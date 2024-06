Ni Mbappé, ni Cristiano: Bellingham, protagonista del anuncio de la Euro que ha enamorado a Inglaterra

La Eurocopa ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Restan menos de 24 horas para que comience a rodar el balón en el torneo futbolístico más esperado del verano. Inicia con la incertidumbre que genera ser uno de los más abiertos de las últimas ediciones. Ningún combinado parte con el cartel de favorito, aunque Francia arranca un escalón por encima de España, Alemania Portugal, Alemania e Inglaterra, que sueña con alzarse con la Eurocopa tras perder por penaltis la última final disputada en Wembley.

El país británico está entregado a una de sus mejores generaciones integrada por Saka, Foden, Rashford, Palmer y Rice, entre otros, y liderada por Jude Bellingham. El futbolista del Real Madrid se ha convertido, a sus 20 años, en un referente dentro del terreno de juego y un fenómeno de masas fuera de él.

Las defensas le temen y las marcas se pelean por Jude. Así queda reflejado en el último spot de Adidas de cara a la Eurocopa en el que Bellingham es el principal protagonista. El jugador del Real Madrid protagoniza un conmovedor anuncio que utiliza como hilo conductor la famosa canción Hey Jude de The Beatles, evocando tanto la esperanza como las decepciones de la selección inglesa sufridas a lo largo de recorrido histórico en la Eurocopa.

El anuncio muestra el viaje de un país a la esperanza, provocada por una nueva generación de jugadores que buscan encontrar éxito en este verano en Alemania. Jude Bellingham se alza como el ejemplo de esta generación que tiene el apoyo de sus aficionados para superar las presiones de las decepciones pasadas.

La narración arranca con la dolorosa derrota de Inglaterra en la pasada final de la Eurocopa ante Italia y en Wembley, catedral del fútbol inglés. Una herida cerrada, pero no cicatrizada en los corazones ingleses. El anuncio intercala esas escenas con momentos relevantes de la carrera de Bellingham, incluyendo sus goles y ascenso meteórico en el fútbol.

El spot culmina con una imagen poderosa de Bellingham acompañado del lema "you got this" (lo tienes), un mensaje cargado de esperanza para un país, Inglaterra, que sueña con llevarse la Eurocopa y poner fin a su catálogo de sinsabores. Con el Mundial como obsesión y la Eurocopa como gran asignatura pendiente.