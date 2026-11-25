Ibai Gómez, exfutbolista: "Tengo la casa a 16 grados en invierno. Con una manta no necesitas calefacción y cosas artificiales"

El nombre de Ibai Gómez siempre ha estado vinculado al mundo del fútbol. Después de defender las camisetas de equipos como el Athletic Club y el Deportivo de La Coruña durante su etapa como jugador, el exfutbolista vasco ha iniciado una nueva aventura en los banquillos.

Actualmente dirige al Real Zaragoza, con el que atraviesa un buen momento deportivo y se ha situado en lo más alto de la clasificación de su grupo, convirtiéndose en uno de los principales aspirantes al ascenso a Segunda División tras una temporada marcada por los malos resultados y el descenso a la tercera categoría del fútbol español.

Durante la entrevista a El Partidazo de COPE, el entrenador habló sobre sus hábitos de vida y su afinidad con algunas de las rutinas que sigue su amigo Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, que en numerosas ocasiones ha generado debate en las redes sociales por sus particulares métodos.

"Me levanto todos los días para ver el amanecer. Hay que intentar poner luz roja. Comparto todo lo que dice Marcos a nivel de salud, pero es difícil llevarlo a cabo para la gente. Hay que respetar todas las opiniones", reconoció el técnico.

La charla fue avanzando hacia otras costumbres del centrocampista rojiblanco, como caminar descalzo sobre el césped. Una práctica que Gómez también ha incorporado a su día a día. "Me gusta pisar descalzo el césped todos los días cuando preparo el campo. Luis Enrique ya lo hacía", explicó.

DEPORTIVO ALAVÉS ATHLETIC BILBAO David Aguilar Agencia EFE

La respuesta sorprendió a Juanma Castaño, que no tardó en plantearle una cuestión sobre las bajas temperaturas. "¿No te entra el frío por los pies en el césped helado? Mi abuela me diría: ‘¡Chiquillo, que vas a coger una pulmonía!’", comentó entre risas.

Sin imaginarlo, el presentador había abierto la puerta a una de las confesiones más llamativas de la entrevista. Ibai Gómez aprovechó para reflexionar sobre la forma en la que se interpretan actualmente determinados hábitos y opiniones.

"Ahora estamos atontados: todo es a favor o en contra, no hay una escala de grises en nada", señaló. A continuación, desveló que sus propios ayudantes no siempre comparten sus métodos: "Mis asistentes me echan la bronca porque no les dejo poner la calefacción".

El entrenador fue todavía más allá al explicar cómo afronta la llegada del invierno y su rechazo a determinados sistemas de climatización. "Te tapas, te pones una manta, pero déjate de calefacción y cosas artificiales", defendió.

La sorpresa de Castaño fue en aumento cuando quiso saber a qué temperatura mantenía su vivienda. "Pues estará a 16 o 17 grados...", respondió el técnico del Zaragoza. Una cifra que dejó atónito al periodista, que reaccionó inmediatamente: "¿17 grados en casa? ¡Tienes que estar con el plumífero!".

Lejos de cambiar de opinión, Gómez explicó que tiene sus propios recursos para combatir el frío sin recurrir a la calefacción convencional. "Bueno, pongo la mantita, tengo una chimenea pequeñita, le echo leña... No uso ni calefacción ni aire acondicionado", concluyó.

Durante la entrevista en COPE, Ibai Gómez también compartió otros detalles de su particular estilo de vida y de la manera en la que organiza su trabajo como entrenador.

Una de las decisiones que más llaman la atención es que convive con los integrantes de su cuerpo técnico, una fórmula con la que busca reforzar la confianza y la unión del grupo.

"Suelo irme a dormir sobre las 22.00", explicó antes de describir cómo es una jornada habitual en su rutina. "Me gusta tener todo organizado. Llego a las 8 de la mañana y hay días que salgo a las 20.00. No cuesta, me gusta. Vivo con mi cuerpo técnico", confesó.

No es la primera vez que apuesta por este modelo de convivencia. El propio entrenador recordó que ya había recurrido a él durante su etapa en Andorra, donde también compartía el día a día con sus colaboradores lejos de sus respectivas familias.

"En Andorra también nos fuimos sin familias. Cuando empezamos a no ganar, era jodido y ahora vivimos juntos y nos apoyamos. Hay confianza de sobra para que cada uno tenga su libertad", explicó.

Una filosofía de vida y de trabajo que refleja la particular manera en la que Ibai Gómez entiende el fútbol, pero también las relaciones personales y la importancia de construir un grupo unido para afrontar los momentos más complicados de una temporada.