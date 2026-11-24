Jesús Owono, en el estadio del Andorra, durante el homenaje a Jesús de Miguel. EFE

Owono se entrena en solitario con el Andorra tras su primera aparición pública después de la tragedia de Jesús de Miguel

Jesús Owono ha retomado los entrenamientos en solitario con el FC Andorra, tres semanas después del choque con Jesús de Miguel que precedió al fallecimiento del delantero del Tenerife.

El guardameta comenzó a ejercitarse individualmente la semana pasada y continuó este lunes, según EFE. La noticia se conoce tras su presencia el viernes en el partido contra el Leganés, su primera aparición pública desde la tragedia.

El internacional por Guinea Ecuatorial, sancionado con doce encuentros de suspensión, todavía no tiene fecha anunciada para reincorporarse al trabajo colectivo. El Andorra tampoco ha comunicado oficialmente su regreso.

Estas sesiones individuales se producen mientras el club mantiene su disposición a respetar los tiempos del futbolista, al que había dado espacio para afrontar lo sucedido junto a su entorno más cercano.

Una vuelta sin plazos

Antes del encuentro frente al Leganés, Carles Manso explicó la actitud del cuerpo técnico ante la situación del portero. "Él siente que tiene que estar con su familia y con la gente que está cerca de él", señaló.

El técnico insistió en que las instalaciones y el apoyo del equipo estaban a su disposición, sin imponerle una fecha para volver a la dinámica habitual.

"Le hemos abierto las puertas por cualquier cosa que necesite, como salir de casa y liberar la mente, pero seguiremos a la espera y respetando su intimidad", añadió Manso. Sus palabras reflejaban la prioridad del Andorra: acompañar al jugador durante este proceso.

La recuperación de sus rutinas de entrenamiento y el cumplimiento de la sanción son, por tanto, dos cuestiones distintas que condicionan su eventual regreso a los partidos.

Jesús Owono, junto a compañeros del Andorra, durante el homenaje a Jesús de Miguel EFE

Presente en el homenaje

Owono acudió el viernes al Nou Estadi de Encamp para seguir desde la grada el encuentro entre el Andorra y el Leganés, correspondiente a la jornada 15 de Segunda División.

Se situó junto a otros integrantes de la plantilla que no estaban convocados y participó en los actos de recuerdo al delantero madrileño, fallecido el 3 de noviembre.

Durante el minuto de silencio previo al comienzo, el guardameta permaneció de pie y rezando. El homenaje tuvo continuidad en el minuto 9, en alusión al dorsal de De Miguel, cuando los asistentes le dedicaron un aplauso.

Aquella presencia en el estadio fue la primera imagen pública del portero después del encuentro disputado en Tenerife, aunque no suponía su reincorporación al equipo.

El choque del 2 de noviembre

La acción ocurrió en los últimos instantes del partido celebrado el 2 de noviembre en el Heliodoro Rodríguez López. Owono salió a despejar un balón largo y, durante la disputa, impactó con la rodilla en el pecho de De Miguel.

El atacante sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció al día siguiente. Posteriormente, el Comité de Competición impuso al guardameta doce partidos de suspensión.

Desde el Andorra han defendido que se trató de una acción accidental. "También creemos y confiamos en las intenciones de Jesús Owono", manifestó Manso, que describió lo sucedido como una tragedia y expresó el respaldo del cuerpo técnico al futbolista.