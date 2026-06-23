Cristiano Ronaldo agranda su leyenda con Portugal y entra en la historia: el primer futbolista en marcar en seis Mundiales

Portugal

Uzbekistan

Es el jugador que pulveriza todos los récords. Con los dos goles marcados ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer futbolista que ha marcado en seis Mundiales. Un hito únicamente al alcance del portugués.

El luso vuelve a escribir su nombre en letras de oro. El máximo goleador en la historia de Portugal y en el camino de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol ha marcado 10 tantos y ha repartido 2 asistencias en los 24 partidos mundialistas que ha disputado.

Cristiano acabó con su sequía de minutos en Houston y se consagró como el único jugador en sacudir las redes enemigas en seis Copas del Mundo diferentes: Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014; Rusia 2018; Qatar 2022; Estados Unidos, México y Canadá 2026.

2006.

2010.

2014.

2018.

2022.

2026.



NADIE HA MARCADO EN TANTOS MUNDIALES. ESTE 'SIU' ES HISTORIA DE LAS COPAS DEL MUNDO 🔥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r0rU0NZMNg — DAZN España (@DAZN_ES) June 23, 2026

Muy criticado por su actuación en el empate ante la República Democrática del Congo, el luso se ha reivindicado a lo grande. Desde el 17 de junio de 2006 contra Irán al 23 de junio de 2026 frente a Uzbekistán. 20 años marcando en Mundiales.

El apetito voraz del '7' de Portugal no tiene fin. Antes había marcado uno en 2006 ante Irán, otro en 2010 frente a Corea del Norte, uno en 2014 contra Ghana y otro en 2022 ante el mismo rival africano; además, en 2018 anotó cuatro: un hat-trick contra España y un tanto frente a Marruecos.

Con este tanto, 'El Bicho' supera con diez goles a la leyenda Eusébio como máximo anotador luso en Mundiales. Eusébio lo logró en 1966, cuando marcó nueve goles y llevó a Portugal al tercer puesto.

Cristiano Ronaldo celebra el gol marcado ante Uzbekistán. Reuters

Su primer gol fue de '9' puro, de killer del área pequeña. Cancelo puso un centro al primer palo y el capitán fusiló conforme le vino el balón. Inapelable para el portero uzbeko. Todo el banquillo fue a abrazarle y la celebración acabó con un ‘siu’ que retumbó en todo Houston.

En el segundo, João Félix lanzó el contragolpe, Bruno filtró hacia Cristiano, que no se puso nervioso y la cruzó con mucha clase. Su definición fue como las de toda la vida.

La leyenda lusa no tuvo suficiente con batir el récord de marcar en seis mundiales distintos, sino que se reivindica a lo grande con un doblete.