De la final de Rabat al Mundial 2030: el TAS pone a prueba la credibilidad institucional de Marruecos ante la visita de FIFA

Marruecos afronta la próxima inspección de la FIFA con las consecuencias de la Copa de África todavía abiertas. La decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de devolver el título a Senegal ha reactivado el debate sobre una final marcada por las protestas, los incidentes y las deficiencias organizativas.

El calendario concentra ambos asuntos. La delegación de la FIFA ha recorrido este jueves instalaciones de Gran Canaria y tiene prevista su visita a Sevilla el viernes.

El sábado comenzará la inspección anunciada en Marruecos, con seis ciudades bajo evaluación. Mientras, Rafael Louzán ha endurecido este mismo jueves el mensaje español sobre la final: "Esa gran final solo se puede disputar en un país, y ese país es España".

El origen está en el 18 de enero, en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat. Senegal ganó por 1-0 con un gol de Pape Gueye en la prórroga, después de una interrupción que amenazó con impedir el desenlace.

La concesión de un penalti a Marruecos, con el encuentro empatado, provocó que buena parte de los jugadores senegaleses abandonara el terreno de juego. Regresaron minutos después y Brahim Díaz desperdició el lanzamiento.

Marruecos reclamó y el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) modificó en marzo el resultado. Aplicó los artículos relativos a la retirada de un equipo y concedió a los anfitriones una victoria por 3-0.

Senegal recurrió y el TAS anuló este martes aquella decisión, restituyendo el resultado conseguido sobre el césped. La propia CAF ha reconocido oficialmente a Senegal como campeón.

Un render del estadio Hassan II de Casablanca. EE

La explicación jurídica importa: el tribunal consideró que correspondía al árbitro decidir si el encuentro podía continuar. Como autorizó su reanudación y ambos equipos terminaron jugando, no procedía aplicar las disposiciones previstas para una suspensión definitiva.

El fallo desautoriza la interpretación del órgano de apelación; no acredita una manipulación marroquí del torneo ni resuelve por sí mismo la evaluación organizativa del país.

Las alarmas anteriores

Los problemas no comenzaron con el penalti. La víspera, la federación senegalesa denunció dificultades de seguridad en su llegada a Rabat, además de cuestionar el alojamiento y las instalaciones de entrenamiento.

Los jugadores habían viajado desde Tánger, donde disputaron sus seis encuentros anteriores, y se encontraron rodeados por una multitud en la estación.El seleccionador Pape Thiaw reconoció que hasta entonces el funcionamiento del campeonato había sido satisfactorio, pero alertó del riesgo sufrido por su expedición.

La seguridad de los participantes, los desplazamientos y la preparación de los finalistas forman parte de la capacidad de un anfitrión. Disponer de estadios renovados no evita que un fallo en esos servicios comprometa la percepción del conjunto.

Para 2030, esa diferencia entre infraestructura y funcionamiento cotidiano es una de las lecciones de Rabat.

Las toallas y las gradas

La final añadió imágenes difíciles de encajar en una presentación de éxito. Los intentos de arrebatar a Édouard Mendy las toallas con las que secaba sus guantes terminaron involucrando al guardameta suplente Yehvann Diouf y a recogepelotas.

También hubo enfrentamientos entre seguidores senegaleses y el dispositivo de seguridad. No fueron únicamente escenas polémicas: las autoridades disciplinarias impusieron sanciones a ambas federaciones.

En enero, la CAF multó a la federación marroquí con 200.000 dólares por el comportamiento de los recogepelotas, 100.000 por la intervención de jugadores y técnicos en la zona de revisión del VAR y 15.000 por el uso de láseres desde la grada.

En marzo, Apelación redujo las cantidades por los recogepelotas y los láseres a 50.000 y 10.000 dólares, respectivamente, pero mantuvo la sanción vinculada al VAR.

Aficionados de Senegal enfurecidos durante la final de la Copa África Reuters

Este expediente aporta una base más sólida que las sospechas sobre favoritismo arbitral. La responsabilidad marroquí por los recogepelotas fue confirmada incluso por el órgano que posteriormente le concedió el título.

Al mismo tiempo, Senegal tampoco quedó exonerado: Thiaw recibió cinco partidos de suspensión y su federación fue sancionada por la conducta de aficionados, futbolistas y técnicos.

Los elogios de Infantino

Gianni Infantino respaldó públicamente el trabajo del anfitrión. Describió la organización como "fantástica" y a Marruecos como un "anfitrión excepcional". Tras la final, sin embargo, también censuró las escenas protagonizadas por aficionados y miembros de la selección senegalesa.

Esa valoración favorable no borra los expedientes disciplinarios. Tampoco permite concluir que todo el campeonato fuera un fracaso. La cuestión para el Mundial es más concreta: si los mecanismos de seguridad, el personal de campo y la protección del arbitraje responden cuando aumenta la presión competitiva.

Ahí se sitúa el coste reputacional de la final, distinto de la disputa jurídica por el campeón.

Gianni Infantino, junto a Fouzi Lekjaa en un una Asamblea de la CAF. REUTERS

Marruecos, además, ha anunciado que explorará las vías legales disponibles para combatir el fallo y ha cuestionado aspectos del procedimiento arbitral. Son objeciones de una de las partes: no deben presentarse como irregularidades demostradas.

La controversia continúa institucionalmente, aunque Senegal haya recuperado el reconocimiento como ganador.

La inspección marroquí

La agenda de la FIFA sigue adelante. Este jueves, sus representantes visitaron el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y centros de entrenamiento en Piletas, Barranco Seco, El Hornillo y Maspalomas. El viernes está prevista la parada en Sevilla.

Para Marruecos, el inicio del recorrido será este sábado 28 de noviembre, con Tánger como primera escala prevista. El programa abarcará también Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir y Fez, y examinará estadios, transporte, alojamiento e infraestructuras asociadas.

En Valladolid, Louzán ha calificado este jueves de "innegociable" que España albergue la final. Ha defendido el origen hispanoportugués del proyecto y pedido coordinación con el futuro Gobierno para fortalecerlo.

Marruecos conserva sus aspiraciones. El revés del TAS no le retira la condición de coorganizador ni decide dónde se disputará el último partido. Su efecto más inmediato es otro: obliga a volver sobre una final cuyas deficiencias quedaron documentadas.

Ante los inspectores, el desafío será demostrar que la capacidad para construir grandes escenarios va acompañada de garantías para quienes compiten dentro de ellos.