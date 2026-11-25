Javier Tebas, en el debate sobre tecnología, piratería e inteligencia artificial en el deporte. Europa Press

Miguel Ángel Galán denuncia a Javier Tebas ante el CSD por la financiación de LaLiga a la Unión Europea de Clubes

Pasa el tiempo y Tebas sigue sin dar explicaciones sobre la financiación de la Unión de Clubes Europeos (UEC). LaLiga, supuestamente, estaría sosteniendo e impulsando económicamente dicha organización, competidora de la EFC. Gil Marín, vicepresidente tanto de la patronal como del organismo europeo, dimitió el martes de su cargo en LaLiga.

Esta financiación es lo que ha motivado que Miguel Ángel Galán presente una denuncia que puede acabar con una investigación del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y una posible sanción que podría alcanzar la inhabilitación.

El presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ha presentado una demanda ante el Consejo Superior de Deportes (CSD).

En el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, acusa a Javier Tebas de haber usado presuntamente un millón de euros de los 42 clubes profesionales que conforman el fútbol español para prestárselo a la UEC sin su consentimiento.

"No consta a esta parte acuerdo de la Asamblea General, de las Juntas de División ni de la Comisión Delegada que haya aprobado esa financiación, ni partida presupuestaria que la identifique", expone Galán en su denuncia.

"Las propias informaciones publicadas, que coinciden en que los afiliados la desconocían, son incompatibles con su aprobación por un órgano colegiado del que esos mismos afiliados forman parte", añade.

El presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte considera que Tebas incumplió los acuerdos de la Asamblea General y de las disposiciones autoritarias y realizó una incorrecta utilización de los fondos privados.

Javier Tebas, durante un evento de UEC UEC

La denuncia, además, destaca que puede existir un abuso de poder por parte del presidente de LaLiga al no haber recibido el visto bueno de los clubes.

"El Presidente habría definido por sí la posición institucional de la Liga en el fútbol europeo -promover y financiar una asociación de clubes alternativa a la reconocida por la UEFA y respaldar públicamente su denuncia ante la Comisión Europea-, materia que los Estatutos no le atribuyen y que someten a la supervisión de la Comisión Delegada y a la competencia residual de la Asamblea".

"Lo habría hecho sin oír a los afiliados y en perjuicio de la posición de una parte de ellos. El resultado es arbitrario en sentido técnico: sustituye la voluntad de los órganos colegiados por la del órgano unipersonal", se expone.

Ahora el Consejo Superior de Deportes será quien decida si eleva esta denuncia ante el TAD para que a Tebas se le abra un expediente. Este es el último frente abierto que tiene el presidente de LaLiga, que tiene una investigación abierta por comparar la línea de Real Madrid TV con la propaganda nazi.