El éxito de Yeremay Hernández, 23 años, fuera del fútbol: crea una sociedad para invertir en inmuebles y en la bolsa

La estrella del Deportivo de A Coruña ha dado un paso en su carrera lejos del césped. Yeremay Hernández ha constituido una empresa para ordenar y hacer crecer su patrimonio.

Se llama Ye10 Invest, y su existencia se conoció tras la publicación del acto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 23 de noviembre.Según los datos registrales, la sociedad se constituyó el 22 de octubre. Es una sociedad limitada con domicilio en Culleredo, en la provincia de A Coruña.

Su capital social es de 3.000 euros, una cifra modesta y habitual en este tipo de empresas. El futbolista figura como socio y administrador único, de modo que controla por completo la compañía y toma él mismo las decisiones.

El objeto social recoge tres grandes áreas. La primera es la inmobiliaria: compra, venta y alquiler de todo tipo de inmuebles, entre ellos viviendas, locales y garajes. La segunda es el alquiler y la compraventa de vehículos sin conductor. La tercera es la financiera, con inversiones en acciones, fondos y criptomonedas.

Conviene precisar el alcance de esta información. El registro refleja las actividades a las que la sociedad puede dedicarse, pero no se ha comunicado ninguna operación concreta.

No se sabe, por tanto, si ya ha adquirido algún inmueble ni qué cantidades piensa destinar el jugador a los mercados. Se trata de la herramienta jurídica con la que Yeremay podrá canalizar sus ahorros.

Un perfil en pleno ascenso

La iniciativa llega en un momento clave de su carrera. Yeremay llegó al club gallego en 2017, con la categoría cadete, y se ha convertido en la gran referencia ofensiva del equipo.

Su contrato con el Deportivo se extiende hasta 2030. A ese vínculo se suma su relación con Nike, que mantiene desde hace once años y que completa sus ingresos.

Yeremay Hernández, con el Deportivo de A Coruña. Europa Press

Su valor de mercado también ha crecido. El club fijó una cláusula de 35 millones de euros y rechazó una oferta próxima a esa cantidad, según se informó en su momento.

El Deportivo está controlado por Abanca, el banco que preside Juan Carlos Escotet, y la permanencia del canario ha sido una de las bases de su proyecto deportivo.

No es el único

Crear una sociedad para gestionar el patrimonio es una práctica extendida entre futbolistas, que buscan ordenar sus ingresos y planificar el futuro.

En Galicia hay ejemplos cercanos. Iago Aspas dispone de Moaña Inversiones, con 850.000 euros de capital y actividad inmobiliaria. Lucas Pérez, por su parte, registró en agosto una sociedad centrada en la formación de deportistas, también con 3.000 euros.

Yeremay se une así a esta tendencia con un perfil prudente: capital reducido, control total y un objeto amplio que le permite moverse entre el ladrillo y los mercados financieros.

Habrá que ver en los próximos meses si la sociedad se traduce en operaciones concretas. De momento, el jugador ha dejado claro que piensa en su futuro más allá de los terrenos de juego.