Los 3 minutos de "pánico" en los que España estuvo eliminada: la resurrección para soñar con el Mundial

A las 21:28 horas de España, Vargas anotó el 2-1 para Costa Rica ante Alemania y eliminaba a la Selección del Mundial. La agonía duró solo tres minutos, ya que a las 21:31 el germano Havertz se convirtió en el salvador de los de Luis Enrique. Ese lapso de tiempo fue corto, pero eterno para el sueño de España de conseguir su segunda estrella.

La Selección coqueteó con el desastre en una segunda mitad para olvidar, pero al final la goleada ante Costa Rica salvó a España y mató, precisamente, las opciones de Alemania. Luis Enrique aseguró en rueda de prensa que no sabía que España estuvo eliminada durante tres minutos. "No especulaba, si me llego a enterar me da un infarto", afirmó el técnico asturiano.

Nada hacía prever en la primera mitad del España - Japón el desenlace del encuentro. Dominio, gol de Morata y el ataque nipón ni se acercó a la portería de Unai Simón. Sin embargo, el colapso de la Selección hizo que, precisamente también en tres minutos Japón diera la vuelta al marcador y los españoles pasaran a mirar el encuentro entre Costa Rica y Alemania.

España coquetea con el desastre en el Mundial tras perder con Japón pero evita a Brasil y Argentina

Al final, la tetracampeona del mundo ganó 2-4 y España pasó a octavos. La Selección resucitó como el Ave Fénix y, encima, la suerte se alió con ella para ir por el lado más fácil, a priori, del cuadro. El equipo de Luis Enrique evita a Brasil y Argentina hasta una hipotética final y se medirá a Marruecos el próximo martes a las 16:00 horas en octavos. En cuartos podría medirse a Portugal y en semifinales a Francia o Inglaterra. Las selecciones de América más fuertes por un lado y las de Europa por otro. El Mundial de Qatar será un duelo de continentes.

El destino ha dado una segunda oportunidad a España. No merecía ser eliminada la Selección por solo unos terroríficos 45 minutos y tras un gol más que dudoso de Tanaka, pero esto es un Mundial. Los errores se pagan caros, ya sean propios o del VAR.

La jugada de Mitoma y Tanaka recuerda a la de Joaquín y Morientes en 2002 ante Corea del Sur. Otra vez una acción en línea de fondo y contra un equipo asiático. Hace 20 años un árbitro dudoso como Al-Ghandour anuló el gol de España. En Qatar la tecnología del VAR decidió que la pelota no sale completamente y dio el tanto de Japón. Al menos esta vez, España no tuvo que llorar.

Al descanso, España ganaba 1-0 a Japón y Alemania 0-1 a Costa Rica. La locura entonces se apoderó de los dos partidos. El combinado nipón marcó en los minutos 58 y 61 para dejar a la Selección y a toda España mirando al otro encuentro. El miedo se convirtió en pesadilla cuando Costa Rica anotó en los minutos 58 y 70.

España no pudo inquietar a Japón en la media hora restante más que en dos acciones aisladas. Todo dependía de lo que ocurriera en el Estadio Al Bayt. Havertz marcó en el minuto 73 para alivio de la Selección y en el minuto 85 rubricó su doblete para tranquilidad de todo el país. Füllkrug puso el definitivo 2-4 antes del tiempo añadido y con ello evitó cualquier tiempo de sufrimiento extra.

Solo fueron tres minutos eliminada, pero fueron eternos para España. Al igual que sorprendentes los que sirvieron para que Japón diera la vuelta al encuentro ante la Selección. "Han sido cinco minutos de descontrol total, de pánico y nos han hecho dos goles y nos podían haber marcado otros dos. Han decidido arriesgar al máximo y han pasado como aviones. La situación se ha controlado cuando Japón se ha cerrado atrás", afirmó Luis Enrique.

Alemania se hunde en su fracaso y cae eliminada junto a Costa Rica en la fase de grupos

Raro es que un Mundial avise antes de matar a una selección, pero España debe aprender de los errores. Ante Marruecos en octavos ya no habrá más vidas extras. Después ya llegarán Portugal, Francia, Inglaterra o quien sea, pero Japón ha enseñado que tampoco se puede mirar más allá. En teoría es la parte fácil del cuadro, pero también a priori era poco probable que se diera la carambola que podía dejar fuera a España.

La Selección evita también a Croacia y se medirá con una Marruecos que ha dado la sorpresa al ganar el Grupo G y quedarse fuera una de las favoritas como Bélgica. No hay rival pequeño y Marruecos quiere hacer historia llegando por primera vez a los cuartos de final de un Mundial.

España no supo controlar el ataque suicida de Japón tras el descanso. Sin nada que perder, el combinado nipón sacó los colores a la Selección. Unai Simón se confió, Balde perdió la pelota y el portero del Athletic volvió a fallar tras el latigazo de Doan. Después llegó el polémico gol de Tanaka e incluso pudo caer alguno más. Queda mucho trabajo por hacer, pero esta resurrección también puede ser un nuevo comienzo para poner la segunda estrella en la camiseta de España.

