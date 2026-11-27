Santiago Abascal, 50 años: "Iba vestido de la Selección al colegio y me insultaban los del Athletic. Por eso me hice del Madrid"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha repasado facetas inéditas de su trayectoria vital, su relación con el ejercicio físico y sus vínculos con el fútbol en una distendida entrevista concedida al programa El Chiringuito.

Entre anécdotas de juventud, reflexiones sobre el esfuerzo cotidiano y comentarios sobre el fútbol, el dirigente desgranó los motivos que le llevaron a simpatizar con el conjunto blanco durante su infancia en el País Vasco, una inclinación que nació más como un acto de contestación escolar que por una devoción heredada.

El político rememoró aquellos años escolares en los que exhibir los símbolos nacionales despertaba hostilidad entre compañeros de clase, lo que terminó precipitando su preferencia deportiva.

"He llegado a ser del Real Madrid casi por reacción. Yo iba vestido de la selección española cuando era un chaval en la educación primaria y la verdad es que me insultaban en el colegio, y los que me insultaban eran del Athletic de Bilbao", dijo.

"Entonces me resultaba algo antipático y dije: '¿De qué me puedo hacer que les moleste más?'. Del Real Madrid", explicó el líder de la formación, matizando que, con el transcurso de los años y las responsabilidades, hoy contempla los partidos con menor pasión.

Su rutina diaria

A sus 50 años, Abascal también desveló los detalles detrás de su reciente cambio físico, tras haber perdido once kilos en un periodo en el que la actividad electoral le ha impedido acudir al gimnasio.

Santiago Abascal, en la entrevista con 'El Chiringuito' EE

Privado de margen para entrenar, optó por un drástico ajuste en sus rutinas diarias: "Lo he tenido que perder a base de cambiar la alimentación fundamentalmente y eliminar las cosas que no debe comer uno, y más cuando ya tiene 50 años para no engordar, pero también con ayunos prolongados, muy habitualmente de 23 horas comiendo una vez al día".

Según detalló, este hábito le proporciona "más energía, más concentración" y reduce el cansancio en jornadas prolongadas.

La resistencia física siempre ha estado presente en su vida personal, desde las marchas de montañismo hasta desafíos de ultrafondo como los 101 kilómetros organizados por La Legión, completados tras 21 horas continuadas a pie.

Una experiencia límite que traslada directamente a la arena parlamentaria: "El deporte sobre todo exige disciplina y además estoy convencido de que muchas veces también la resistencia es más psicológica que física: el cuerpo siempre puede un poco más y la cabeza te invita a desistir".

Durante el encuentro en El Chiringuito, Abascal compartió además anécdotas de sus partidillos de fútbol aficionado, evocando el momento en que un escolta armado trepó a las ramas de un árbol para custodiar su mochila antes de jugar, lo que provocó su recordada advertencia: "Oye, si vienen a por mí, tú corre hacia el árbol que yo corro hacia otro lado".

Para concluir, el dirigente abordó la actualidad geopolítica del deporte, rechazando de plano compartir la organización del Mundial 2030 con Rabat al defender tajantemente que "no se puede organizar junto a un país que ha invadido el territorio nacional ningún tipo de evento deportivo".