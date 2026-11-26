Ernest Urtasun, ministro de Cultura y socio del Barça, ataca al Madrid tachando su rol en el 'caso Negreira' de "vergonzoso"

En plena campaña electoral, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha elevado el tono en torno al 'caso Negreira' al cuestionar abiertamente la posición del Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, en la controversia sobre el arbitraje español.

En una entrevista concedida al diario Sport, el número dos del Frente Amplio en la provincia de Barcelona expresó su malestar por el enfoque que se ha dado a la investigación y ha sostenido que la influencia institucional del club blanco ha sido determinante durante décadas.

"Me ha enfadado mucho toda esta historia que están haciendo con el arbitraje, con Negreira y tal, cuando el dominio que ha tenido el Real Madrid sobre las instituciones deportivas de España ha sido completo y absoluto durante años. Eso es bastante vergonzoso", manifestó.

Urtasun, reconocido socio del FC Barcelona, no ocultó su indignación ante lo que considera una interpretación parcial del debate sobre el sistema arbitral y las relaciones entre los clubes y las instituciones deportivas.

Las palabras del ministro sitúan nuevamente al Real Madrid en el centro de la discusión pública sobre el caso Negreira, una investigación que ha generado una profunda controversia en el fútbol español y que ha enfrentado los posicionamientos de los principales clubes.

El ministro cree que el debate no puede limitarse a las relaciones del Barcelona con el entorno arbitral, sino que debe incorporar también el papel que, según su opinión, ha desempeñado históricamente la entidad madridista en los organismos deportivos.

Urtasun ha cuestionado que el foco se concentre exclusivamente en el Barcelona y plantea que la trayectoria institucional del Real Madrid debe formar parte de cualquier análisis sobre el equilibrio de poder en el fútbol español.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira (i) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. EFE

El 'caso Negreira' continúa siendo uno de los asuntos más delicados del fútbol español. La investigación sobre los pagos del Barcelona a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ha suscitado interrogantes sobre la relación entre el club y el entorno arbitral.

La posición del ministro, que combina su responsabilidad institucional con su conocida vinculación como socio barcelonista, alimenta el debate sobre la neutralidad de los representantes públicos cuando intervienen en asuntos relacionados con sus afinidades deportivas.