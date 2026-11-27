La respuesta de Mourinho a las predicciones con el Madrid en Champions: "El superordenador de la IA es una mierda"

José Mourinho no quiere oír hablar de favoritismos.

En la víspera del Real Madrid-Alavés de LaLiga, el técnico portugués dedicó su comparecencia de este viernes ante los medios a bajar la euforia sobre la Champions y lo hizo con una frase a su estilo: "Hay gente que dice que somos candidatos, luego está el súper ordenador de la IA... que es una mierda".

Mourinho 'respondía' así al Superordenador de Opta, que esta semana, a pesar de que el Madrid lidera en solitario la fase liga de la Champions con pleno de victorias, lo situaba como quinto favorito al título, por detrás de Arsenal, Bayern, Barcelona y PSG.

El entrenador blanco evitó mirar a primavera. "Para la Champions es muy pronto, no sabemos cómo vamos a llegar todos a los cruces", sostuvo. Su prioridad inmediata es otra: "Quiero ganar al Alavés. Me gusta mucho Quique, tengo mucho aprecio por él".

Mourinho insistió en que el equipo debe evitar la repesca y recordó la acumulación de compromisos, con la Supercopa y la Copa del Rey en el horizonte. Con "tres o cuatro puntos" cree tener el objetivo encarrilado. Después, añadió, todo se decide en los pequeños márgenes: "La Champions son detalles".

Puso como ejemplos al Bayern, que ha perdido a Kane, y al PSG, y advirtió de que se puede llegar a las eliminatorias sin piezas importantes.

Vini y Diomande, sin rivalidad

Las preguntas sobre el once ideal le incomodaron. Admitió su "dificultad" para responder y negó que exista una alineación perfecta. Repasó el vaivén de opiniones: un día Vinicius debía marcharse, otro era incompatible con Diomande, después debían jugar juntos, luego sobraba Arda. "Las cosas no son así", zanjó.

Sobre Vinicius, destacó su mejoría y subrayó que lo más difícil es que el grupo te quiera, algo que, a su juicio, el brasileño ha logrado pese a las críticas.

José Mourinho, en rueda de prensa con el Real Madrid. EFE

Sobre su relación con Diomande, fue tajante: "No son competencia, aquí todos estamos para el mismo lado". Y acusó a la prensa de caer en la tentación de fabricarla. Si marcan, recordó, es gol del Madrid.

También aludió a los minutos de Mbappé y Bellingham: no son un estatuto, sino fruto de su rendimiento. Y si alguno acaba en el banquillo y no le gusta, "es su problema". Añadió que el Madrid ya jugó sin Jude y sabrá jugar sin Mbappé, y destacó el peso de Courtois.

Un vestuario sin fisuras

Mourinho defendió el clima interno. "Caritas siempre encuentras", reconoció, pero aseguró no haber tenido "ningún problema" tras cinco meses juntos. Si llegara alguno, afirmó, "será absorbido por el propio vestuario". Para él, "el objetivo colectivo va a superar las caritas".

Con humor esquivó la política: "No tenemos jugadores españoles... Así que no pueden ir a votar ni estar en las mesas".

Huijsen, elogio con freno

Del defensa habló con cariño y exigencia. Explicó que defender bien ayuda al ataque: "Si tienes seguridad atrás, presionas más arriba, tus defensores ganan duelos".

Recordó que en la Roma era "un niño" y que Inglaterra lo mejoró, aunque admitió que el curso pasado "no fue bueno para él". Destacó su madurez, el papel de Rüdiger y Konaté, y cómo asumió no ir al Mundial. Pero cortó los halagos: "Soy su entrenador, intento no ser demasiado simpático con él".

Parte médico y mercado

Mendy irá mañana al banquillo: "Si va al banquillo, es que puede jugar". Trent no estará por enfermedad, igual que Rodrygo, a quien "queremos lejos" mientras siga enfermo. Del brasileño elogió el cambio de actitud, aunque no lo ve ante el Arsenal ni en Liga a final de año.

Sobre el mercado fue claro: "No quiero a nadie en el mercado" y "puerta cerrada" a las salidas. Pidió a la prensa que no genere noticias de fichajes, pues "faltan dos meses para el follón".

Sobre la tensión en las primeras partes, asumió la culpa: "La responsabilidad es mía". Citó partidos bien iniciados, como Santander, Valencia, Sevilla o Málaga, y otros que se aflojaron, como Elche. Lo consideró "un proceso": "falta esa consistencia".

Cerró con una anécdota: unos jugadores le dijeron que, si salen siempre bien, se aburre en el banquillo. "Te damos adrenalina".