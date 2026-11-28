Neto, Follmann y Ruschel, los supervivientes de Chapecoense, a 10 años de la tragedia: "No fue un accidente, fue un crimen"

La noche del 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de LaMia despegó de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, rumbo a Medellín. Llevaba a 77 personas, 49 de ellas vinculadas al Chapecoense, que debía jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.

La aeronave había cargado 9.073 kilos de combustible, cuando la ruta exigía más de 11.600, según el informe final de las autoridades colombianas. Hacia las 21:16, hora local, la cabina registró una alerta por bajo nivel de combustible. A las 21:49 los pilotos pidieron prioridad para aterrizar. Pero la emergencia formal no se declaró hasta 36 minutos después de la primera señal.

Los motores se apagaron en cadena, sobrevino un fallo eléctrico total y, a las 21:58, el aparato chocó contra Cerro Gordo, en La Unión (Antioquia), a unos 18 kilómetros de la pista. En Brasil ya era la madrugada del 29.

Murieron 71 personas. Seis sobrevivieron: los futbolistas Alan Ruschel, Jakson Follmann y Neto, la tripulante Ximena Suárez, el técnico Erwin Tumiri y el periodista Rafael Henzel, fallecido en 2019. Neto fue el último rescatado, a las 05:40.

No fue un accidente

Follmann, entonces portero suplente, perdió una pierna. Una década después lo cuenta crudamente. "No fue un accidente, no fue un desastre. [...] Fue un crimen que podría haberse evitado totalmente", afirma en declaraciones de esta semana a R7.

De los minutos finales del vuelo conserva una imagen sonora: "De repente, los motores se apagan, las luces se apagan, nadie dice nada y estás en una situación en la que solo oyes el ruido del viento".

Y resume la pérdida con una precisión que todavía duele: "En menos de un minuto, perdí prácticamente a todos mis amigos y mi principal instrumento de trabajo".

La investigación oficial dio la razón a quien habla de responsabilidades. La Aeronáutica Civil colombiana atribuyó el siniestro al agotamiento de combustible por una gestión inadecuada de riesgos de la aerolínea.

Restos de la aeronave en la que viajaba el Chapecoense. Defensa Civil

Sin embargo, una década después, el caso sigue repartido entre varios procesos judiciales y no hay ninguna persona condenada. Las familias han cobrado solo indemnizaciones parciales y no la principal, la del seguro de LaMia.

Tres futbolistas, tres caminos

Ruschel, lateral izquierdo, viajaba junto a Follmann por una casualidad que hoy recuerda como decisiva. Estaba sentado en otra parte y no quería cambiar de sitio, pero su compañero insistió. "Suelo decir que Follmann me salvó la vida ese día", contó también estos días a Lance!.

Despertó en un hospital sin saber qué había ocurrido. Los médicos le advirtieron de que quizá no volvería a caminar. Aquello se mezcló con una emoción doble: "Había una felicidad enorme por estar vivo, pero también una tristeza profunda por todo lo que había pasado [...] Es un dolor que nunca desaparece del todo".

Hoy puede hablar de aquello con más calma, aunque advierte: "Eso no significa que sea algo fácil ni que haya quedado atrás" .

Neto, central, fue el último en ser hallado con vida. En Globo, citaba esta semana a un médico colombiano que lo atendió y que no quiso poner nombre a lo ocurrido: "Ponle el nombre que quieras, Dios, fuerza superior, Jesucristo, fuerza divina...".

Neto sobrevivió y su cuerpo lo pagó después. En 2019, a los 34 años, dejó el fútbol: "Fue muy duro dejar de jugar al fútbol. Salimos de casa para eso".

Follmann lo describe como un renacimiento físico. "Tuve que aprender a caminar como un niño de 10 meses, de un año", recuerda. Para él, el golpe más grande fue ya al despertar, al enterarse de que sus amigos habían muerto.

Tampoco volvió a subir a un avión sin miedo. "Hoy, uno de los grandes miedos es viajar en avión, porque yo caí de uno", admite .

Lo que hacen hoy

Ruschel fue el único de los tres que volvió a jugar. Reapareció en 2017 en el Trofeo Joan Gamper frente al Barcelona. Sumó 94 partidos y tres títulos con el Chapecoense, aunque en 2019 se fue del club.

Entonces explicó su decisión así: "Sentí que algunas personas dentro del club no conseguían separar al Alan jugador del Alan superviviente del accidente".

Siguió su carrera en Cruzeiro, América-MG, Londrina y Juventude. El pasado 14 de noviembre jugó su último partido como profesional, con 37 años, con el ascenso del Juventude asegurado. Empieza ahora una etapa como conferenciante. Su vida se contará además en Segunda Chance, un documental previsto para comienzos de 2027.

Neto, de 41 años, se dedica por entero a la oratoria y a la teología. Entre 2020 y 2021 fue superintendente de fútbol del Chapecoense. Hoy ofrece charlas motivacionales y eventos corporativos.

Follman (i), Neto (c) y Alan Ruschel (d), en el homenaje del Camp Nou a Chapecoense en 2017. EE

Su balance personal es el de quien ha hecho cuentas con el tiempo: "Tengo que ser el mejor marido, padre. Tengo que ser el mejor profesional, el mejor teólogo, el mejor conferenciante. La vida es demasiado corta para hacer las cosas de cualquier manera".

En septiembre viajó a Colombia con la plantilla del Chapecoense para visitar el memorial. Lo describió como un momento "más ligero" que otras veces. Cerro Gordo se conoce ahora como Cerro Chapecoense y es un lugar de memoria.

Follmann, de 34 años, es el que más ha ampliado su actividad. Da unas 130 charlas al año con Tocando em Frente, publicó el libro "A Vida Depois da Queda" y trabaja como influencer. Ganó el concurso musical 'Popstar' de Globo y prepara 'Prosa e Viola', un proyecto de música y relatos previsto para 2027.

La amistad también sobrevive

Los tres mantienen una relación estrecha. Follmann recuerda que se ven con frecuencia y que existe un vínculo casi familiar entre ellos: "Soy padrino de boda de Alan, él es mi padrino de boda y Neto también lo es". Ruschel lo resume de otro modo cuando habla de su amigo: "Es un hermano que el fútbol me dio".

Diez años después, la memoria sigue marcada por un hecho que todos repiten con la misma convicción. Para quienes sobrevivieron, ni fue un accidente ni es una herida cerrada. Y mientras la justicia no cierre el caso, el calendario seguirá marcando cada 28 de noviembre.