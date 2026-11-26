Feijóo exige "investigar hasta el final" el 'caso Negreira': "Es grave. La trampa ha de ser detectada y expulsada de toda competición"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado que se esclarezca por completo el 'caso Negreira', que atañe a los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del comité de árbitros.

Lo hizo en una entrevista en El Chiringuito, donde pidió llegar hasta el final de las pesquisas y dejó claro que no cabe ninguna tolerancia con quien altere la competición.

"Hay que investigarlo, llegar hasta el final. La trampa ha de ser detectada y expulsada de cualquier competición o de cualquier actividad", afirmó. Después reforzó el mensaje: "Vuelvo a insistir: es grave y ha de investigarse hasta el final".

El líder popular abordó también la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030. Defendió que la final se dispute en territorio español. "Donde es lo justo, donde es lo oportuno y donde es indiscutible: en España", sostuvo.

Para justificarlo expuso tres motivos. El primero, la capacidad demostrada del país para organizar grandes citas deportivas. El segundo, que España y Portugal fueron las sedes originales del proyecto, al que después se invitó a Marruecos. El tercero, el peso del fútbol español, al que describió como campeón del mundo en las categorías masculina y femenina.

Su conclusión fue tajante: "España ha de organizar la final de la Copa del Mundo; y si no la organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial". Preguntado por si retiraría la candidatura en caso de que la final fuera a Marruecos, respondió: "Sí, la respuesta es que sí".

Dividido entre Dépor y Celta

Feijóo también habló de su vertiente más forofa. Presidente de la Xunta durante años, se declaró seguidor del Deportivo y del Celta, aunque admitió un tercer equipo: "No le oculto que me gusta el Real Madrid". En un duelo directo entre el Dépor y el Madrid, no dudó: "El Dépor".

Recordó su primer partido, al que le llevó su padre: un Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid en Riazor. "Perdimos", resumió. Aseguró que se pone nervioso por asuntos que le preocupan del país más que por los resultados de sus equipos.

😱 "¿NEGREIRA? Hay que INVESTIGARLO HASTA EL FINAL". 🗣️ @NunezFeijoo lo tiene muy claro en su entrevista exclusiva con @Gonzademarto. https://t.co/wA537V4DNJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 26, 2026

Florentino, Laporta y Tebas

El político describió la comida anual de Cedeira, a la que acuden Mariano Rajoy, Bieito Rubido o Paco Vázquez y en la que ha participado Florentino Pérez. Del presidente del Madrid dijo que tiene "una relación cordial" y que "le ha pedido fichajes" para el Dépor, aunque siempre recibe la misma respuesta bromista sobre Valverde: "Anda, anda, que os dejamos a Valverde y lo tuvisteis en el vestuario".

Sobre Florentino Pérez afirmó que "ha puesto al Madrid en la cúspide durante muchos años" y que tiene el reto de volver a hacerlo. De Joan Laporta destacó que "motiva mucho a su club" y que su Barça, "situación económica aparte, está haciendo un fútbol extraordinario".

Del presidente de la Federación, Rafael Louzán, dijo que es "humilde", "optimista" y "un gran trabajador". Sobre Javier Tebas fue más cauto: "Listo es, y polémico me da la sensación de que también".

Ídolos y referentes

Entre sus ídolos de infancia citó a Pirri, Camacho, Santillana y Buyo, con quien más se identificaba. Eligió a Luis de la Fuente como mejor deportista español actual. "Es el mejor entrenador de fútbol del mundo y yo quiero ser un buen presidente del Gobierno", explicó, y elogió su humildad y su tenacidad.

De Lamine Yamal dijo que, si mantiene su nivel, "probablemente pueda ser el Maradona del fútbol español". Sobre el palco del Bernabéu aseguró que nunca se habló allí de otra cosa que no fuera fútbol o política. Dijo que le gustaría acudir al Camp Nou, adonde ha sido invitado, y que espera poder ir.