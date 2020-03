La novia de Rugani anuncia su embarazo tras contagiarse de coronavirus: "¿Y ahora qué?

Daniele Rugani era el primer jugador de la Serie A en contagiarse por coronavirus. El defensa de la Juventus de Turín obligó a poner en cuarentena al resto del equipo cuando la Serie A ya había tomado la decisión de parar ante la situación que vivía el país. En el mismo club se ha producido un nuevo positivo en la figura de Blaise Matuidi, aunque antes han llegado muchos otros en todo el entorno del fútbol italiano.

El problema ha llegado en su propia casa cuando su pareja ha dado a conocer esta semana que está embarazada. Michaela Perisco, una popular influencer italiana, se ha mostrado muy preocupada por la circunstancia de la exposición al coronavirus que han sufrido en casa después del positivo de su pareja. Ella también dio positivo por lo que está superando los mismos problemas que su pareja.

Ella está en su cuarto mes de embarazo y ha mostrado su preocupación: "Llevo cuatro meses de embarazo, ¿qué pasará ahora?". "Espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero ponte en mi lugar, es infinitamente aterrador", explicaba la influencer.

El momento adecuado

La pareja de Rugani también comenta que estaban buscando el mejor momento para anunciar su embarazo. El positivo del jugador de la Juventus ha precipitado los acontecimientos hasta el punto de que han podido poner en riesgo la salud del que será su futuro bebé.

"Estaba destinado a ser un momento de alegría. Estoy segura de que volveremos a levantarnos", sentenció la instagramer.

