Neymar, "el primer convocado que teletrabaja": un Mundial paralelo vilipendiado en Brasil y escoltado por Vinicius

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Brasil

Brasil espera a Neymar una vez más. Lo ha hecho durante años, entre lesiones, recaídas, regresos y promesas de recuperación. Ahora, en la tercera jornada Mundial, la historia vuelve a repetirse.

El delantero del Santos, ausente en los dos primeros encuentros de la 'Canarinha' por una lesión muscular en el gemelo derecho, está disponible para reaparecer en el decisivo duelo frente a Escocia.

Y su regreso se produce en medio de un contexto tan singular como revelador: Brasil avanza en el torneo sin él y Vinicius se ha consolidado como la nueva estrella de la selección.

Los de Carlo Ancelotti ha mostrado una imagen sólida durante la fase de grupos. El empate inicial frente a Marruecos dejó algunas incógnitas, pero la posterior victoria ante Haití permitió a Brasil asentarse en la competición y exhibir buena parte de su potencial ofensivo.

En ambos encuentros emergió con fuerza la figura de Vinicius. El extremo del Real Madrid, considerado desde hace años el heredero natural de Neymar, ha dado un paso definitivo hacia el liderazgo.

Y es que Vini ha asumido el protagonismo ofensivo y ha respondido, reforzando la sensación de que Brasil ya no gira exclusivamente alrededor de Neymar.

Un respeto mutuo

De hecho, dentro del vestuario parece haberse producido una transición natural. Vinicius no ha ocultado nunca la admiración que siente por quien fue durante años el gran referente de la selección.

Lo ha definido públicamente como el ídolo de su generación y ha celebrado cada avance en su recuperación. Sin embargo, sobre el césped los papeles han cambiado.

Si hace una década Neymar era el líder indiscutible y las jóvenes promesas crecían a su sombra, ahora es Vinicius quien sostiene el proyecto deportivo brasileño mientras el veterano atacante intenta recuperar protagonismo.

Vinicius y Neymar, en un calentamiento de la selección brasileña.

La situación plantea una paradoja llamativa. Neymar sigue siendo el máximo goleador histórico de Brasil y uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente del país.

Su contexto tampoco ayuda a disipar las dudas. Desde la grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2023 durante un partido de clasificación para el Mundial, su trayectoria ha estado marcada por una constante lucha contra los problemas físicos.

Su etapa en Arabia Saudí estuvo condicionada por esa lesión y apenas pudo tener continuidad competitiva. Posteriormente regresó al Santos, el club donde comenzó su carrera, con el objetivo de recuperar ritmo y protagonismo.

Las críticas se han intensificado durante este Mundial. La convocatoria de Neymar ya generó debate antes del inicio del torneo debido a la falta de continuidad competitiva que arrastraba desde su regreso al Santos.

El presidente Lula da Silva vaciló el pasado viernes sobre la convocatoria del lesionado Neymar con el combinado brasileña para el Mundial, y calificó al jugador del Santos como el primer futbolista "que teletrabaja" llamado para la gran competición de selecciones.

"Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado que teletrabaja en el mundo", aseguró el líder progresista en un acto oficial en Belo Horizone, en respiesta a un niño que le confesó su admiración por el exjugador del Barça y del PSG.

Ancelotti, sin embargo, nunca ha dejado de respaldarlo. El técnico italiano considera que un Neymar en condiciones físicas aceptables sigue siendo un recurso diferencial para cualquier selección del mundo.

La cuestión es determinar cuál será realmente su papel. Brasil ya no necesita que cargue con todo el peso ofensivo, como ocurrió en los Mundiales de 2014, 2018 o 2022. El escenario actual es diferente.

Vini, Cunha o Paquetá y otros jugadores han asumido responsabilidades que antes recaían exclusivamente sobre sus hombros.

Su última oportunidad

Por eso el posible debut de Neymar en este Mundial se interpreta casi como una competición paralela dentro de la propia competición. Mientras Brasil persigue la sexta estrella, el delantero libra otra batalla: demostrar que todavía puede ser decisivo al máximo nivel.

No se trata únicamente de ganar partidos, sino de recuperar credibilidad ante una afición que ha pasado de la idolatría a la desconfianza.

El encuentro frente a Escocia puede marcar el inicio de esa segunda historia. Neymar no regresa como el salvador esperado ni como la única esperanza de una nación futbolística.

Obrigado meu DEUS … obrigado por me fazer viver isso mais uma vez 💙💚💛🇧🇷 pic.twitter.com/4VWJZdxzfw — Neymar Jr (@neymarjr) June 13, 2026

Regresa como una estrella cuestionada, acompañada por una nueva generación que ya no depende de él. Quizá ahí resida la principal novedad.

Brasil sigue soñando con el título. Pero mientras Vinicius lidera la expedición hacia la gloria, Neymar afronta su propio Mundial: el de la reivindicación personal.

Uno que se juega lejos de las estadísticas y de los resultados, en el terreno más complejo de todos para cualquier deportista: el de la opinión pública.