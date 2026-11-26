Pedro Sánchez, 54 años: "Me pondría la camiseta de Lamine y de cualquier español. Vote a quien vote o rece a quien rece"

Pedro Sánchez ha respondido a las declaraciones de Xavier García Albiol sobre Lamine Yamal y ha defendido tanto al futbolista del Barça como lo que representa para los jóvenes.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE se ha pronunciado sobre la polémica en una entrevista con Mundo Deportivo, después de que el alcalde de Badalona reconociera que el jugador no le cae especialmente bien.

"Que los niños y niñas que hoy sueñan con ser como Lamine Yamal tengan instalaciones donde empezar a cumplir sus sueños", señalaba Sánchez, poniendo el foco en la importancia de ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones.

El líder socialista también quiso dejar clara su postura respecto a vestir la camiseta del internacional español: "A diferencia de Albiol, yo sí que me pondría la camiseta de Lamine y de cualquier jugador de la selección española. Vote a quien vote, piense como piense o rece a quien rece", afirmó, en referencia a las palabras del dirigente popular.

Albiol, por su parte, había sido contundente al valorar al joven azulgrana. Aunque reconoció que "ha madurado bastante en los últimos años", también aseguró que "al principio era muy tonto". Eso sí, el alcalde no puso en duda sus cualidades futbolísticas y destacó que es "un fuera de serie".

Lamine Yamal. GTRES

El candidato del PP explicó que preferiría ponerse la camiseta de cualquier otro jugador del Barça que representara a España antes que la de Lamine Yamal. Aunque no se definió como antibarcelonista, su vinculación con el Espanyol se remonta a unos 35 años y, en distintas ocasiones, ha señalado a Leo Messi como el mejor futbolista de la historia.

Los desencuentros por Lamine

No es la primera vez que Pedro Sánchez sale en defensa del futbolista tras unas declaraciones de Xavier García Albiol. En mayo de 2026, el presidente del Gobierno ya respaldó al jugador después de que este exhibiera la bandera de Palestina durante la celebración de los títulos conquistados por el Barça la temporada anterior.

El gesto provocó críticas del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien acusó al futbolista de incitar al odio.

"Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia. Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", publicó Sánchez en X.

En aquella ocasión, el presidente también pidió a los partidos conservadores, PP y VOX, que mostraran su apoyo al jugador, al considerar que había sido objeto de críticas por exhibir la bandera palestina.

De este modo, Lamine Yamal se ha convertido durante 2026 en protagonista recurrente de las disputas políticas entre la izquierda y la derecha en España. Sin embargo, el futbolista no ha manifestado públicamente su ideología ni ha mostrado un acercamiento explícito a ninguna formación política.