David Barral, 47 años: "Yo programé el parto de mis hijos para no perderme ningún entreno ni ningún partido"

La implacable exigencia del fútbol profesional no admite pausas ni ante los acontecimientos familiares más trascendentales. En una industria donde perder la titularidad es un castigo casi instantáneo, cualquier descuido o ausencia no justificada ante el cuerpo técnico puede relegar a un atacante al ostracismo más severo.

Sobre este vertiginoso ritmo competitivo reflexionó con total crudeza el exdelantero gaditano David Barral durante su participación en el espacio deportivo La Pizarra de Quintana, en Radio MARCA.

Preguntado por el debate recurrente en torno a las bajas por paternidad de los futbolistas en activo, Barral admitió que en su caso prefirió coordinar los nacimientos familiares antes que ceder un ápice de terreno frente a sus compañeros de demarcación.

"Eso tiene solución porque tú el parto lo puedes programar. Yo programé el de mis hijos para no perderme ningún entreno ni ningún partido. Por eso hay tantos futbolistas que sus esposas, a partir de una fecha, tú ya puedes parir cuando tú quieras porque te lo programan y te lo provocan", explicó.

Y siguió: "Entonces pues yo lo intenté programar en una fecha en la que no me condicionaba por el fútbol porque en el momento de que tú dejes de entrenar un día solamente a la semana, ese día tú ya no lo recuperas".

David Barral, en su época en Japón. EE

Para el veterano punta andaluz, ausentarse una simple sesión significaba perder de inmediato la delantera frente a los futbolistas con los que disputaba el puesto en cada entrenamiento semanal:

"Ya ese día se te ponen por delante los tres delanteros con los cuales tú compites, por muy buenos que tú seas. Eso es cuando estás en igualdad de condiciones. Si soy Cristiano no, Cristiano juega siempre, pero yo no soy Cristiano", señaló.

"Entonces imagínate si por perder un entreno ya no juegas ese finde; imagínate si no juegas un finde y tus delanteros de competencia meten gol, pues ya no juegas hasta dentro de tres semanas hasta que te vuelva a dar la oportunidad y tú vuelvas a demostrar al entrenador que estás capacitado para jugar. Es una lucha constante entre tres delanteros entrenando", añadió.

La igualdad de recursos técnicos entre los atacantes obligaba a mantener un nivel de entrega absoluto sobre el césped para convencer a los técnicos:

"Teníamos que ganarnos el puesto y como no nos ganamos el puesto por la diferencia técnica que hay entre ninguno, porque todos somos muy parejos, pues había que ganarse el puesto luchando, peleando y entrenando al máximo porque si no el entrenador no te pone".

Con estas afirmaciones, Barral ilustró sin tapujos el precio personal y los sacrificios invisibles que exige el deporte de élite.