Deyverson, 35 años, sobre sus malos hábitos: "Tenía fama, dinero y salía mucho de noche. Dañaba mi cuerpo sin saberlo"

El fútbol de élite suele regalar éxito y estabilidad económica a edades muy tempranas, un cóctel que no siempre resulta sencillo de gestionar.

A sus 35 años, el delantero brasileño Deyverson ha decidido mirar atrás sin filtros para repasar el descontrol que marcó buena parte de su trayectoria, reconociendo cómo la falsa sensación de invulnerabilidad de la juventud le llevó a descuidar su herramienta de trabajo más valiosa: su propio físico.

En una sincera entrevista concedida al diario AS, el atacante -muy recordado en España por su paso por el Levante, el Alavés y el Getafe- admitió abiertamente los excesos que rodeaban su rutina fuera de los terrenos de juego. "Tenía fama, dinero y salía mucho de noche. Dañaba mi cuerpo sin saberlo", confesó el futbolista.

El problema, según relata, es que al mantener un buen rendimiento sobre el césped creía erróneamente que aquel estilo de vida no le pasaría factura.

Aquella falta de disciplina acabó teniendo consecuencias directas en su carrera deportiva, llegando incluso a cerrarle la puerta más prestigiosa para cualquier jugador nacido en Brasil.

Deyverson recordó que, hace aproximadamente siete años, cuando Tite dirigía a la selección brasileña, su representante le comunicó que su nombre estaba sobre la mesa para recibir una convocatoria.

Sin embargo, diversos comportamientos extradeportivos que no gustaron en el entorno de la Canarinha terminaron frustrando una oportunidad que nunca volvió a presentarse.

El verdadero punto de inflexión en su vida llegó hace seis años, cuando conoció a su actual esposa. El delantero asegura que ella fue la gran responsable de hacerle "cambiar el chip" para dejar atrás la vida nocturna y abrazar el profesionalismo de manera definitiva.

Desde entonces, su día a día gira en torno a la tranquilidad familiar junto a sus hijas y a una rutina estricta de cuidados que le permite seguir compitiendo al máximo nivel en la recta final de su carrera.

Actualmente, mientras cierra su etapa en el LDU Quito ecuatoriano y analiza opciones en busca de un nuevo destino, el brasileño asegura encontrarse en una madurez plena.

Aunque reconoce que la última temporada en Ecuador no ha cumplido las expectativas en el plano estrictamente deportivo, afirma que se cuida más que nunca y que, tanto a nivel personal como profesional, atraviesa probablemente el mejor momento de su vida.

Eso sí, su transformación personal tiene un límite muy claro: la línea de cal. Pese a haber enterrado las salidas nocturnas, Deyverson mantiene intacta su personalidad volcánica durante los partidos y deja claro que no se arrepiente de sus provocaciones ni de las expulsiones sufridas. "Si lo hiciera no sería yo", sentenció fiel a su estilo innegociable.