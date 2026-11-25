Marc Gasol, 41 años, sobre su inversión en una empresa de café: "No me meto en cosas que no consumo o en que no creo"

Tras cerrar una carrera legendaria en la NBA y con la selección española, Marc Gasol ha trasladado a los despachos la misma exigencia que le definió sobre el parqué.

Lejos de limitarse a prestar su imagen, el exjugador de 41 años selecciona con lupa los proyectos en los que invierte, priorizando el consumo responsable, la sostenibilidad y la afinidad personal. Uno de los mejores ejemplos de esta filosofía es su apuesta por Café de Finca, una compañía española pionera en café de especialidad.

Gasol entró en el capital de la firma en su primera ronda de financiación de un millón de euros a finales de 2022, un proyecto al que también se sumaron otros deportistas de élite como su hermano Pau Gasol, Ter Stegen, Ansu Fati o Falcao.

La empresa, que ha superado el millón de euros de facturación y captó otros 2,5 millones en 2024 para impulsar su expansión, representa a la perfección el criterio financiero del exbaloncestista.

"No me meto en cosas que no consumo o en las que no creo. Si vas a hacer algo, hazlo bien", explica Gasol al hablar de sus inversiones. El café de especialidad forma parte de su rutina diaria, una alternativa alejada del consumo industrial que pone el foco en el origen y el control de todo el proceso.

En la compañía, el catalán no actúa como un mero socio capitalista, sino que ejerce como inversor y embajador implicado en el día a día. Buena prueba de ello fue el viaje que realizó en 2025 a Guatemala junto a los responsables de Café de Finca para conocer de primera mano el entorno de producción y acercar esa experiencia a la comunidad de la marca.

Desde allí, grabó una charla para el pódcast de la empresa en la que reflexionó sobre el negocio, su trayectoria y la transición hacia la retirada.

Esa misma mentalidad de aprendizaje y compromiso es la que aplica al Bàsquet Girona, el club que fundó en 2014 y que actualmente preside tras ayudarlo a ascender a la ACB en 2022. "Es lo que quería hacer, antes de retirarme volver a jugar en el Girona", recordó en la citada conversación. "Tenía un proyecto deportivo y empresarial, quería aprender, sentir todo el proceso de un club y así lo hice".

Hoy, con el foco repartido entre la gestión deportiva y sus negocios sostenibles, Gasol tiene claro cuál es su gran prioridad fuera de las pistas: "Me dedico mucho a mis hijos, mi enfoque principal es acompañarlos, estar presente, que cuando eres jugador no es así".