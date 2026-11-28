Los vitorianos se pusieron 0-2 y el intento de remontada blanca con el gol de Mbappé se desinfló con la expulsión de Bellingham en el 86' por un piscinazo.

La épica no salva al Real Madrid ante el Alavés y pierde 10 partidos después para alejarse de la pelea por el liderato

Real Madrid

Alavés

Esta vez no hubo milagro en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid agotó el crédito de las remontadas y claudicó ante un Alavés (1-2) rocoso y letal, una derrota que frena en seco su racha de diez partidos sin perder y le aleja de la pelea por el liderato. [Narración y estadísticas del partido]

Por tercer encuentro consecutivo en casa, los de Mourinho jugaron con fuego al verse por debajo en el marcador, y en esta ocasión acabaron quemándose ante un rival que supo sufrir y golpear en los momentos exactos.

Al Madrid le condenaron las dos áreas. Sometió a su adversario desde el primer minuto, pero se estrelló una y otra vez contra el muro vitoriano y la inspiración de Sivera.

Carlos Espí se lamenta tras su remate al palo. EFE

En la suya, en cambio, cada concesión tuvo un castigo inmediato: primero aprovechó Toni Martínez un grave error de Huijsen y, cuando los locales se volcaron en busca del empate, Ángel Pérez silenció Chamartín con un segundo zarpazo que resultó decisivo.

Ni siquiera entonces bajó los brazos el Madrid, fiel a su costumbre de apelar al arrebato cuando el partido se le escurre entre los dedos. El gol de Mbappé a veinte minutos del final encendió la grada y desató un asedio frenético en el que Espí llegó a estrellar un cabezazo contra el palo.

Sin embargo, el último giro resultó definitivo: a cuatro minutos del noventa, el VAR anuló un penalti señalado sobre Bellingham al detectar simulación y el inglés vio la segunda amarilla, enterrando cualquier opción de rescate.

El pitido final certificó un batacazo tan inesperado como doloroso para las aspiraciones blancas. Los vitorianos se marcharon de Madrid con un triunfo de enorme prestigio cimentado en el orden y la eficacia, mientras que el equipo de Mourinho murió esta vez en la orilla.

Acoso y error

El Real Madrid saltó al Bernabéu con el colmillo afilado. Su presión asfixiante convirtió la salida del Alavés en un suplicio y encerró a los vitorianos en su área.

El asedio pronto dio frutos: en el minuto ocho, Bellingham leyó el desmarque de Mbappé, que controló, se giró con limpieza y cedió a Vinícius para un disparo al palo largo repelido por una mano prodigiosa de Sivera. Poco después, el portero volvió a frustrar al francés ante un tiro raso y ajustado, aunque sin veneno.

Pero el Alavés demostró piel dura. Sobrevivió al chaparrón y, en cuanto los de Mourinho aflojaron la presión, respiró con más balón. Justo en esa tregua llegó el mazazo.

En el 22, un error garrafal de Huijsen en la pugna dejó vía libre a Toni Martínez, cuyo remate cruzó la línea pese al intento desesperado de Konaté bajo palos. Por tercer partido seguido en casa, al Madrid le tocaba invocar la remontada.

Toni Martínez pelea un balón con Huijsen. EFE

El gol desató una nueva oleada blanca, tan insistente como imprecisa. Güler templó un centro milimétrico que Bellingham, en un escorzo forzado, picó contra el césped antes de que el bote se marchara alto; acto seguido, Valverde tampoco encontró portería desde la frontal.

La ocasión más clara nació en las botas de Mbappé al filo del descanso, pero la rodilla salvadora de Jonny desvió un disparo franco que ya se cantaba como empate. Sólido atrás, el Alavés resistió el acoso y dejó intacta la portería de Sivera durante los primeros 45 minutos.

Con prisas

La entrada de Diomande y Bernardo Silva tras el descanso espoleó a un Madrid decidido a encerrar al rival. Mbappé avisó en el 55 con una gran jugada personal, aunque su disparo, demasiado centrado, lo atrapó Sivera sin apuros.

Pero tanto ímpetu dejó la espalda al descubierto y el golpe resultó helador. En el 61, Mariano filtró un balón elevado sobre Huijsen que Ángel Pérez aprovechó para sortear a Courtois y empujar el 0-2 a puerta vacía.

El revés desató la ansiedad blanca: el equipo se aceleró en exceso y perdió precisión, con un cabezazo alto de Espí a centro de Vinícius al segundo palo como único destello.

Los jugadores del Alavés celebran el gol de Ángel Pérez. EFE

Cuando más pesaba la losa, Mbappé reabrió el duelo en el 70. En un córner en corto que cogió tarde las ayudas visitantes, Bellingham cedió al francés, que quebró a su par con un recorte seco y soltó un punterazo con la zurda para devolverle el pulso al Bernabéu.

El estadio olió la remontada y el Madrid se lanzó a tumba abierta. Bellingham avisó en el 79 con un cabezazo forzado a la salida de un córner que se marchó fuera, y en el 84 el empate se quedó a centímetros: tras un centro desde la izquierda, Espí se inventó un remate dificilísimo de espaldas con la testa que golpeó en la base del poste para alivio de un Alavés al límite.

El desenlace llegó en el 86 con el golpe de gracia para los locales. El colegiado señaló penalti a favor del Madrid, pero el VAR entró a revisar la jugada, apreció piscinazo de Bellingham y dejó sin efecto la pena máxima.

🟥 La 𝐝𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 a Jude Bellingham. El árbitro anuló el penalti pitado sobre Bellingham y expulsó al inglés con doble amarilla por simulación. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/DLs4x3bDzp — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 28, 2026

La acción no solo esfumó la opción del empate, sino que le costó la segunda cartulina amarilla al inglés, expulsado en el tramo decisivo para dejar sin respuesta al conjunto blanco.

En inferioridad numérica y tocado en lo anímico, el Real Madrid ya no encontró fuerzas ni claridad para volver a inquietar a un Alavés que administró el descuento con temple y oficio.

El pitido final desató la euforia vitoriana en un Bernabéu silencioso, testigo de un tropiezo que quiebra una racha de diez partidos sin perder y frena en seco el pulso por el liderato