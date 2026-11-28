Feijóo, 65 años: "Mi padre me metió el interés por el fútbol. Cuando no ganaba el Dépor sufría, a mí me parecía excesivo"

La memoria deportiva suele estar entrelazada de forma íntima con los lazos familiares y la nostalgia de la infancia. Para el líder popular y candidato presidencial, Alberto Núñez Feijóo, el arraigo por el fútbol no germinó en estadios ni ante pantallas, sino en un rincón rural gallego, al compás del transistor y la devoción de su progenitor.

En una entrevista en el programa deportivo El Chiringuito, el dirigente rememoró los orígenes de una pasión heredada que aún le acompaña.

Al evocar su juventud, Feijóo describió la austeridad de los hogares humildes para seguir la liga, donde la radio a pilas representaba el único puente hacia la competición:

"En mi casa la televisión llegó más tarde, como llegaba en aquella época a las casas más modestas de los pueblos gallegos, y por tanto mi padre era el típico de transistor todo el domingo y a veces los sábados por la noche. No se cogía bien porque vivíamos entre montañas, pero tenía dos o tres lugares donde se ponía contra una columna y escuchaba el transistor", explicó.

Y siguió: Mi padre me metió el interés por el fútbol; era un empedernido de las quinielas del fútbol, era un deportivista de corazón. También era del Barça, cosa que yo no participaba en ese segundo equipo, pero en el primero sí. Era una persona además que cuando no ganaba el Dépor le veía sufrir, y a mí me parecía un poco excesivo todo eso".

Aquel entusiasmo condujo también a su primer contacto presencial con el graderío coruñés, un recuerdo imborrable: "Lo recuerdo bien: fui con mi padre, me llevó a Riazor a un Teresa Herrera, Deportivo - Real Madrid. Perdimos".

Esa influencia forjó una simpatía que preservó tras gobernar Galicia durante años, compaginando el afecto autonómico con su lealtad de cuna: "A pesar de que la gente diga: "No, esto es difícil", yo le digo: no sé si es difícil o no, pero yo soy del Deportivo de La Coruña y soy del Celta. Una vez que eres presidente de Galicia durante mucho tiempo, sabes que el Celta y el Dépor son los dos equipos gallegos".

Feijóo, en una entrevista con 'El Chiringuito'. Redes sociales

La trascendencia del club coruñés en su entorno afloró la noche en que alcanzó la presidencia de la Xunta . Al comunicar a su padre su triunfo electoral, la réplica paterna dejó una anécdota singular:

"Sobre las 9 y media de la noche me dieron los resultados de las primeras cien mesas y quise compartirlo con mi padre. Le dije: 'Oye, papá, hemos ganado las elecciones y además hemos sacado mayoría absoluta'. Y él me contestó: 'Me alegro mucho, el Dépor también ha ganado"' Estoy convencido de que estaba emocionado y fue su forma de expresarme su emoción".

Hoy en día, Feijóo mantiene viva esa herencia en las gradas blanquiazules siempre que su agenda pública se lo permite:

"Cuando voy un fin de semana a Galicia y juega el Dépor a una hora compatible con el avión, voy a Riazor a verle. Es una afición fantástica: en Segunda División, 25.000 personas todos los domingos era un festival fantástico. Yo creo que la afición del Deportivo de La Coruña es difícilmente superable".