitivamente el fútbol, sí reconoció que es una posibilidad que contempla seriamente.

La noticia ha causado un gran revuelo porque el lateral atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Es un fijo en la selección marroquí y también en el Manchester United, club al que llegó en el verano de 2024 y con el que tiene contrato hasta junio de 2028.

A su edad, la mayoría de futbolistas de élite aún tienen varios años por delante al máximo nivel, pero el objetivo que persigue Mazraoui va mucho más allá de dejar el fútbol.

Memorizar el Corán, práctica conocida como hifz, exige años de estudio y dedicación. Quienes lo consiguen reciben el reconocimiento de hafiz, una figura muy respetada dentro de la comunidad musulmana.

Su otra aspiración es convertirse en imán. En el islam suní, rama mayoritaria en Marruecos, el imán es la persona encargada de dirigir la oración en la mezquita y ejercer como referente espiritual de los fieles.

Además de memorizar el Corán, suele contar con una sólida formación en estudios islámicos.

No es una vocación ajena a Mazraoui, ya que la religión siempre ha ocupado un lugar central en su vida. En 2023, durante su etapa en el Bayern de Múnich, protagonizó una polémica en Alemania por publicar mensajes de apoyo a Palestina tras el estallido de la guerra.

El club llegó a mantener conversaciones con el futbolista, que defendió su derecho a expresar sus convicciones religiosas y personales.

Nacido en los Países Bajos y de origen marroquí, Mazraoui se formó en la cantera del Ajax, donde debutó como profesional antes de fichar por el Bayern en 2022.

Dos años más tarde recaló en el Manchester United, consolidándose como uno de los laterales más completos del panorama europeo gracias a su polivalencia defensiva.

Si finalmente cumple el plan que ahora contempla, Mazraoui pondrá fin a una carrera de primer nivel mucho antes de lo habitual para iniciar una nueva vida dedicada a la fe.

Un giro radical que, según sus propias palabras, responde a una convicción muy sencilla: "La vida es corta".