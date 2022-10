El Mundial de Qatar y el movimiento LGTBi: una leyenda de la Premier, lista para salir del armario

Menos de un mes para que Qatar se convierta en el centro del planeta fútbol. Una nueva edición de la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y la polémica continúa. Las leyes contra la homosexualidad del país del Golfo Pérsico han sido constantemente puestos de relieve para plasmar que la FIFA nunca debió haber elegido la nación qatarí como sede de un Mundial.

Sin embargo, el espectáculo está a punto de comenzar y desde Inglaterra se preparan para ello. No solo con el gesto de llevar el brazalete con la bandera del colectivo LGTBI+, sino también con un anuncio que puede llegar justo antes del inicio del Mundial de Qatar 2022. Según ha revelado The Sun en exclusiva, un ex muy importante de la Premier League está casi decidido a salir del armario en televisión con motivo de la cita mundialista en el país árabe.

Una fuente cercana a esta leyenda de la Premier League ha explicado al citado tabloide británico que "él piensa que estuvo mal decidir que el torneo debería jugarse en Qatar cuando criminalizan las relaciones sexuales homosexuales". No por ello culpa a Inglaterra por participar en el Mundial, ya que le anima que "el equipo actual de jugadores apoyará el movimiento LGTBI+ y que el capitán Harry Kane llevará el brazalete arcoíris de OneLove".

Harry Kane, con el brazalete arcoíris REUTERS

Este histórico de la Premier League también espera que durante el Mundial de Qatar se produzcan movimientos de protesta por esas leyes contra el colectivo LGTBI+ que están a la orden del día en el país. Mientras que Gary Lineker ya desveló hace unas semanas que en la liga inglesa él mismo conoce a dos futbolistas gays, a los que animó desde ya a declarar públicamente su homosexualidad también por esta particular edición de la Copa del Mundo.

El momento de hablar

Desde que se conoció que Qatar era la elegida para ser la sede del Mundial de fútbol de 2022, la sombra de la sospecha se fue haciendo más y más grande. Pero, con el tiempo, fue la polémica LGTBI+ la que fue ganando terreno, denunciándose en más de una ocasión que el torneo no debería disputarse nunca en un país con tolerancia cero hacia la homosexualidad.

Sin embargo, el próximo 20 de noviembre dará comienzo esta controvertida edición de la Copa del Mundo, en la que pueden producirse algunas protestas. Al menos eso es lo que está comenzando a gestar a falta de menos de un mes para la celebración de la ceremonia de inauguración.

De hecho, esta estrella de la Premier League que continúa meditando hacer pública su orientación sexual antes del comienzo del Mundial de Qatar se posiciona en este sentido: "Espera que haya muchos actos de protesta contra la postura de Qatar sobre la homosexualidad".

Por el momento, todo sigue en el aire. El ex de la liga inglesa sigue en el anonimato, pero no es la primera vez que se especula con que uno de los grandes nombres de la Premier League salga del armario. Eso sí, parece que el caso está encaminado para que este pueda hacerlo en televisión.

Aunque podría no ser el único. Gary Lineker animó recientemente a dos actuales jugadores de la Premier a que declaren abiertamente su homosexualidad. De hecho, el que fuera delantero aseguró que sabe "con certeza que algunos han estado muy cerca y lo contemplaron. Hay un par que conozco, pero obviamente no me corresponde a mí decir quiénes son".

"Estoy seguro de que es muy difícil. Siempre pensé que es tan difícil saber a menos que estés en esa circunstancia y estés viviendo cómo es eso. Creo que lo que hemos visto hasta ahora es que la retroalimentación y la respuesta, será increíblemente positivo", agregó en declaraciones para Daily Mirror.

