Gianni Infantino, durante la gala de premios anual de la AFC. Reuters

Infantino planeó ceder el negocio del Mundial de fútbol hasta 96 años con primas millonarias para sus gestores

Gianni Infantino impulsó un proyecto que habría comprometido la explotación comercial del Mundial y de las demás competiciones de la FIFA durante un máximo de 96 años.

La operación, abandonada tras la oposición del fútbol internacional, preveía incorporar inversores privados a una nueva sociedad, contemplaba su salida a bolsa e incluía incentivos millonarios para sus gestores.

Documentos publicados este lunes permiten reconstruir el alcance del negocio y sus condiciones. La FIFA sostiene que su presidente no habría obtenido beneficios personales.

El vehículo elegido era FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial con ánimo de lucro a la que se traspasarían los derechos comerciales de los torneos. Thrive Capital, la firma de inversión de Joshua Kushner, figuraba como socio principal.

La documentación situaba la valoración inicial de la sociedad en 20.000 millones de dólares y recogía un suelo de participación del 51% para la FIFA, que conservaría así la mayoría del capital.

La duración aparece en una evaluación interna de riesgos del 17 de julio, elaborada poco antes de la final del Mundial de 2026. El documento describía una filial que recibiría todos los derechos comerciales de los eventos de la federación internacional.

Otro memorando, fechado al día siguiente, precisaba que el contrato se organizaría mediante "periodos de licencia sucesivos de 12 años hasta un máximo total de 96 años". La cesión, por tanto, podía prolongarse durante casi un siglo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Reuters

La estructura también abría una vía para que los inversores recuperasen su apuesta mediante la venta de participaciones. Según los documentos examinados por The Athletic, el consejo podría promover una oferta pública de acciones a partir del octavo año de funcionamiento.

La FIFA aportaría además 1.500 millones de dólares para dotar a FFE de recursos iniciales.

Uno de los apartados más sensibles era el sistema de remuneración de los directivos. La propuesta reservaba hasta un 5% del capital para un programa de incentivos: por cada incremento de 1.000 millones de dólares sobre la valoración inicial, sus beneficiarios podrían repartirse hasta 50 millones.

Los documentos no identificaban a esas personas. El consejo de FFE, que debía presidir Infantino, administraría la concesión de esas participaciones.

La FIFA rechaza que ese mecanismo estuviera pensado para enriquecer a su cúpula. "Cualquier posible plan de incentivos para la dirección estaba destinado exclusivamente a miembros de la dirección de FFE, excluidos los cargos de la FIFA", declaró un portavoz a The Athletic.

Añadió que los representantes del organismo ocuparían puestos en el consejo sin cobrar una remuneración adicional y recordó que un subcomité independiente fija el sueldo del presidente.

Los papeles también describen restricciones que habrían encarecido una ruptura. Si la FIFA incumplía lo pactado con Thrive o cerraba una operación con otro socio, la firma tendría derecho a una compensación del 1,25% del valor de FFE: 250 millones de dólares.

El organismo tampoco podría negociar con otros posibles inversores principales durante un año o hasta el cierre del acuerdo.

El procedimiento de selección añade interrogantes sobre la supervisión interna. Un memorando justificaba la ausencia de concurso por "la naturaleza específica y única de la inversión propuesta".

El rechazo de las federaciones

La evaluación de riesgos reconocía, además, que el departamento financiero no había tenido conocimiento directo de las condiciones. El acuerdo necesitaba el respaldo de las federaciones miembro, una autorización que nunca llegó a obtener.

Infantino anunció la retirada del proyecto a finales de julio, después de que las críticas evidenciaran una fractura en el fútbol internacional. Explicó que había escuchado las distintas posiciones y que las divisiones provocadas impedían cumplir el propósito inicial.

Las revelaciones de ahora describen las condiciones de una operación frustrada que habría ligado buena parte del negocio de la FIFA a inversores privados durante generaciones.