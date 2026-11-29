Yan Diomande, 20 años, sobre el odio en redes sociales: "Tendrán que asumir la responsabilidad, las máscaras caerán"

Los fichajes están teniendo un impacto inmediato en el Real Madrid. Konaté y Cucurella se han consolidado como titulares indiscutibles en defensa, Bernardo Silva ha elevado el nivel de la medular y ha contribuido a dar mayor fluidez al juego desde su llegada al once.

A ellos se ha sumado Yan Diomande, una de las grandes sorpresas de la temporada. El costamarfileño ha aprovechado especialmente la ausencia de Vinicius por sanción para reivindicarse desde la banda izquierda, donde ha dejado muestras de su calidad y ha comenzado a ganarse un sitio propio en Chamartín.

Su principal virtud, más allá de sus condiciones técnicas, es la polivalencia. Su capacidad para desenvolverse por ambas bandas amplía considerablemente las alternativas de Mourinho, tanto a la hora de confeccionar las alineaciones como de introducir cambios durante los partidos.

Por el momento, su versión más convincente ha llegado desde la izquierda, donde dispone de más opciones para buscar portería y culminar las jugadas.

Fuera del terreno de juego, Diomande mantiene un perfil mucho más discreto. Sus apariciones públicas son escasas, pero esta vez ha llamado la atención con una reflexión difundida por Fabrizio Romano que parece contener un mensaje dirigido a quienes utilizan las redes sociales para atacar desde el anonimato.

Yan Diomande, tras marcar el cuarto gol contra el RB Leipzig. Europa Press

"Pero no olvides que las palabras tienen consecuencias y que el mundo virtual no te protege de las responsabilidades", advirtió el futbolista madridista.

Un mensaje que no se quedó ahí y que acompañó de un aviso con fecha incluida: «Este diciembre, muchas personas se darán cuenta de que no todo queda impune y de que todos tendrán que asumir la responsabilidad de sus acciones".

No ha trascendido qué ha provocado el malestar del costamarfileño, aunque su condición de jugador del Real Madrid le expone a recibir miles de interacciones, algunas de ellas de carácter ofensivo.

Diomande no quiso concretar el destinatario de sus palabras, pero cerró su reflexión con una frase tan breve como contundente: "Las máscaras caerán".