Gianni Infantino, junto a Fouzi Lekjaa en un una Asamblea de la CAF. REUTERS

Marruecos se agarra a la FIFA de su aliado Infantino para sostener su pulso por la Copa de África tras el revés del TAS

El fallo unánime del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha devuelto este martes a Senegal el título de la Copa África de Naciones 2025 y ha dejado sin efecto la resolución con la que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) había otorgado el partido a Marruecos por 3-0 en los despachos el pasado marzo.

La sentencia restablece el 1-0 de la final disputada el 18 de enero -decidida en la prórroga por Pape Gueye después de que Brahim Díaz fallara un penalti tras la retirada temporal de los jugadores senegaleses- y supone un golpe directo a la estrategia jurídica de Rabat.

La respuesta de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) no se ha hecho esperar. En un comunicado cargado de dureza, el organismo expresó su "asombro y protesta" y anunció que agotará todas las vías legales disponibles para impugnar el laudo.

Más allá de cuestionar la imparcialidad del proceso, llamó la atención el argumento normativo al que se aferró Rabat: reprochar a los árbitros de Lausana que hayan pasado por alto las directrices recientes de la FIFA y de la IFAB sobre las sanciones disciplinarias aplicables a los futbolistas que abandonan el terreno de juego sin autorización.

El contraste con el razonamiento del TAS es frontal. El panel respaldó el criterio del colegiado congoleño Jean-Jacques Ngambo Ndala para reanudar el encuentro y zanjó que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN solo rigen cuando se decreta la suspensión definitiva del choque, algo que no ocurrió.

Al invocar a la FIFA y a la IFAB, Marruecos intenta sacar el debate de la letra pequeña del reglamento africano para llevarlo hacia la doctrina que impulsa el entorno de Gianni Infantino, el terreno donde Rabat concentra su verdadero capital político.

El eje Rabat-Zúrich

Que la federación marroquí busque amparo en la órbita de Zúrich no responde a una maniobra improvisada. Desde la llegada de Infantino a la presidencia de la FIFA en 2016, Marruecos ha tejido una de las alianzas más sólidas y operativas del fútbol mundial.

El arquitecto de esa relación es Fouzi Lekjaa, presidente de la FRMF y figura central en el equilibrio de poder del continente africano, cuya ascensión institucional ha corrido en paralelo a la consolidación del dirigente suizo.

Esa sintonía se traduce en estructura y presencia permanente. Rabat alberga la oficina principal de FIFA África, una sede que el propio Infantino presentó como el centro neurálgico desde el que se diseñará el futuro del fútbol continental.

Fouzi Lekjaa, junto a Gianni Infantino en el pasado Mundial. Reuters

En la última década, el país se ha convertido en el socio logístico y diplomático más fiable de Zúrich en la región, acogiendo cumbres, reuniones ejecutivas y torneos con una capacidad organizativa que pocas federaciones africanas pueden igualar.

Dentro de la CAF, ese peso específico resultó determinante para sostener durante meses la ofensiva en los despachos que desembocó en el fallo del Comité de Apelación en marzo.

Ahora que el TAS ha desmontado aquella victoria administrativa, el recurso retórico a los criterios de la FIFA busca mantener vivo el pulso en el ecosistema donde Marruecos se mueve con mayor soltura.

2030 y la batalla electoral

El varapalo judicial llega en una semana especialmente sensible para los intereses marroquíes. Este sábado 28 de noviembre, la FIFA realiza una visita de inspección clave dentro de la carrera por el Mundial 2030, una cita en la que Rabat mantiene una intensa ofensiva diplomática para disputar a España la sede de la final.

Su gran baza es el futuro estadio Hassan II de Casablanca, proyectado para 115.000 espectadores, símbolo de la ambición de un país decidido a situarse en el escaparate principal del deporte global.

A esa pugna se suma el tablero electoral de la propia FIFA. Rabat será precisamente la sede del Congreso en el que Infantino buscará la reelección frente al francés Philippe Diallo -respaldado por la UEFA- y el japonés Kohzo Tashima.

En ese recuento, los 54 votos de la CAF tienen un valor estratégico de primer orden. Aunque el organismo africano cerró filas públicamente con Infantino en su reciente Asamblea General, el litigio entre Marruecos y Senegal ha abierto una grieta incómoda en el bloque.

Diallo, hijo de un boxeador senegalés, ha intentado aprovechar el malestar generado en el África francófona por la gestión de la final de la CAN para rascar apoyos de cara al Congreso.

Para Infantino, el choque entre Rabat y Dakar se había convertido en un terreno minado; para Marruecos, sostener la presión tras la derrota en el TAS recuerda a Zúrich que su alianza sigue siendo un activo decisivo en la antesala de las urnas.

El muro de la justicia suiza

Con la vía deportiva cerrada, a la FRMF solo le queda una última bala legal: recurrir ante el Tribunal Federal Suizo en un plazo de 30 días. Esa instancia no revisa el fondo futbolístico ni reinterpreta el reglamento; únicamente anula laudos del TAS por defectos procesales graves que afecten a la composición o la imparcialidad del tribunal.

Es el flanco al que apunta Rabat. Horas antes del fallo, la FRMF envió una carta a Lausana para frenar el veredicto por una supuesta llamada, el domingo 22, entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente senegalés, Abdoulaye Fall.

El escrito invocó el artículo R33 del Código de Arbitraje -que exige independencia e imparcialidad- y reprochó al panel, completado por Gérald Simon y Luigi Fumagalli, que rechazara el aplazamiento.

La federación senegalesa negó el episodio desde el primer momento y uno de sus abogados, Patrick Kabou, anunció acciones judiciales por las acusaciones vertidas contra Fall.

Con todo, el precedente juega en contra de Rabat, pues el Tribunal Federal Suizo rara vez revoca un laudo unánime.

Más allá de lo que dicten los jueces, el caso expone una paradoja del fútbol contemporáneo: Marruecos ha acumulado una influencia sin precedentes en los pasillos de la FIFA, pero ese músculo político tropieza con un límite infranqueable cuando un título pasa a manos de un tribunal independiente.