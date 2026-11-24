Lamine Yamal, 19 años: "Mi padre era un desastre, le dice a todo el mundo que jugaba bien al fútbol, pero no es verdad"

Lamine Yamal se ha consolidado como una de las grandes figuras del fútbol mundial pese a su juventud. Sin embargo, detrás de su explosión futbolística y de los éxitos que ha conseguido existe una historia familiar que resultó fundamental en sus primeros pasos.

En una entrevista concedida a France Football en 2024, el futbolista recordó cómo fueron sus comienzos en el mundo del fútbol y repasó el papel que desempeñaron sus padres durante su infancia.

Uno de los momentos más divertidos de la conversación llegó cuando le preguntaron si había heredado sus cualidades con el balón de su padre.

La respuesta de Lamine no pudo ser más espontánea: "¡Mi padre era un desastre! Le dice a todo el mundo que jugaba bien, ¡pero no es verdad!", comentó entre risas.

Más allá de la broma, el internacional español quiso dejar claro que su padre fue una figura esencial en su formación. "Aunque fue él quien me llevaba al parque a jugar al fútbol y quien me apuntó a La Torreta con mi madre", recordó.

La cara de Lamine Yamal tras su penalti fallado ante el Villarreal. Reuters

Su primera experiencia en el CF La Torreta se produjo cuando apenas tenía tres años. Una edad a la que todavía no comprendía demasiado bien qué hacía en aquel entrenamiento.

Mientras los demás niños participaban en los ejercicios de calentamiento, Lamine permanecía desorientado y solo pensaba en regresar a casa.

La situación cambió gracias a la intervención de su padre, que le animó a no tener miedo y le aseguró que disfrutaría cuando comenzara el entrenamiento. Su adaptación fue tan rápida que, durante la segunda sesión, ya había pasado a entrenar con un grupo de una categoría superior.

Sus primeros pasos

Su pasión por el fútbol, en cualquier caso, venía de mucho antes. El propio jugador explicó que el balón se había convertido prácticamente en una extensión de su cuerpo desde sus primeros años.

"Recuerdo que cuando iba al colegio, lo llevaba en una bolsa. Justo antes de entrar en clase, lo escondía en la mochila porque el profesor no quería que lo pusiera sobre la mesa", relató.

Tampoco faltaban los partidos improvisados en casa. Lamine recordó cómo intentaba regatear a sus perros, una actividad que formaba parte de su particular rutina futbolística. Su padre, además, le animaba a perderles el miedo y a seguir jugando con ellos.

Aquellas pequeñas anécdotas de su infancia permiten entender mejor los orígenes de una de las carreras más prometedoras del fútbol actual.

Antes de los grandes estadios, los títulos y los reconocimientos internacionales, hubo un niño que no quería separarse de un balón, unos padres que impulsaron sus primeros pasos y un modesto club de Mataró, el CF La Torreta, donde comenzó a construir el camino que le llevaría hasta la élite.