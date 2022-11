Marco Reus, baja en Qatar 2022 por lesión: se pierde su segundo Mundial consecutivo

Sigue la sangría de bajas para el Mundial de Qatar por culpa de las lesiones. Marco Reus lo será con Alemania. Hans Flick da este jueves la lista de su selección para la cita que arranca la próxima semana y se ha filtrado que no estará la estrella del Borussia Dortmund.

Reus no se ha recuperado a tiempo de una lesión de tobillo que sufrió el pasado mes de septiembre. Alemania le ha esperado hasta el final, pero el jugador no ha superado sus problemas y no formará parte de la convocatoria de su país. Se probó ante el Bochum, jugando unos minutos, pero las sensaciones no fueron buenas y se ha descartado su llamada con la Mannschaft.

Será el segundo Mundial consecutivo que Reus se pierde por culpa de las lesiones. Campeón con Alemania en Brasil 2014, se perdió la cita celebrada en Rusia hace cuatro años y lo hará de nuevo ahora con el evento de Qatar.

[El Mundial de Qatar desata el pánico: certezas sobre el miedo a lesionarse y las estrellas que serán baja]

Durante el día se hará oficial la ausencia de Reus, una vez se anuncie la convocatoria de Alemania para el Mundial. El combinado germano forma parte del grupo E junto a España, Japón y Costa Rica. Se espera que la del delantero del Dortmund sea la gran baja para Flick, junto a la de Timo Werner y más allá de la de un Toni Kroos que se retiró de la selección.

Aún así, la alerta es máxima en todas las selecciones a la espera de acabar los compromisos con los clubes que todavía hay pendientes. Los 32 países que competirán, hayan dado ya la lista o no, no pueden ocultar sus nervios ante las posibles lesiones que surjan a solo días del Mundial.

Bajas para el Mundial

El caso más comentado de los últimos días ha sido el de Sadio Mané. La estrella del Bayern Múnich se lesionó a los 20 minutos del último partido del cuadro bávaro y encendió todas las alarmas. Senegal cruza los dedos para poder contar con su mejor jugador ante este inesperado incidente.

Además de Reus, se han ido confirmando bajas de figuras de calibre mundial para Qatar. Caso de los franceses Paul Pogba o N'Golo Kanté y también del inglés Reece James. En Portugal lo será Diogo Jota y en España apunta a serlo también Mikel Oyarzabal. Pocas selecciones se salvan de esta crisis mundial de lesiones a pocos días del arranque de la cita futbolística más esperada por todos.

