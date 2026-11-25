Pablo Franco alerta al Getafe sobre el Iberia: "Van a intentar imponer su estilo y filosofía, pero no son favoritos"

Pablo Franco (Madrid, 1980) hace ya una década que perdió el miedo a salir de España. El exentrenador del Getafe y analista de Lopetegui durante su etapa en el Real Madrid ha hecho carrera fuera de nuestras fronteras y su nombre es conocido internacionalmente.

Su currículum habla por sí solo: campeón de Marruecos con el MAS Fez (2025-26), ganador de la Supercopa de Kuwait con el Al-Qadsia (2019), la permanencia con el club azulón en la penúltima jornada en la temporada (2014-15), etcétera.

De hecho, el entrenador madrileño ha atendido a EL ESPAÑOL en la previa del partido que el 'Geta' va a disputar ante el FC Iberia 1999 en la Conference League. Dos equipos que Pablo Franco conoce muy bien, puesto que los ha dirigido a los dos a lo largo de su trayectoria.

Pablo Franco da una charla con el Espérance de Tunis. Espérance de Tunis.

¿Nota una creciente presencia de entrenadores españoles en África?

Creo que llevamos ya más de diez años donde, debido a los éxitos primero de la selección nacional, después también a nivel de nuestros clubes internacionalmente, más luego evidentemente la capacidad, la formación del técnico español y que nos quitamos también un poco ese miedo a salir fuera, yo creo que cada vez hay más entrenadores españoles alrededor de todo el mundo.

En esta zona, en el norte de África, también, porque al final son contextos de nivel donde hay equipos muy grandes, donde económicamente también se paga bien y bueno, yo creo que es normal que al final los grandes clubes se fijen en entrenadores españoles y que los entrenadores españoles de nivel vayan firmando en este tipo de clubes.

¿Se sienten incluso más valorados fuera de España?

No sé si es una cuestión de valor, es una cuestión de ir encontrando su sitio y al final es verdad que hay muchos entrenadores españoles muy buenos y hay muy pocas plazas en España, y luego en la élite en España también hay muchos clubes que apuestan por entrenadores extranjeros, con lo cual eso reduce el cupo y al final, bueno, quien quiere trabajar tiene que buscar alternativas.

Entonces, a partir de ahí, como ellos nos valoran y como hay buenas condiciones y como hay buenos clubes y contextos, ligas y países para vivir, ya te digo que creo que es natural que al final el entrenador español vaya saliendo cada vez más fuera.

Pero evidentemente yo creo que es más lo que nos valoran a nosotros como entrenadores que nosotros el no sentirnos valorados en casa; simplemente es una cuestión natural de espacio y a partir de ahí, bueno, de buscarse la vida.

Pero usted ha hecho méritos suficientes para que le tengan en cuenta en España...

Bueno, la meritocracia en el mundo del fútbol y sobre todo de los entrenadores, una vez que ya llevas mucho tiempo en el negocio te das cuenta de que sirve de poco, de que las decisiones que toman los clubes muchas veces tienen poco que ver con la trayectoria, con el rendimiento, con la capacidad, y otras veces se van a otros parámetros para tomar decisiones.

A partir de ahí evidentemente no soy yo el que tiene que juzgar ni el que tiene que decidir en base a eso. Lo que está claro es que llevamos muchos años en el mundo del fútbol, hemos estado en prácticamente todas las categorías menos en Segunda División en España y los equipos a los que hemos entrenado han obtenido rendimiento.

La liga de Marruecos es una liga que está por encima de la mayoría de las ligas en Europa; yo creo que fuera de las cinco o seis más grandes, el nivel que hay allí es muy grande, y hemos conquistado un título, como dices tú, después de cuarenta y un años cuando no estábamos entre los favoritos ni por presupuesto, ni por historia, ni por nivel.

Nuestro camino, nuestros méritos, nuestros éxitos están ahí y a partir de ahí, bueno, evidentemente no ha habido la opción de tener ese retorno a Europa, pero acabamos de tener la opción de firmar por uno de los clubes más grandes de un continente, uno de los equipos que ha ganado más Champions League, un equipo que recurrentemente gana la Liga y Copa en su liga -aquí lo comparan mucho con el Bayern de Múnich para que te hagas un poco una idea-.

El Getafe se la juega ante el Iberia en la Conference. Dos equipos que usted ha dirigido, qué espera del partido.

Creo que va a depender más de lo que realmente quiera el Getafe, si quiere darle una última oportunidad a pasar esta fase de grupos en la competición o si quiere centrarse más en la Liga y seguirán haciendo rotaciones.

Si el partido se lo toman con la máxima exigencia, seriedad y con los mejores jugadores, a priori deberían ser superiores al Saburtalo o Iberia en este caso, después del cambio de nombre. Pero es cierto también que bueno, que de momento no se ha visto a ese equipo de la Liga en Conference, que el Iberia tiene al final jugadores talentosos -en Georgia el fútbol ha crecido mucho en estos últimos años, tienen un proyecto deportivo muy bueno.

Es cierto que la liga tampoco tiene un grandísimo nivel porque exportan muchos futbolistas; futbolista que destaca, futbolista que va rápido a Europa, y si no ya están yendo también a otros contextos como Asia o como el Middle East.

¿Cuál es la mayor amenaza del equipo georgiano a la que se enfrenta el Getafe?

Al final es un club que tiene una idiosincrasia muy definida. Justo antes de ir a trabajar yo allí ya habían traído para la academia a entrenadores de la metodología Barcelona, entonces siempre se han fijado mucho en el fútbol español, en esta escuela, no sé si bien o mal llamada del tiki-taka, y creo que en ese sentido han intentado seguir nuestros pasos y tienen jugadores con ese tipo de sensibilidad futbolística.

Entonces yo creo que allí van a intentar ser dominantes; es un estadio en el que quizás no vaya a haber mucha presión del público, porque es cierto que a nivel de clubes no hay tanto seguimiento en Georgia como a nivel de selección, pero creo que sí que va a ser un equipo que va a intentar hacer algo histórico para ellos, el enfrentarse a un equipo español en una fase de Conference, y a partir de ahí el poder obtener un buen resultado y sobre todo el dar una buena imagen.

No creo que ellos escatimen en reservar jugadores, entonces yo creo que va a ser un equipo que va a ser muy propositivo y que va a intentar apretar, jugar un buen fútbol, recuperar tras pérdida lo más rápido posible y tratar de imponer un poco su estilo y filosofía, que ya te digo llevan intentando instaurar durante más de una década.

Pablo Franco, durante un entrenamiento con el Espérance de Tunis. Espérance de Tunis.

Lleva dos meses en el Esperance de Tunis, ¿se encuentra cómodo en el club africano?

Creo que en fútbol nunca se está cómodo; en fútbol en todo el mundo ya se es muy cortoplacista, con lo cual lo que has hecho ayer no te vale para hoy y hay que estar siempre alerta, creciendo.

Además estamos en ese momento de que necesitamos todavía hacer crecer mucho al equipo; llegamos en una situación muy mala del equipo, el equipo en liga estaba tres puntos por debajo del máximo rival, que es el actual campeón de liga del año pasado, el Club Africain, y ellos tenían además un partido menos.

Hemos jugado cuatro partidos, además tres de ellos de máxima complicación contra equipos del top four de la liga y que llevaban años sin ganarles, y bueno, hemos hecho dos empates fuera de casa y ganado dos partidos en casa y nos hemos puesto tres puntos por encima del Club Africain y colíderes.

Y en Champions creo que obramos un milagro clasificándonos porque teníamos un rival muy duro a nivel de capacidad, a nivel de poder -que cuenta mucho también en este tipo de contextos-; el fútbol ahora mismo en Libia es posiblemente un gran desconocido, pero es el fútbol mejor pagado de todo África, las cantidades de dinero que se mueven son ingentes, y bueno, un equipo con jugadores traídos de Europa y los mejores jugadores de África que nos puso las cosas muy difíciles.

Pero bueno, conseguimos con un par de semanas de trabajo ser competitivos, superar la eliminatoria y en ese sentido, ya te digo, creo que el trabajo va dando sus frutos y estamos contentos, pero de comodidad nada porque estamos en un club ganador donde te exigen el máximo cada día.

¿Cómo ha conseguido cambiar la dinámica del equipo?

Tampoco es cosa de los entrenadores cuando llegamos; al final los grupos creo que cuando están en dinámicas complicadas y viene alguien nuevo siempre es un soplo de aire fresco, la gente que está desmotivada, que no está entrando tanto, se enchufa rápido, vuelve a haber competencia, la gente siempre yo creo que te da una oportunidad cuando llegas, y más cuando llegas después de haber ganado y obtenido reconocimiento.

Entonces creo que es fácil comenzar. Luego evidentemente nosotros tenemos experiencia en este tipo de situaciones y somos capaces de antes de llegar haber analizado bien el equipo, de analizar el fútbol de ese país, porque creo que lo más importante también de los entrenadores cuando vamos al extranjero es tener capacidad de adaptarse, no llegar solo con nuestro librillo y decir que siempre vamos a hacer lo mismo porque si no es imposible perdurar en este tipo de contextos.

Llegamos con un conocimiento y unas experiencias previas que nos posibilitan desde el primer minuto el intentar con nuestra metodología también un poco maximizar el tiempo que tenemos e ir rápido a mejoras en áreas clave que detectamos que son debilidades de los equipos.

A partir de ahí es fácil el mejorar al principio por ese trabajo, por esa metodología, pero también por esa ilusión y aceptación de los jugadores cuando alguien nuevo llega, y a partir de ahí, bueno, lo complicado es sostener ese crecimiento en el largo plazo, en el tiempo y en ese proceso estamos.

¿Cuál es el objetivo que del club y el suyo propio?

El objetivo es común: el club todo lo que no sea ganar la Liga -que les pasó el año pasado- para ellos es un desastre. Quieren recuperar ahí el trono, quieren volver a ganar la Liga, y luego evidentemente tenemos una Supercopa, tenemos una Copa por las que pelear, y yo evidentemente a nivel local te mentiría si te digo que nos tenemos que conformar con menos.

Creo que tenemos la capacidad por todo, por calidad, por estructura, por capacidad de los que hemos llegado, por experiencia en este tipo de situaciones. Entonces yo creo que ganar la Liga es el máximo objetivo y luego bueno, en esa Copa y Supercopa evidentemente intentar también pelear por ellas.

Luego a nivel internacional la Champions League es otra historia porque creo que ahora mismo sí que, siendo honestos, hay equipos que son mejores que nosotros en el continente. Tenemos una fase de grupos muy dura -como sabes, aquí solo hay dieciséis equipos que juegan esa fase final de todo el continente- y bueno, creo que el objetivo debería ser clasificarse para cuartos y a partir de ahí, dependiendo de los cruces, seguro que somos competitivos, pero va a ser difícil.

¿Cómo afrontan el debut en Champions?

Este club es un poco parecido en España a lo que vendría a ser el Real Madrid con la Champions. Tienen una relación muy especial y la exigencia es máxima, independientemente de que a lo mejor no tengamos ese nivel y todo el mundo es consciente de ello, pero la ilusión sigue ahí candente y esto es fútbol y todo puede pasar y al final se tiene esa magia presente.

Además, yo creo que en nuestro estadio, siendo este primer partido, nosotros tenemos que ir con todo sabiendo que el rival es un rival también durísimo, un rival que tiene un poderío económico ahora mismo en el fútbol africano muy por encima de la mayoría de equipos, que han eliminado en la fase previa al actual campeón de la competición.

Estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido en casa con nuestros aficionados; el ambiente que se crea también es bonito, es especial y creo que nos van a ayudar a conseguir un buen resultado.

A nivel personal, ¿siente esa presión?

Ya hace bastante tiempo que me he trabajado mucho a mí mismo, ya vas sumando muchas experiencias -al final llevo veintiséis años entrenando, tengo cuarenta y seis ahora, sigo siendo o me considero joven para ser entrenador, pero evidentemente son muchas experiencias vividas, son doce años en la élite, estar en muchos clubes que cada uno a su manera pero también tenían esa necesidad o te imponían esa presión de ganar títulos-.

Para mí no deja de ser un partido bonito, especial, porque lo jugamos especialmente en nuestra casa con nuestros fans y la verdad que son días que son para disfrutar, que a todo entrenador le gusta vivir, pero más allá de eso, sinceramente no noto la presión.

Al final yo vengo de fuera y ya te digo, con el bagaje que tengo para mí no deja de ser un partido más; sí, es verdad que es más bonito que la mayoría de los que juegas en una temporada, que puede tener un punto más de importancia, pero al final esto es un juego, es fútbol, estamos acostumbrados a este tipo de partidos y lo tomaremos con mucha normalidad y ojalá que lo disfrutemos al máximo.