Sneijder, víctima de una estafa millonaria, subasta las reliquias de su carrera y vende por 65.000 € la camiseta de Ramos

Wesley Sneijder sigue desprendiéndose de su museo particular. El excentrocampista neerlandés ha vendido por 65.126 euros la camiseta con la que Sergio Ramos jugó la final del Mundial de 2010.

El comprador es un aficionado de Brasil, que ha pujado más que nadie por una de las piezas más codiciadas de su colección. La prenda es de manga larga y con el dorsal 15. Conserva los parches y la serigrafía originales, y su estado es excelente.

Ramos se la entregó a Sneijder tras la final de Johannesburgo, que España ganó en la prórroga. Aquella tarde acabó con las opciones del neerlandés de optar al Balón de Oro, tras una temporada en la que había ganado la Champions con el Inter.

La venta es la segunda gran tanda de objetos que pone en circulación. La propia camiseta de Sneijder en aquella final se adjudicó por algo más de 5.000 euros, muy lejos de lo que ha alcanzado la de Ramos.

En septiembre ya había sacado a subasta, en una plataforma especializada en camisetas de partido, varios recuerdos de sus Mundiales. El Balón de Plata de 2010 se vendió por 19.000 euros. La medalla de bronce de 2014 alcanzó los 6.500, y el balón del duelo ante Brasil en 2010 superó los 6.100. La medalla de bronce de 2014 rozó los 1.000. En conjunto, esas piezas sumaron más de 32.000 euros.

También salieron a la venta su medalla de la Copa de Italia de 2011 y una camiseta de Cristiano Ronaldo. A sus 42 años, y con 134 partidos como internacional, Sneijder es el jugador con más presencias en la historia de la selección de los Países Bajos.

El exjugador explicó con un gesto de la mano en el pecho por qué lo hace. "Sinceramente, los recuerdos están en mi corazón, y estos artículos representan algunos partidos y momentos muy especiales para mí", afirmó.

Sneijder, durante un partido entre el Ajax y el Rangers en 2022. Europa Press

Añadió que le parece "maravilloso poder compartir estos recuerdos con los entusiastas del fútbol y los coleccionistas". Y concluyó: "Si pueden hacer felices a otros, entonces estoy muy dispuesto a entregarlos".

El trasfondo económico

El otro hilo de esta historia es su dinero. A finales de 2025, Sneijder contó en un podcast que fue víctima de una estafa inmobiliaria en Turquía. Había invertido en unos inmuebles que se construyeron, pero de los que, según relató, no recibió ni un euro.

Detrás de aquel fraude, dijo, había una organización criminal vinculada al blanqueo de capitales, y aseguró que contrató a un abogado para intentar recuperar los fondos.

No es la primera vez que habla de pérdidas. En su autobiografía de 2020 reconoció haber perdido entre 10 y 15 millones de euros en varias inversiones fallidas, entre ellas inmuebles y un restaurante en Ibiza. También ha dicho que su divorcio estuvo a punto de costarle 19 millones.