El Real Madrid hace autocrítica, pero sin obviar la actuación de Soto Grado: un inicio espeso, sin juego y las decisiones de Mou

Se le había olvidado al Real Madrid lo que era eso de pinchar o tropezar después de diez victorias consecutivas. Sobre todo en el Bernabéu. El Girona, el 10 de abril, fue el último equipo que consiguió salir airoso del fortín blanco (1-1), hasta que llegó el Deportivo Alavés (1-2).

El asalto del equipo babazorro al templo blanco no entraba en las quinielas, aunque a tenor de cómo se han llevado la victoria los hombres de Mourinho en algunos partidos es algo que podía pasar. No se volvió a producir una nueva remontada, pero sí un inicio de partido dormido, sin juego en líneas generales, errores defensivos... y pitos hacia Vinicius.

El brasileño, que se reencontró con el gol el pasado martes ante el PSV, sigue sin tener confianza y el aficionado madridista ya aprovecha para pagar los platos rotos con él.

El problema es que condiciona el juego que el equipo ha mostrado durante su ausencia de cuatro partidos por expulsión. Ahora es trabajo de Mourinho hacer que su jugador sume, no reste y que el aficionado madridista vuelva a rendirse a sus pies.

Porque con su titularidad ante el Alavés, Vini condicionó el ataque, la defensa, a veces los cambios y hasta a Diomande, que empezó en la derecha hasta que Mou ya tomó la decisión de cambiarle de banda. Pero mantuvo al brasileño en el campo y quizás ahí estuvo el problema, en no hacer lo que le había funcionado.

A pesar de los brotes verdes que mostró durante el parón de selecciones con Brasil y que trasladó ante el Celta y el PSV, ante el Alavés la afición le pitaba cada vez que tocaba el balón después de que Mourinho decidiera sacar del terreno de juego a Arda Güler en vez de al brasileño para dar entrada a Carlos Espí.

El mayor defensor de Vinicius es su propio entrenador, consciente de lo que puede darle el futbolista. Después de la derrota, Mourinho volvió a salir en su defensa, pidiendo para sí los focos de las críticas y apartándolos del jugador.

"Mi sensación es que cuando el Real Madrid pierde esta es la gran historia. El Madrid ha perdido, ha jugado mal, el entrenador se ha equivocado... tenéis tantas cosas para decir que no necesitáis inventar que Arda se ha ido cabreado, que Vinicius ha sido pitado, que yo he sido pitado, no necesitáis historias, el Madrid ha perdido", se mostró molesto el portugués con la prensa tras el partido.

Vinicius encara a puerta durante el partido ante el Alavés. Reuters

Ante el Alavés Vinicius intentó 7 regates y completó 4. Un registro especialmente significativo para un regateador nato como él, aunque sus cifras hasta el parón reflejaban una realidad bien distinta: promediaba 4,1 intentos de regate cada 90 minutos, de los que apenas completaba 1,6.

Además, llegaba tras encadenar tres encuentros -ante Roma, RB Leipzig y AEK Atenas- en los que no consiguió superar a ningún rival en 210 minutos de juego. El respaldo del entrenador y de sus compañeros lo tiene; ahora el reto pasa por recuperar la conexión con una grada con la que todavía mantiene una herida que se resiste a cicatrizar.

Las claves de la derrota

La derrota del Real Madrid en la noche del sábado va más allá de la presencia de Vinicius en el once o los errores de Huijsen, que apareció en la foto en los dos goles del Alavés.

El enésimo mal arranque, esta vez más acusado en el marcador que en el juego, terminó costándole caro. Después de diez victorias consecutivas, llegó una derrota especialmente dolorosa por el momento, por el rival y, sobre todo, por producirse en el Bernabéu, un escenario que el equipo considera inexpugnable.

El conjunto vitoriano protegió con solvencia su área y supo golpear con precisión en la contraria para llevarse los tres puntos. Esta vez, las intervenciones drásticas de Mourinho desde el banquillo no surtieron efecto.

Especialmente significativa fue la sustitución de Arda Güler, el principal foco de luz del equipo. La media hora de Espí tampoco bastó para subsanar los errores defensivos que habían condicionado el encuentro.

😡 El 𝐜𝐚𝐛𝐫𝐞𝐨 de Mou. El técnico portugués vio la amarilla por sus protestas y varios miembros del banquillo tuvieron que intervenir para calmarle. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/aCRpBaAd1h — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 28, 2026

Mourinho presentó un once cargado de intenciones. El mensaje parecía claro: salvo que un partido obligue a declarar el estado de emergencia, no tiene previsto volver a modificar por completo la estructura del centro del campo.

Arda Güler, que hasta ahora había actuado como interior derecho o mediapunta, asumió esta vez funciones de organizador junto a Tchouaméni. Un paso adelante en responsabilidad que parece acompañar a su creciente madurez.

Hasta ahora, ese cometido había recaído en Bernardo Silva, un motor silencioso que tampoco responde al perfil de centrocampista posicional. Sin embargo, después de encadenar seis titularidades y teniendo en cuenta sus 32 años, Mourinho optó por concederle descanso.

Diomande también se quedó fuera, una decisión que abrió la puerta a Brahim, una recompensa para una segunda unidad que tantas veces resulta decisiva en las grandes batallas. Esta vez, sin embargo, el banquillo tampoco encontró la respuesta.

Los jugadores del Real Madrid protestan ante César Soto Grado. EFE

También hubo espacio para la polémica, aunque Mourinho no quiso "decir que hemos perdido por el árbitro", sí fue crítico con las decisiones de Soto Grado.

"El árbitro ha sido muy permisivo con los balones que han echado al campo y con los cinco segundos. Este árbitro expulsó a Mbappé hace dos temporadas, a Vinicius la pasada, a Bellingham ahora… A ver si la próxima temporada le toca a Courtois. Creo que a este árbitro le gusta demostrar su poder, demostrar que es un fenómeno".

El Real Madrid terminó con 10 después de la expulsión por doble amarilla del inglés, la última por simular un penalti que el colegiado pitó en directo, pero que se retractó tras la revisión en el monitor a petición del VAR.

🟥 La 𝐝𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 a Jude Bellingham. El árbitro anuló el penalti pitado sobre Bellingham y expulsó al inglés con doble amarilla por simulación. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/DLs4x3bDzp — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 28, 2026

"El penalti, soy sincero contigo, lo he visto en el banquillo en la tablet y me ha parecido dudoso, pero Jude dice que es penalti. Cuando el jugador dice que es penalti, yo tengo que pensar que es penalti. Yo tengo que creer en el jugador", manifestó Mourinho en rueda de prensa.

Bellingham no estará el miércoles en Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad, aunque el Real Madrid va a recurrir la segunda amarilla. Una baja muy sensible para un equipo que puede terminar la jornada a seis puntos del Barça si el líder hace los deberes en Riazor ante el Deportivo de la Coruña.