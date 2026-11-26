Jamal Musiala y Joshua Kimmich, antes de un partido con el Bayern Múnich. Europa Press

El caso de Musiala y su problema neurológico revienta el vestuario del Bayern: "Es inaceptable e impropio del club"

Joshua Kimmich ha convertido la situación de Jamal Musiala en un asunto de vestuario. Tras la derrota del Bayern en Lille (2-1) en la Champions, el capitán censuró a la directiva por cómo ha tratado en público la salud y el contrato del mediapunta.

"Lo que no entiendo es la manera en que se comunica esto públicamente. [...] El club siempre está en primer lugar y es más grande que nosotros, pero no es más grande que la persona. Eso es absolutamente inaceptable y no es el estilo del Bayern", afirmó ante los medios.

La crítica responde a las palabras de varios dirigentes. Karl-Heinz Rummenigge planteó en Sky la necesidad de revisar las condiciones económicas del contrato del jugador, según informa la prensa deportiva. Uli Hoeness y Jan-Christian Dreesen también se han pronunciado sobre el asunto.

Esas intervenciones llegaron después de varios episodios de pérdida de conciencia del futbolista. El último ocurrió hace pocos días.

Musiala, de 23 años, sufre crisis de ausencia por una disfunción neurológica. Se hizo pública en agosto, tras sufrir desvanecimientos en partidos de pretemporada. Los dirigentes han cuestionado en público su rendimiento y su contrato, y el sindicato de futbolistas FIFPRO ha protestado por ello.

Cuestión "a puerta cerrada"

Kimmich admitió que la situación no es sencilla para la entidad. Rechazó, sin embargo, que se aborde en la esfera pública. "Esto es algo que debe tratarse a puerta cerrada, con el representante de Jamal o con él mismo", defendió.

También sostuvo que esas conversaciones deberían haberse producido antes de las declaraciones de los directivos. Añadió que ya había trasladado su preocupación dentro del club.

El centrocampista defendió además la profesionalidad de su compañero. "No es que tenga problemas por ser poco profesional. Está ahí todos los días intentando sacar el máximo de sí mismo", señaló.

Jamal Musiala, con el Bayern Múnich. Reuters

Planteó asimismo que las lesiones de los dos últimos años, entre ellas una grave fractura de pierna en el Mundial de Clubes, pueden haber influido más en su juego que la afección neurológica.

Reconstrucción de la confianza

Para Kimmich, lo esencial es que Musiala "vaya cada día a la ciudad deportiva y disfrute del fútbol". El internacional alemán garantizó el apoyo total del vestuario. "Espero que Jamal sienta que todos estamos al cien por cien detrás de él, tanto el equipo como los directivos y el club", concluyó.

El futbolista confía en que el conflicto pueda cerrarse con diálogo. "Si nos sentamos a la misma mesa y hablamos con sensatez, podemos reconstruir la confianza", dijo.

La respuesta del club

El Bayern emitió un comunicado en el que detalla que Musiala fue examinado por primera vez por síntomas similares a crisis de ausencia el 22 de abril de 2025.

Ese examen se hizo en consulta con el club y su departamento médico. La entidad y el representante del jugador acordaron seguir conversando "con espíritu de colaboración y confidencialidad".

Las palabras de Kimmich elevan la presión sobre la cúpula bávara. Diversos medios coinciden en que el club, tras lo ocurrido, arropa a un jugador que atraviesa un momento delicado y blinda al vestuario del ruido externo.