Mientras España vota, la FIFA recorre Marruecos: el estadio Hassan II, el rival por la final de 2030 que marcó la campaña

España acude este domingo a las urnas mientras la FIFA tiene su atención puesta al otro lado del Estrecho. La gira de inspección programada en Marruecos desde el sábado coincide con unas elecciones en cuya campaña la final del Mundial 2030 ha servido como promesa, instrumento de confrontación y argumento sobre la posición internacional del país.

En el centro de esa disputa está el futuro estadio Hassan II: un recinto de 115.000 espectadores, todavía en construcción, con el que Marruecos compite por el partido que también persiguen el Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

La delegación técnica llega después de examinar instalaciones en Portugal y España, aunque el recorrido español no está cerrado: siguen pendientes Vigo y Valencia. En territorio marroquí, el programa abarca Casablanca, Rabat, Tánger, Marrakech, Fez y Agadir. La revisión comprende estadios, campos de entrenamiento, alojamientos y transportes.

Esa agenda discurre en paralelo a un debate político que ha presentado la final como una cuestión de prestigio nacional. Pero la inspección no equivale a una adjudicación inmediata: la FIFA prevé confirmar primero las sedes y determinar después cuántos encuentros y de qué categoría recibe cada una.

La organización conjunta de España, Portugal y Marruecos no incluyó una asignación anticipada del partido decisivo.

Compromiso electoral

Alberto Núñez Feijóo convirtió la candidatura española a la final en una condición política durante las semanas anteriores a la votación. A comienzos de noviembre planteó que España abandonase la organización si el encuentro se concedía a Marruecos.

"Si Marruecos tiene la final, España debería dejar la organización", fue el mensaje con el que vinculó la continuidad del país en el proyecto a la sede del partido por el título.

El planteamiento introdujo un cambio de escala: ya no se discutía únicamente qué estadio reunía mejores condiciones, sino si España debía mantener su compromiso como anfitriona.

El órdago alcanzaba a un proyecto compartido por tres países y respaldado por acuerdos institucionales. Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, descartó esa salida y recordó los compromisos suscritos con la FIFA, los otros organizadores y el Gobierno.

Feijóo mantuvo la reivindicación durante la campaña. Tras acudir al España-Inglaterra del 15 de noviembre, defendió que hablaría con la FIFA si llegaba a la Moncloa y aseguró que no encontraba "ninguna causa para que se le quite a España lo que es de España".

Sánchez, sobre la final del Mundial 2030: "Me gustaría que fuera en el Wanda"

El asunto alcanzó el último debate a cuatro. "Miren, yo defiendo que España tiene que acoger la final del Mundial de 2030. ¿Ustedes también?", preguntó el candidato popular a sus adversarios.

Pedro Sánchez aceptó la discusión y, después de recordar su simpatía por el Atlético, señaló al Bernabéu como escenario del encuentro. La respuesta desplazó momentáneamente la conversación desde la competencia con Marruecos hacia la elección del estadio español.

Santiago Abascal llevó el intercambio al terreno de las relaciones bilaterales y la inmigración, al aludir a lo ocurrido en Ceuta durante el verano. "España no puede coorganizar ningún tipo de mundial con Marruecos en estas circunstancias", afirmó.

Así, la final y la propia organización del campeonato quedaron asociadas a tres mensajes diferentes: la condición de Feijóo, la defensa del Bernabéu de Sánchez y el rechazo de Abascal a compartir el torneo con el vecino del sur.

La lectura desde Marruecos

La campaña española ha tenido eco en Marruecos, donde la amenaza de retirada se ha interpretado en comentarios y análisis como una presión política para obtener la final.

Esa lectura cuestiona que España pueda dar por suyo un encuentro todavía sin adjudicar y contrapone las declaraciones electorales al avance de las infraestructuras marroquíes.

También se ha seguido la evolución del discurso de Sánchez. El 9 de noviembre defendía la aspiración española mientras reconocía la competencia de un "país hermano". En la última semana de campaña fue más lejos y aseguró que la final "se disputará en España". La diferencia entre expresar un deseo y esta última certeza ha alimentado las críticas marroquíes al uso electoral del campeonato.

La presión pública, sin embargo, no procede solo de España. Fouzi Lekjaa, presidente de la federación marroquí, afirmó en septiembre durante un acto político que "la provincia de Benslimane es la que tendrá el honor de organizar la final". La FIFA no confirmó esa adjudicación.

La rivalidad entre socios organizadores venía, por tanto, de antes de la recta final electoral española.

El Hassan II sigue en obras

Benslimane es precisamente la provincia donde se levanta el Hassan II, en El Mansouria, a unos 38 kilómetros al norte de Casablanca. El proyecto ocupa un terreno de cien hectáreas y contempla 115.000 localidades.

Su diseño, desarrollado por Oualalou + Choi y Populous, se inspira en el moussem, una celebración tradicional marroquí, y sitúa las gradas bajo una gran cubierta con forma de tienda.

El estadio todavía está lejos de funcionar, aunque su volumen empieza a ser reconocible. La información publicada en noviembre describe avances importantes en los cuatro niveles, los grandes pilares de hormigón y la estructura general, además de trabajos iniciales sobre la superficie de juego.

Las siguientes fases incluyen la instalación de la cubierta y el equipamiento de las dependencias y espacios complementarios. No hay un porcentaje actualizado y contrastado que permita resumir con precisión todo el progreso.

Los plazos publicados tampoco son completamente uniformes. Algunas previsiones sitúan la entrega en diciembre de 2027; otras la desplazan a comienzos de 2028, y Populous señala 2028 como año de finalización.

Render del exterior del futuro estadio Hassan II de Casablanca. Populous

La referencia más prudente es, por ello, el cambio entre ambos años, sin presentar una fecha de apertura como definitivamente garantizada. Los inspectores deberán comprobar tanto el estado material del recinto como la viabilidad del calendario pendiente.

Una inspección más amplia

El examen marroquí no termina en Benslimane. Incluye el complejo Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, el Gran Estadio de Tánger y los recintos de Marrakech, Fez y Agadir.

Los técnicos revisarán construcciones, reformas y ampliaciones, su adaptación a las exigencias internacionales y los plazos de ejecución. También valorarán instalaciones para entrenamientos y concentraciones, algunas fuera de las seis ciudades propuestas para los partidos.

La movilidad ocupa otro apartado central: capacidad aeroportuaria, conexiones ferroviarias, carreteras, transporte urbano y accesos a los estadios. La FIFA mantendrá reuniones con autoridades y responsables de ferrocarriles, aeropuertos y alojamiento.

Para un recinto de 115.000 localidades, el desafío no consiste únicamente en construir las gradas, sino en demostrar cómo se desplazará y será atendido ese público.

Ese mismo criterio ha guiado el paso por España. Gran Canaria recibió a los técnicos el jueves y La Cartuja el viernes, con revisiones de hoteles, entrenamientos y accesos. Vigo y Valencia, propuestas tras las renuncias de A Coruña y Málaga, esperan todavía sus inspecciones, sin fechas cerradas.

Mientras la campaña ha concentrado la atención en la final, la evaluación mantiene abiertas cuestiones más básicas: qué ciudades estarán preparadas, qué obras cumplirán sus plazos y qué organización podrá sostener cada candidatura.