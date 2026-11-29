El Barça asalta Riazor de la mano de Raphinha y Lamine para aprovechar el tropiezo del Madrid y afianzar su liderato

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El Barça no dejó pasar el tren y firmó un triunfo de enorme peso en Riazor ante el Deportivo de A Coruña (1-5). [Narración y estadísticas del partido]

Tras el tropiezo del Real Madrid ante el Alavés, el conjunto azulgrana respondió con la solvencia que se le exige a un campeón, llevándose los tres puntos de un escenario exigente para meter una marcha más en lo más alto de la clasificación y afianzar su liderato en La Liga.

En una tarde que pedía jerarquía y pegada, Lamine y Raphinha asumieron los galones para decantar la balanza. El joven extremo volvió a ser el faro ofensivo de los suyos, abriendo el marcador con picardía y regalando una asistencia de pura seda para sentenciar tras el descanso; el brasileño, por su parte, puso el broche definitivo con una nueva exhibición que terminó por desarmar la resistencia coruñesa.

Lamine Yamal celebra su gol contra el Deportivo. REUTERS

No fue, sin embargo, un paseo militar desde el inicio. El Deportivo planteó un primer tiempo valiente, de ida y vuelta, en el que tuteó al líder y llegó a igualar la contienda por medio de Aubameyang.

Los azulgranas tuvieron que sobrevivir al empuje local y encomendarse a una intervención salvadora de Joan García antes de que Dani Olmo devolviera la ventaja y templara los ánimos.

A partir de ahí, el Barça demostró madurez para adueñarse del ritmo y no soltar la presa. Supo enfriar el ímpetu gallego antes del intermedio y golpeó en el momento justo tras la reanudación para convertir la última media hora en un ejercicio de autoridad incontestable.

Ida y vuelta

El partido nació roto, sin tiempo para el tanteo. A los dos minutos, el Barça ya mandaba gracias a una acción tan sutil como letal: Lamine recibió en el pico del área y buscó a Olmo, que dejó pasar el balón para despistar a Leo Román y dejar que el envío se colara en la red.

Lejos de acusar el golpe, el Deportivo respondió al instante. Yeremay se plantó solo ante Joan García, pero definió mal y pecó de individualista cuando Aubameyang esperaba libre para empujarla a puerta vacía.

Aquel fallo no hundió a los locales; al contrario, les dio alas. El propio Aubameyang enmendó el error poco después, castigando un despiste de Cubarsí para robar y superar a Joan García con una vaselina perfecta.

Aubameyang define ante Joan García. REUTERS

Con el empate, el conjunto coruñés vivió sus mejores minutos y rozó la remontada antes del cuarto de hora, cuando Nsongo Bil le ganó el salto a Cancelo en el segundo palo, aunque su cabezazo cruzado se topó con una mano salvadora de Joan García.

Perdonar al Barça, sin embargo, suele pagarse caro. Cuando mejor estaba el Deportivo, Gordon rompió por la izquierda, dejó atrás a Mella por velocidad y puso un centro al primer palo que Olmo cabeceó a bocajarro para el 1-2.

El gol devolvió el mando a los azulgranas, que acariciaron la sentencia a la media hora. Solo Leo Román sostuvo a los suyos con dos grandes estiradas abajo: primero rozando un tiro ajustado de Lamine para enviarlo al palo y, acto seguido, frustrando otro remate envenenado de Raphinha.

A partir de entonces, el Barça consiguió bajar las pulsaciones de un partido que había nacido desbocado. Con el paso de los minutos, los azulgranas se adueñaron del balón y enfriaron el ímpetu local, cerrando el primer acto sin sufrir y con la sensación de tener el triunfo muy bien encarrilado.

La sentencia

Esa sensación de control se tradujo en un golpe sobre la mesa nada más regresar de vestuarios.

Apenas se cumplía el minuto 51 cuando Lamine volvió a frotar la lámpara: se sacó de la chistera un centro milimétrico, acariciado con una sutileza descomunal, directo a la cabeza de Raphinha. El brasileño le ganó la partida a su par en el salto y mandó el balón al fondo de la red para encarrilar de forma definitiva el encuentro.

Con el 1-3 en el marcador, el partido pasó a ser un monólogo azulgrana. Alcanzado el minuto 70, el Barça gobernaba el choque con una comodidad pasmosa frente a un Deportivo que, falto de piernas y de ideas, ya no lograba transitar con la claridad del primer tiempo.

El campo se inclinó por completo hacia el área gallega, dejando la nítida impresión de que el cuarto gol culé estaba mucho más cerca que cualquier amago de reacción local.

Raphinha celebra su segundo gol contra el Deportivo. REUTERS

Y esa sensación terminó haciéndose realidad en el minuto 83. Gordon recibió un envío al espacio, controló con temple y, tras revolverse ante la marca de su defensor, sacó un pase mordido que acabó cayendo a los pies de Raphinha. En estado de gracia, el brasileño no perdonó y mandó el balón a la red para firmar su doblete particular y redondear la goleada.

Pero aún quedaba tiempo para una última estocada antes del pitido final. Con el Deportivo ya entregado, Raphinha volvió a encontrar el camino del gol en el tramo decisivo para firmar su hat-trick particular y redondear una manita incontestable (1-5).

Con el balón del partido bajo el brazo del brasileño, el Barça cerró una noche de absoluta autoridad en Riazor que castiga el tropiezo del Real Madrid y consolida su dominio en lo más alto de la clasificación.