Pedro Sánchez, 54 años: "Yo empecé jugando al fútbol en el Real Madrid. Me aburría ser central y decidí dejarlo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vistió de niño la camiseta del Real Madrid, el gran rival del Atlético, el club del que se declara aficionado.

Lo contó en una entrevista concedida a AS en septiembre de 2014, cuando acababa de convertirse en secretario general del PSOE, y su testimonio ha vuelto a circular en plena campaña electoral.

El líder socialista lo reveló durante un encuentro con la redacción del diario deportivo, centrado sobre todo en el baloncesto. La confesión sorprendió a los presentes. "Poca gente sabe que yo empecé jugando al fútbol... ¡y en el Real Madrid!", explicó, según recogió AS.

Sánchez detalló cómo llegó a la entidad madridista: "Un amigo mío, que estaba en las categorías inferiores del Real Madrid, me dijo que me fuera a hacer las pruebas. Me cogieron e ingresé en lo que entonces se conocía como el Torneo Social, en la antigua Ciudad Deportiva, donde los equipos se llamaban como los jugadores; yo estaba en el 'Gallego'".

Los técnicos le ubicaron sobre todo en la defensa, y él mismo atribuyó la decisión a sus condiciones físicas. "Me probaron en distintos puestos, pero sobre todo de central, por la zancada que tenía y mi estatura: con 12 o 13 años medía más de metro setenta", recordó.

Su paso por el fútbol, sin embargo, fue breve. El presidente admitió que perdió el interés por el juego, pese a que el club insistió en retenerle.

"Pero he de reconocer que me aburría el fútbol y jugar de central y decidí dejarlo, a pesar de que llegó a llamarme el entonces jefe de la cantera del Madrid [...] para convencerme de que no lo hiciera, que me lo pensara mejor", relató.

Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, antes del debate a cuatro. Alberto Ortega Europa Press

Del césped a la canasta

Tras dejar el fútbol, Sánchez encontró su pasión en el baloncesto, que practicó en la cantera del Estudiantes mientras estudiaba en el colegio Ramiro de Maeztu.

Otro amigo le animó a probar: "Al principio tenía dudas, pero con el tiempo el baloncesto cambió mi vida". Empezó de pívot y acabó de escolta, ya con 1,90 metros de estatura.

Esa vinculación con el club colegial explica, según él, su simpatía por el Atlético. Lo dejó claro con un comentario irónico: "Sí, pero lo que no entiendo es cómo se puede ser del Estudiantes y aficionado del Real Madrid de fútbol...".

El presidente se ha declarado siempre rojiblanco, aunque no se le considere un gran futbolero.

Esa relación tibia con el fútbol ha quedado bajo escrutinio tras el debate a cuatro del jueves, donde Sánchez dijo que, siendo del Atleti, le gustaría que la final del Mundial de 2030 se jugara en el Wanda, un nombre que el estadio ya no usa desde 2022.

Hoy, según ha explicado en entrevistas recientes, practica ciclismo de montaña y sale a correr para despejar la cabeza.