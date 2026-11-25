Dos zarpazos en la primera mitad bastan para tumbar al conjunto noruego en una noche sin sobresaltos en el Metropolitano.

El Atlético encarrila su futuro en la Champions de la mano de Julián y Sorloth con un triunfo solvente ante el Viking

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El Atlético de Madrid respondió cuando el margen de error empezaba a entrar en terreno pantanoso. En una noche vital para su futuro en la Champions, el conjunto de Simeone superó al Viking con autoridad, sin conceder espacio a la sorpresa ni permitir que el cuadro noruego alimentara esperanza alguna. [Narraciones y estadísticas]

La victoria nació desde la seriedad. El equipo rojiblanco saltó al césped plenamente consciente de lo que había en juego, metido en el encuentro desde el primer balón dividido y decidido a imponer su ley. No hubo relajación ni concesiones: el Atlético ahogó cualquier amago de rebelión visitante y gobernó el ritmo a su antojo.

Tampoco necesitó especular con el reloj para resolver la cita. Dos golpes en apenas seis minutos durante la primera parte bastaron para despejar el horizonte, espantar las dudas y dejar el partido muy encarrilado mucho antes del descanso.

𝐍𝐨 𝐞𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐨́𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚. El reloj del árbitro confirmó el gol. 🕷️ 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚́𝐧 𝐀́𝐥𝐯𝐚𝐫𝐞𝐳 la puso con veneno para levantar al público del Atlético de Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/u9ZEkKYtqD — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 25, 2026

Con la ventaja a favor, los de Simeone gestionaron el escenario con oficio y temple, firmando una actuación madura que devuelve el pulso a sus aspiraciones europeas. Una noche sin sobresaltos, exactamente la que exigía el guion.

Dos zarpazos en seis minutos

El plan rojiblanco quedó claro desde el pitido inicial. Con una determinación innegociable, el Atlético asumió el mando y cerró todos los caminos a un Viking incapaz de incomodar ni de entrar en el partido.

El dominio encontró recompensa pronto en una acción de precisión quirúrgica.

En el 19', Hancko filtró un pase brillante al espacio para la incorporación de Grimaldo; ya dentro del área, el lateral levantó la cabeza con pausa y sirvió un centro raso hacia atrás buscando a Sorloth. El delantero noruego no dudó: fusiló de primeras para batir al portero y abrir el marcador ante sus compatriotas.

El gol espoleó a los de Simeone, que golpearon de nuevo sin dar respiro. Apenas seis minutos después, en el 25, Julián ejecutó una falta directa magistral que heló al Viking y dejó una escena cargada de suspense.

Julián Álvarez celebra su gol contra el Viking. REUTERS

El guardameta logró sacarla prácticamente sobre la misma línea, pero el reloj del árbitro vibró de inmediato para confirmar que el balón había rebasado por completo la cal. Un golazo que dejaba el choque muy encarrilado.

Esos seis minutos de pegada fulminante espantaron cualquier vestigio de duda y allanaron el camino hacia la victoria. Lejos de relajarse, el Atlético mantuvo la seriedad y el control absoluto hasta el intermedio, sin dar tregua al conjunto noruego.

Incluso rozó el tercero antes de enfilar el túnel de vestuarios, cuando Cardoso probó fortuna en el 43 con un disparo bien dirigido que el portero detuvo para evitar una brecha aún mayor antes del descanso.

Cerrojo rojiblanco

El guion cambió tras el paso por vestuarios, pero nunca el dueño del partido. Con el marcador en contra, el Viking dio un paso al frente y asumió más posesión en la segunda mitad, aunque siempre lejos de las zonas donde se deciden los encuentros.

El Atlético leyó a la perfección el escenario: plantó una línea de cinco atrás, cerró los pasillos interiores y levantó un cerrojo que desactivó cualquier amago de reacción noruega.

Le Normand pelea un balón aéreo con Erik Botheim. EFE

A partir de ahí, el conjunto rojiblanco llevó el choque al terreno que más le convenía. Bajó el ritmo, contemporizó con oficio y se hizo muy fuerte en defensa para gobernar el reloj con todo bajo control hasta el pitido final.

Sin conceder fisuras ni abrir la puerta al susto, fruto también de la expulsión de Falchener en el añadido, los de Simeone certificaron un triunfo tan sobrio como vital para seguir con paso firme en esta Champions.