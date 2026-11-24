Miguel Ángel Gil Marín dimite como vicepresidente de LaLiga por la financiación de Tebas a la Unión de Clubes Europeos

Miguel Ángel Gil Marín ha dimitido como vicepresidente de LaLiga y miembro de su Consejo por las discrepancias con Javier Tebas sobre la financiación de la Unión de Clubes Europeos (UEC).

La salida del consejero delegado del Atlético de Madrid abre una crisis en la patronal después de que su presidente comunicara a los clubes que estaba sosteniendo económicamente e impulsando esa organización, competidora de la asociación europea en la que el dirigente rojiblanco ocupa una vicepresidencia (EFC).

La aportación superaría el millón de euros. El desembolso ha generado malestar entre entidades españolas y algunas estudian su posición jurídica. La controversia sitúa bajo discusión el respaldo económico a un actor que combate el modelo de representación de los clubes europeos del que participan varios equipos de LaLiga.

Tebas trasladó la información a los clubes la semana pasada, de acuerdo con L'Équipe. El diario francés había anticipado que Gil Marín se disponía a abandonar sus responsabilidades por sus diferencias con el presidente.

La financiación de la UEC tensó unas relaciones en las que ya existían discrepancias con algunas entidades, entre ellas el Real Madrid.

La posición de Gil Marín explica una parte esencial del conflicto. El ejecutivo del Atlético también es vicepresidente de European Football Clubs, la antigua ECA, presidida por Nasser Al-Khelaïfi.

LaLiga ha respaldado económicamente, por tanto, a una organización rival de aquella en cuya dirección participa uno de sus principales representantes institucionales. Varios clubes españoles pertenecen igualmente a la EFC.

Gil Martín y Al-Khelaifi en un reunión de la antigua ECA, ahora conocida como EFC. ECA

La disputa enfrenta dos modelos de influencia en el fútbol continental. La EFC mantiene un acuerdo con la UEFA que la reconoce como interlocutora de los clubes y le permite participar en las estructuras de decisión.

La UEC, creada en 2023, cuestiona esa posición y reclama una representación más abierta, especialmente para entidades pequeñas y medianas que consideran insuficiente su capacidad de intervenir en las decisiones.

El enfrentamiento se había agravado el pasado 16 de noviembre, cuando la UEC presentó ante la Comisión Europea una denuncia contra el pacto entre la UEFA y la EFC.

La organización sostiene que ese acuerdo favorece a los clubes más poderosos y condiciona cuestiones como el calendario, el acceso a las competiciones y la distribución de los ingresos. La iniciativa plantea posibles vulneraciones de las normas europeas de competencia, todavía pendientes de resolución.

Tebas respaldó públicamente aquella actuación. Su apoyo colocó a la presidencia de LaLiga del lado de quienes cuestionan el reparto de poder continental.

La financiación añade ahora una dimensión económica a ese posicionamiento y abre una fractura con Gil Marín, que combina sus responsabilidades en el Atlético con un papel destacado en la organización denunciada.

Seis años en el cargo

Gil Marín ocupaba la vicepresidencia primera de LaLiga desde febrero de 2020, cuando sustituyó a Clemente Villaverde tras la marcha de este al Getafe, manteniendo así la representación del Atlético en el puesto.

Su relación institucional con Javier Tebas ya había superado una crisis importante en abril de 2021, por la adhesión del conjunto rojiblanco a la Superliga.

Aunque varios clubes cuestionaron entonces que continuara como vicepresidente, Gil Marín conservó el cargo después de explicar ante la Comisión Delegada la incorporación y la rápida retirada del Atlético del proyecto. Tebas dejó aquella decisión en manos de los clubes, que renovaron su confianza en el dirigente.

Además, Gil Marín había sido ratificado en el cargo el pasado mes de octubre.