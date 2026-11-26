Una Liga, dos frentes europeos: la financiación de la UEC enfrenta a Javier Tebas con parte de su propio entramado

Javier Tebas ha llevado su batalla por el poder del fútbol europeo hasta la dirección de LaLiga y ahora afronta una denuncia por la financiación de esa estrategia.

Miguel Ángel Galán ha acudido al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que se investigue el préstamo de un millón de euros a la Unión de Clubes Europeos (UEC), concedido presuntamente sin autorización de los órganos de la patronal.

La iniciativa llega después de que Miguel Ángel Gil Marín abandonara la vicepresidencia primera en pleno conflicto por el respaldo a esa asociación.

El presidente de la patronal pierde a un aliado y queda señalado por una cuestión que no resuelve su discurso sobre la defensa del fútbol europeo: quién decidió comprometer recursos de los clubes, bajo qué condiciones y con qué mandato.

La denuncia sostiene que Tebas habría sustituido la voluntad de los órganos colegiados por su propio criterio. Es una acusación pendiente de examen, pero sitúa el debate en el ejercicio de su poder, no únicamente en la conveniencia de apoyar a una organización internacional.

Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, solicita investigar tres posibles infracciones muy graves relacionadas con la autorización de la operación, el uso de fondos y un eventual abuso de autoridad.

Corresponde ahora al CSD decidir si traslada el asunto al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Una eventual sanción podría alcanzar la inhabilitación.

1M€ y autorización cuestionada

El núcleo de la denuncia es concreto: "No consta a esta parte acuerdo de la Asamblea General, de las Juntas de División ni de la Comisión Delegada que haya aprobado esa financiación, ni partida presupuestaria que la identifique".

Galán cuestiona tanto la decisión económica como el procedimiento seguido para adoptarla. Su escrito se apoya en la supuesta falta de conocimiento de los afiliados, extremo que deberá contrastarse con las actas, las cuentas y la documentación de LaLiga.

La acusación también alcanza a la definición de la política europea. Según la denuncia, Tebas habría promovido y financiado una alternativa a la asociación reconocida por la UEFA sin escuchar a los clubes y perjudicando la posición de algunos de ellos.

Javier Tebas, en un acto de la UEC. UEC

El escrito resume así su reproche: "El resultado es arbitrario en sentido técnico: sustituye la voluntad de los órganos colegiados por la del órgano unipersonal".

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, había confirmado la existencia de financiación y precisado su naturaleza: "No es una ayuda, es un préstamo. Se viene haciendo desde hace cuatro años. Es un dinero de LaLiga, un préstamo".

La explicación obliga a conocer vencimientos, intereses, garantías y cantidades pendientes de devolución. Calificar la aportación como recuperable no responde a la cuestión de quién la aprobó.

Tampoco basta invocar el respaldo general a unas cuentas para dar por explicada cada operación incluida en ellas.

Representación de los clubes

La beneficiaria es la UEC, nacida en 2023 para ampliar la influencia de los clubes pequeños y medianos en el fútbol europeo. Su directorio anuncia más de 140 entidades de 25 federaciones.

Defiende que las decisiones sobre competiciones, calendarios e ingresos no queden condicionadas por el peso económico o la presencia habitual en los grandes torneos. Esa reivindicación explica su atractivo para equipos alejados de los principales centros de poder.

Entre sus trece miembros españoles figuran Osasuna, Granada, Las Palmas, Albacete, Valladolid, Oviedo, Levante, Eibar, Leganés, Burgos, Huesca, Tenerife y Castellón.

Su presencia demuestra que existe interés en otra plataforma de representación, pero no permite concluir que todos los clubes de LaLiga compartan sus posiciones ni que los afiliados españoles conocieran o aprobaran el préstamo.

La pertenencia a una asociación y la autorización de una operación económica son cuestiones distintas que Tebas debe explicar por separado.

Enfrente está European Football Clubs (EFC), antigua ECA, presidida por Nasser Al-Khelaïfi y con más de 900 clubes. Su acuerdo con la UEFA, extendido hasta 2033, le concede una interlocución exclusiva en la representación europea.

La UEC considera que ese privilegio, combinado con diferencias internas en los derechos de voto, deja sin influencia efectiva a una parte sustancial del fútbol continental. La disputa afecta a quién participa en decisiones con consecuencias deportivas y económicas para todos.

El 16 de noviembre, la UEC denunció el pacto ante la Comisión Europea por posibles restricciones a la competencia. Cuestiona, entre otros elementos, que la EFC designe 16 de los 20 integrantes del Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA. "Cada club merece tener voz y una participación real en las decisiones que determinan su futuro", defendió su presidente, Ovidiu Costeșin.

La fractura atraviesa LaLiga

Tebas ha respaldado esa ofensiva, pero su estrategia ha chocado con las responsabilidades internacionales de su vicepresidente. Gil Marín mantiene cargos en la UEFA y es vicepresidente de la EFC. El Atlético explica su marcha de LaLiga por la necesidad de atender esas obligaciones y prevenir conflictos de interés.

El resultado político es inequívoco: la patronal financia a una asociación enfrentada al marco institucional en el que participa uno de los dirigentes que hasta ayer integraban su dirección.

Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid. EFE

La superposición alcanza a otros clubes. Barcelona, Sevilla, Betis y Villarreal pertenecen a la EFC y ocupan vocalías en la Comisión Delegada de LaLiga, encargada del gobierno y la administración ordinaria. Su presencia hace especialmente relevante determinar qué información recibió ese órgano.

La UEC también está representada: Jon Ander Ulazia, del Eibar, ocupa la vicepresidencia segunda, mientras Las Palmas, Oviedo y Leganés disponen de vocalías.

Es decir, Tebas administra una organización con intereses diversos dentro de su propia estructura. Esa pluralidad exige controles y acuerdos identificables, y no le concede libertad para presentar su apuesta como la única defensa posible de los clubes.

El Madrid, de regreso a la EFC

El Real Madrid añade una divergencia estratégica. Florentino Pérez anunció el sábado que trabaja para reincorporar al club a la EFC y a los comités de la UEFA tras el acuerdo para resolver las disputas por la Superliga.

"Volveremos a la EFC, de la que fuimos socios fundadores, para impulsar desde dentro todas estas transformaciones", aseguró.

El regreso sigue en preparación, pero muestra una vía diferente: recuperar influencia dentro de la organización cuya exclusividad combate la UEC.

Mientras el Madrid prepara ese retorno, LaLiga sostiene económicamente a la alternativa. El club blanco tiene además una vocalía en la Comisión Delegada.

A Tebas le corresponde administrar esas diferencias y justificar las decisiones comunes. LaLiga no es una plataforma personal desde la que elegir aliados europeos y trasladar después a todos los asociados el coste de la estrategia.

Tras la dimisión, Tebas destacó que "los clubes han vuelto a respaldar con claridad la gestión de LaLiga". La denuncia obliga a bajar de ese apoyo general a documentos concretos: acuerdos, partidas, contratos y condiciones de devolución. Ahí se resolverá si la financiación contó con las autorizaciones necesarias.

Tebas reclama revisar la concentración del poder europeo y ahora debe someter su propia gestión al mismo escrutinio. La defensa de los pequeños no sustituye las explicaciones sobre el dinero de los clubes.