El Villarreal se aferra a la Champions con una sufrida victoria ante el Slavia Praga y sale de la zona de eliminación

Slavia

Villarreal

Un gol de Buchanan en la segunda parte permitió al Villarreal superar al Slavia en su visita a Praga (0-1) en el duelo que enfrentó a ambos equipos en la quinta jornada de la Champions y reforzar sus opciones de clasificarse para la siguiente fase de la competición.

El equipo de Íñigo Pérez, que ya suma seis puntos, supo contener defensivamente a un rival físico y dinámico y esperar su momento para llevarse una victoria que pone fin a una racha de más de seis años sin ganar a domicilio en la máxima competición continental.

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