Jude Bellingham, 23 años, sobre su infancia: "Sin mi madre me hundiría demasiado en los malos momentos"

Jude Bellingham ha sido esta semana uno de los grandes protagonistas del fútbol europeo. Aunque anotó uno de los goles, su influencia en el juego fue mucho más allá: su liderazgo, su capacidad para organizar al equipo y la precisión de sus pases le situaron en el centro de todas las miradas.

Pese a su protagonismo en un club de la dimensión del Real Madrid, el británico es consciente de la exigencia que supone jugar en el Santiago Bernabéu y de las expectativas que genera entre los aficionados.

Sin embargo, fuera del terreno de juego cuenta con una red de apoyo que le ayuda a mantener la perspectiva y afrontar con equilibrio tanto los éxitos como los momentos más complicados.

Se ha convertido en una pieza fundamental del centro del campo madridista, pero su estabilidad personal está estrechamente ligada a su familia, que ha sido clave para mantenerlo con los pies en el suelo en medio de su meteórico crecimiento deportivo.

Su madre ocupa un lugar especialmente importante en su vida y es uno de los pilares de su equilibrio emocional.

El propio futbolista reconoció en una entrevista con Standard la influencia que tiene en él: "Sin mi madre, a veces me hundiría demasiado en los malos momentos o me emocionaría demasiado en los buenos, pero me mantengo humilde porque la tengo cerca".

Bellingham celebrando su gol contra el PSV en Champions League. Reuters

La relación entre ambos va mucho más allá del apoyo en los momentos difíciles. Bellingham también destaca la complicidad y el buen ambiente que comparten en su día a día. "Además, es genial tenerla cerca porque es muy divertida. Nos llevamos de maravilla y siempre estamos haciendo cosas juntos", añadió el centrocampista.

Su padre también ha desempeñado un papel fundamental en su formación, tanto personal como futbolística. Para Jude, ha sido una figura de referencia y el responsable de despertar en él una pasión que acabaría convirtiéndose en su profesión.

En una entrevista concedida a la FA en 2021, el jugador recordó cómo comenzó a admirar a su progenitor: "Hablamos de héroes futbolísticos, y mi padre fue, por así decirlo, el primero para mí".

Bellingham explicó que acompañarle cada semana a sus partidos de fútbol no profesional fue determinante para enamorarse de este deporte.

"Cuando vas a verlo jugar cada semana en el fútbol no profesional -ya sé que no es la Premier League ni nada por el estilo-, la forma en que jugaba y el ambiente que se vivía hicieron que me enamorara del fútbol; así que, probablemente, él fue mi primer héroe", confesó.

Un talento que contagia

Aquellas experiencias también influyeron en su manera de entender el juego. El inglés considera que parte de su carácter competitivo procede de haber visto a su padre enfrentarse a partidos exigentes en categorías modestas.

"Ese estilo propio del fútbol no profesional, caracterizado por la dureza y la garra cuando la situación lo exige, creo que me viene de ver jugar a mi padre... ¡aunque él nunca hacía entradas!", reconoció.

La última exhibición de Bellingham volvió a poner de manifiesto sus extraordinarias condiciones futbolísticas. Su capacidad para manejar los tiempos del partido, su técnica y su influencia en el juego colectivo han despertado elogios entre numerosos especialistas.

Uno de ellos es el periodista deportivo Manolo Lama, que considera que el inglés posee unas cualidades poco habituales y que su impacto en el equipo va más allá de lo estrictamente técnico.

Durante su intervención en El Partidazo de COPE, Lama destacó especialmente una de las características que, a su juicio, hacen diferente al madridista: "Hay mucho que comentar de Belli. Pero para mí, Juanma, lo mejor que tiene es que, aparte del talento que tiene, contagia".

El periodista no se refirió únicamente a la elegancia con la que Bellingham dirige el juego, sino también a su compromiso y esfuerzo durante los partidos. El centrocampista destaca por su capacidad para recuperar balones, presionar al rival y trabajar en beneficio del equipo.

En ese sentido, Lama puso el foco en su "intensidad de lucha", una cualidad que, junto a su talento, convierte al inglés en un futbolista capaz de marcar diferencias y transmitir su energía al resto de sus compañeros.