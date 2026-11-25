Bellingham reclama las llaves del Madrid: "un líder natural" al que el club ya tiene lista una renovación a su altura

El Real Madrid tiene en Jude Bellingham a su futbolista más determinante para cambiar un partido y a uno de los pilares sobre los que quiere sostener su futuro.

El inglés necesitó una parte ante el PSV para explicar ambas cosas: entró con el equipo perdiendo, lideró la remontada y dejó uno de los mejores goles de su carrera, si no el mejor.

Su actuación reforzó una jerarquía que Mourinho expresó tras el partido sin matices: "Para mí, sin ninguna duda, es el mejor jugador del centro del campo del mundo".

Un elogio que no se limita a una noche. Bellingham atraviesa un momento que permite al Madrid encontrar soluciones cuando su juego se atasca, como volvió a suceder durante una primera mitad en la que fue inferior al conjunto neerlandés.

Su entrada modificó la circulación, la presión y la relación entre centrocampistas y delanteros. El gol, su séptimo de la temporada, fue la acción más vistosa de una actuación que tuvo mucho más alcance que el vistoso remate.

En ese contexto aparece su renovación, la siguiente gran operación para dar continuidad al proyecto después de las ampliaciones de Güler y Tchouaméni hasta 2032 y de Courtois hasta 2028. El Madrid pretende prolongar una vinculación que termina en 2029 y mejorar las condiciones de un jugador cuyo peso deportivo ha crecido.

Sobre esa renovación -también hasta 2032- habló Jude tras el partido. Dijo desconocer los avances en las conversaciones, aunque la voluntad del club es zanjar el asunto antes de cerrar el 2026. El deseo de seguir, en cambio, sí quedó remarcado por el protagonista.

La celebración de Jude Bellingham tras su espectacular gol ante el PSV. Reuters

"No he hablado con el club sobre la renovación. He hablado con mi madre y mi padre, estoy feliz aquí. Claro que quiero quedarme. Estoy jugando bien, disfrutando de mi fútbol. Me encanta vivir aquí en España. Para mí todo es perfecto en este club ahora mismo", aseguró.

Mucho más que un gol

Ante el PSV, Mourinho había reservado al inglés después de las pequeñas molestias que explicó en la previa. El descanso obligó a modificar el plan. Bellingham entró junto a Huijsen y Konaté, mientras Bernardo y Güler quedaron en el centro del campo.

El Madrid ganó agresividad para recuperar y encontró mejores conexiones con sus atacantes. Valverde empató y Jude completó la remontada a los diez minutos, antes del doblete de Mbappé y del gol de Vinicius.

La diferencia también la percibieron sus compañeros. Valverde explicó qué había cambiado con su aparición: "Nos costaba mucho tener el balón detrás de sus centrocampistas y cuando Jude salió nos dio esa tranquilidad a la hora de aguantar la pelota".

Ese diagnóstico describe una aportación menos espectacular que el gol, pero igualmente decisiva: ofrecer una recepción, proteger la posesión y permitir que los demás encuentren mejores posiciones para intervenir. Bellingham aceleró al Madrid y también le ayudó a jugar con mayor claridad.

Después llegó el gesto que provocó la comparación con Zidane: se preparó la pelota en el aire y batió a Kovar con una volea. El dorsal cinco y la dificultad del remate hicieron el resto.

Bellingham no quiso alimentar una competición con su ídolo: "Esto no es presión, presión es ganar partidos. Para mí es un honor. Hago cosas que vosotros pensáis que son similares a Zidane, pero él fue mucho mejor que yo".

La importancia de Bellingham reside en participar en distintas fases sin perder presencia cerca del área. Puede aparecer abajo para facilitar la salida y terminar la jugada arriba.

El propio futbolista señaló esa libertad como una de las razones de su rendimiento: "Mourinho me da mucha confianza, por eso estoy jugando bien, porque estoy feliz". Más que una posición fija, ha encontrado un marco para intervenir donde el equipo lo necesita.

Un liderazgo reconocido

La relación con el entrenador ocupa un lugar central en esa mejoría. Preguntado por su recuperación, respondió: "Mourinho, punto. Mourinho es la clave".

Después desarrolló la idea: "Sentimos que tenemos a alguien que quiere luchar por nosotros siempre. Por eso estamos luchando por él y por el club, porque estamos muy felices".

Mourinho devolvió el reconocimiento: "Creo que el principal responsable de lo que es Jude hoy por hoy es él y sus compañeros. Yo intento ayudar un poquito".

Vinicius celebrando junto a Bellingham su gol contra el PSV. Reuters

Su valoración incluyó físico, técnica, comprensión táctica y ambición, además de la capacidad para desempeñar diferentes funciones. Habló de un centrocampista que ofrece alternativas para organizar al equipo y resolver situaciones distintas dentro de un mismo encuentro.

También identificó un rasgo que trasciende las estadísticas: "Es un líder natural porque tiene una autoexigencia muy grande. Se ve cada día cómo entrena y cómo juega".

Bellingham ejerce esa responsabilidad hacia los demás. Tras la goleada respaldó a Vinicius: "Yo creo que él necesita ayuda de sus compañeros, por eso estamos aquí para él siempre". La asistencia del quinto tanto tuvo así una prolongación fuera del campo, en un mensaje público de apoyo al brasileño.

El entusiasmo, sin embargo, no elimina el problema que hizo necesaria su intervención. Mourinho advirtió del riesgo de empezar mal y depender de una reacción posterior. Bellingham coincidió en que jugar bien solo después del descanso no siempre bastará.

El Madrid conserva el pleno europeo, con quince puntos de quince, pero necesita reducir esa dependencia de los rescates. La noche del PSV confirmó cuánto mejora con el inglés y por qué asegurar su continuidad ocupa un lugar prioritario en la planificación madridista.