El éxito de Unai Emery, 55 años, fuera del fútbol: un patrimonio de 30 millones y una empresa de alquiler de inmuebles

Consolidado como uno de los entrenadores españoles más prestigiosos de su generación tras su paso por clubes como el Sevilla, el PSG, el Villarreal y el Aston Villa, Unai Emery ha demostrado que su visión estratégica no se limita a la pizarra.

A lo largo de su dilatada trayectoria en los banquillos, el técnico de Hondarribia ha construido un sólido patrimonio estimado en torno a los 30 millones de euros, una cifra que combina sus contratos en la élite europea con una gestión prudente y diversificada de sus inversiones fuera de los terrenos de juego.

Uno de los pilares de esa faceta empresarial llegó de la mano del sector inmobiliario, un valor refugio habitual entre las grandes figuras del deporte. Emery decidió canalizar parte de sus ahorros mediante la fundación de Unalander SL, una sociedad dedicada al alquiler y la gestión de bienes inmuebles cuyo nombre rinde homenaje a su único hijo, Lander.

A través de esta vía, el preparador vasco sentó las bases de una estructura financiera estable, alejada de las urgencias del calendario futbolístico y pensada para generar rentabilidad a largo plazo.

Sin embargo, su apuesta más ambiciosa -y la que mayor carga emocional encierra- le devolvió a sus raíces en Guipúzcoa. En junio de 2021, el entrenador dio un paso decisivo al adquirir el 20% de las acciones del Real Unión de Irún, un club histórico profundamente ligado a su familia.

Lejos de tratarse de una inversión meramente simbólica, la operación marcó el inicio de un plan de transformación estructural para modernizar la entidad y garantizar su viabilidad económica y deportiva.

Con el paso del tiempo, su implicación en el conjunto irundarra no hizo más que crecer. Emery amplió su participación hasta superar el 52% del accionariado, convirtiéndose en el máximo accionista del club tras desembolsar alrededor de 3 millones de euros en distintas operaciones.

Con su hermano Igor asumiendo un papel clave en la gestión diaria, el proyecto ha seguido sumando músculo financiero mediante ampliaciones de capital destinadas a consolidar las bases de la entidad.

El método con el que el técnico afronta sus negocios refleja exactamente la misma filosofía que aplica a sus equipos: planificación, control y paciencia. Como él mismo ha resumido al hablar de su crecimiento empresarial, la clave está en avanzar "paso a paso y con mucha cabeza".

Mientras dirige al Aston Villa en la exigente Premier League, Emery mantiene bajo control un entramado que combina el ladrillo con la gestión deportiva, asegurándose un futuro tan sólido fuera del césped como el que ha labrado en los banquillos.