Neymar y Vinicius, líderes de la convocatoria de la selección de Brasil para el Mundial de Qatar 2022

Poco a poco se van conociendo las convocatorias para el Mundial de Qatar 2022. Una de las primeras selecciones en revelar a sus elegidos ha sido Brasil. Tite llama a 26 jugadores entre los que destacan varios jugadores de La Liga. Sobre todo un Vinicius que junto a Neymar lidera a la Canarinha en la nueva edición de la Copa del Mundo.

En lo que se refiere a futbolistas que juegan en España, hasta seis son convocados por Tite: tres del Real Madrid, Militao, Rodrygo y Vinicius; uno del Sevilla (cedido por el Manchester United), Telles; y uno del Barcelona, Raphinha. El que se ha quedado fuera, pese a haber sido un habitual en las últimas listas, ha sido Matheus Cunha.

En la selección de Brasil, tanto la portería como la delantera está muy bien cubierta. Atrás con guardametas con amplia experiencia como Alisson, del Liverpool, o Ederson, del Manchester City. Mientras que los nombres en ataque hablan por sí solos. Neymar, Vinicius, Rodrygo, Raphinha, Gabriel Jesus, Richarlison... Pura samba para luchar por la sexta estrella.

La convocatoria de la selección de Brasil para el Mundial de Qatar 2022 CBF

Aunque también hay ausencias obligadas por lesión como las de Coutinho o Diego Carlos. Pese a ello, el plan de la Verdeamarela está en marcha y pasa por comenzar su preparación en Turín este lunes 14 de noviembre. Ya el sábado 19, la expedición brasileña se trasladará a Doha. Después comenzará lo bueno. El jueves 24 se ve las caras con Serbia, el lunes 28 con Suiza y el viernes 2 de diciembre con Camerún.

['Respetar las costumbres' y 'no tocar a las personas': el manual de indicaciones para el Mundial de Qatar]

Antes de que empiece el espectáculo, Tite lanza un aviso: "Esta selección es mejor que la de Rusia 2018, pero no se debe comparar. Es injusto hacer esa comparación con los jugadores. En ese momento teníamos una realidad y ahora es otra. Hemos tenido más tiempo para armar el equipo, no solo dos años como antes. No se pueden comparar las generaciones. Ahora, con todo ese proceso, llegamos más tranquilos, más confiados… hemos tenido cuatro años. No digo que vamos a ganar, pero llegamos más fuertes, más concentrados. Cada jugador sabe lo que tiene que hacer".

Convocatoria de Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) y Weverton (Palmeiras).

Defensas: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Militao (Real Madrid) y Bremer (Juventus), Danilo (Juventus), Dani Alves (Pumas), Telles (Sevilla) y A. Sandro (Juventus).

Centrocampistas:Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Paquetá (West Ham) y Ribeiro (Flamengo).

Delanteros: Neymar (PSG), Vinicius (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Gabriel Jesus (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Antony (Manchester United), Martinelli (Arsenal) y Pedro (Flamengo).

Sigue los temas que te interesan